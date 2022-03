Rekrutacja na miarę XXI wieku. Aldi stawia na rozszerzoną rzeczywistość

Aldi poszukuje 200 pracowników do centrum dystrybucyjnego w Bydgoszczy. Podczas ich rekrutacji zastosuje rozszerzoną rzeczywistość oraz technologię VoiceBot. W ten sposób firma chce pokazać kandydatom, że nie boi się stosować innowacyjnych rozwiązań.

Autor: KDS

• 15 mar 2022 15:20





W centrum dystrybucyjnym w Bydgoszczy czeka 200 miejsc pracy (Fot. Aldi)

REKLAMA

1 marca Aldi ruszyło z nową odsłoną kampanii rekrutacyjnej, której przyświeca hasło "Czeka na Ciebie pewne miejsce pracy. Zmieniaj Aldi z nami".

Firma chce nie tylko pokazać się jako pracodawca gwarantujący pewność zatrudnienia i możliwość rozwoju, ale też wyeksponować swoją autentyczność i pokazać, że stawia na nowe technologie.

Z tymi kandydaci do pracy spotkają się już od pierwszego momentu, bo mają one za zadanie w dużym stopniu ułatwić i uatrakcyjnić proces rekrutacji.

Aldi w procesie rekrutacji sięgnęło po kody QR, które zostały umieszczone na zewnętrznych nośnikach. Kandydat skanując kod QR przechodzi do rozszerzonej rzeczywistości, w której ma do wyboru dwie ścieżki aplikacji – przez stronę www lub infolinię. Co więcej, w rozszerzonej rzeczywistości można poznać pracownicę centrum dystrybucyjnego z Chorzowa, która zaprasza do dołączenia do #teamALDI w Bydgoszczy.

Sieć na potrzeby rekrutacji do nowego magazynu w Bydgoszczy uruchomiła również infolinię, wykorzystującą technologię VoiceBot. Dzięki jej zastosowaniu kandydaci zainteresowani pracą na stanowisku pracownika magazynu, mogą dzwonić pod numer 800 102 800 przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i składać aplikację. Program bazujący na interfejsie głosowym automatycznie odbiera połączenia i przeprowadza rozmowę, podczas której kandydat ma okazję podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym oraz umiejętnościami. Po przeprowadzonej rozmowie dane kandydatów wraz z odpowiedziami przekazywane są do systemu ATS.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Sięgamy po nowoczesne, innowacyjne rozwiązania. Jednym z obszarów, w którym to robimy jest rekrutacja – mówi Anna Goleniowska, dyrektor obszaru zasobów ludzkich w Aldi Polska. - Napędzają nas ludzie, po prostu. I zgodnie z tym założeniem, w centrum naszego zainteresowania stawiamy pozytywne doświadczenia kandydatów. Dlatego do wsparcia procesu rekrutacji do Centrum Dystrybucyjnego w Bydgoszczy wykorzystujemy nowoczesne technologie. To sprawia, że proces rekrutacji jest dla kandydatów wygodny i szybki, a dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości, już od pierwszych chwil pozwala poznać ludzi, którzy tworzą życzliwą atmosferę, jaka panuje w naszych zespołach – wyjaśnia szefowa HR w Aldi.

Czytaj więcej: Ile można zarobić w Aldi? Sieć właśnie rekrutuje. Pensje magazynierów i sprzedawców Warto przypomnieć, że od marca ubiegłego roku sieć wdrożyła nowe zasady zawierania umów o pracę. Niezależnie od zajmowanego stanowiska każdy nowy pracownik zatrudniany jest na rok, z pominięciem okresu próbnego. Następna umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Magazynierzy z najmniejszym stażem zaczynający pracę będą mogli liczyć co miesiąc na kwotę 3810 zł (kwota brutto, wliczona została do niej wartość karty przedpłaconej).

Aldi od pracowników chcących podjąć pracę w magazynie oczekuje m.in. rzetelności i gotowości do pracy w systemie zmianowym. Pierwsi pracownicy magazynu mogą liczyć na zatrudnienie już od kwietnia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.