Rekrutacja online. O tych sprawach warto pamiętać przed kliknięciem "dołącz"

W rekrutacji online wyzwaniem może być też sprawdzenie wiedzy merytorycznej kandydata. (Fot. materiały prasowe)

Zbliżający się koniec roku uświadamia nam, jak wiele zmieniło się w ciągu ostatnich miesięcy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Już pierwszy wiosenny lockdown spowodował, że wiele firm zdecydowało się na bardzo szybkie przejście na pracę zdalną. Dziś wykonywanie służbowych obowiązków z domu jest normą.

Dotyczy to także rozmów kwalifikacyjnych. Taka formuła spowodowała, że przed działami HR pojawiły się nowe wyzwania, a z drugiej strony możliwości.

Przenoszenie się procesów rekrutacyjnych do wirtualnego świata zaczęło się już kilka lat temu. Na przykład codziennością było w grupie budowlanej Budimex. Jednak dopiero pandemia koronawirusa spowodowała, że proces ten nabrał błyskawicznego tempa. To wiązało się z oswojeniem się z nowym systemem funkcjonowania i doprecyzowaniem najdrobniejszych szczegółów, by "wyciągnąć" z niej jak najwięcej.

- Jako HR Manager bardzo cenię sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Z jednej strony pozwala on lepiej poznać kandydata na dane stanowisko, z drugiej stwarza większe możliwości pokazania mu firmy. Warto pamiętać, że podczas rekrutacji nie tylko osoba ubiegająca się o pracę prezentuje siebie i swoje umiejętności, ale także poznaje potencjalnego nowego pracodawcę - tak o odnalezieniu się w nowej rzeczywistości mówi Małgorzata Falkowska, human resources manager w firmie inwestycyjnej Hines Polska.

Kamerka zawsze włączona

Jak dodaje, w związku z tym, pojawiło się pytanie, jak przeprowadzić ten proces najskuteczniej bez biura, w którym funkcjonowali na co dzień przed wybuchem pandemii.

- Oczywiste jest, że rozmowy online muszą przebiegać przy włączonej kamerze, abyśmy mogli obserwować zachowanie i mowę ciała kandydata. Zwracamy też uwagę na to, jak przygotował się na spotkanie w warunkach domowych - czy zadbał o odpowiedni ubiór i przestrzeń (to, co jego rozmówcy widzą w tle). Możemy również ocenić jego opanowanie, gdy w mieszkaniu wydarzy się coś niespodziewanego. Reakcja może być dla nas informacją o umiejętności reagowania w sytuacjach stresujących - mówi Falkowska.

Przyznaje też, że w Hines mają świadomość, że odbywanie rozmowy kwalifikacyjnej w domu może powodować dodatkowe zdenerwowanie. Nawet jeśli ktoś mieszka sam, nagle może okazać się, że sąsiad właśnie rozpoczyna remont albo wystąpią problemy techniczne. Szczególnie ważne jest więc wprowadzenie przyjaznej atmosfery na samym początku spotkania - jak wiadomo, spokój pomaga kandydatowi zaprezentować pełnię swojego potencjału. Czytaj więcej: Ogromna skala rekrutacji online. Jak się na nią przygotować? Falkowska wskazuje też, że w ich przypadku dział HR zadbał o jeszcze lepsze niż do tej pory wyeksponowanie wartości, jakimi kieruje się Hines - co jest ważne dla osób tworzących organizację, na co firma zwraca uwagę we współpracy i jakie są jej cele. - Okazało się, że poświęcając tym kwestiom więcej czasu, mogliśmy jeszcze lepiej poznać potrzeby kandydata i zorientować się, czy znajdzie u nas to, czego poszukuje w życiu zawodowym. Warto podkreślić, że w sytuacji epidemicznej priorytety pracowników się zmieniły. Wielu kandydatów chce wiedzieć, jak w czasie pandemii firma troszczy się o pracowników. Bardzo ważna jest możliwość pracy zdalnej, programy wsparcia, a także globalne telekonferencje, na których dzielimy się doświadczeniami - wyjaśnia. Z kolei Paweł Wysocki, prezes zarządu firmy Quercus, która specjalizuje się w zapewnianiu rozwiązań SAP w HR, zaznacza, że podczas rekrutacji online bardzo ważne jest jasne i konkretne wyjaśnienie nowe zasady rekrutacji. - Dobrą praktyką jest poinformowanie kandydatów o tym, za pośrednictwem jakich narzędzi będzie przeprowadzona rekrutacja, kiedy, o której godzinie. Osoba ubiegająca się o pracę powinna otrzymać informacje, z jakiego adresu/loginu/nicka będziemy się z nią kontaktować oraz ile czasu może potrwać taka rozmowa. Jeżeli przewidujemy testy - zaznaczmy to w mailu. Jeśli potrzebne będą dodatkowe akcesoria - również o tym napiszmy - podpowiada. Sprawdź wiedzę kandydata W rekrutacji online wyzwaniem może być też sprawdzenie wiedzy merytorycznej kandydata. Przed pandemią można było przekazać mu zadania do wykonania w biurze. Niektóre firmy decydują się na wysłanie zadań do zrobienia w domu, jednak wtedy trudniej kontrolować czas pracy i samodzielność. - Oprócz standardowej rozmowy z osobą odpowiedzialną za weryfikację doświadczenia i wiedzy merytorycznej potencjalnego przyszłego pracownika, w Hines zdecydowaliśmy się, przy rekrutacji na niektóre stanowiska, na przeprowadzanie testów kompetencyjnych podczas wirtualnych spotkań. Kandydat otrzymuje od nas formularz, który musi wypełnić przy włączonej kamerze, dzieląc swój ekran z innymi uczestnikami. Po zakończeniu rozmowy, wysyłam mu mailowo informację o liczbie uzyskanych przez niego punktów. Wyniki testu są omawiane z wybranymi osobami w drugim etapie rekrutacji - opowiada Falkowska. Również Maciej Noga, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pracuj, managing partner Pracuj Ventures wskazuje, że rekrutacja online to nie sama rozmowa z kandydatem. - To technologia, która synchronizuje procesy od momentu aplikowania, poprzez przesyłanie różnego rodzaju dokumentów, a także możliwości użycia testów zdalnych, dzięki którym można dopasować kandydata. To również pretekst do dalszego rozwoju rekrutacji online, na przykład poprzez automatyczne umawianie czy potwierdzanie spotkań. Dzięki temu rekruterzy mogą jeszcze efektywniej zorganizować czas pracy - mówi Maciej Noga. Jego zdaniem w procesie rekrutacji technologia zostanie z nami i będzie nadal się rozwijać.

