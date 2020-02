Rekrutacja do programu menedżerskiego w Biedronce

Do 19 kwietnia kandydaci mogą składać swoje aplikacje na stronie internetowej jeronimomartins.com oraz na portalu karierawjm.pl

Operations Management Trainees to program menedżerski, do którego co roku firma zaprasza kilkunastu najzdolniejszych i najambitniejszych młodych ludzi. Wybrani kandydaci dołączają do Grupy Jeronimo Martins – międzynarodowej firmy, którą tworzy ponad 100 tysięcy osób w Polsce, Portugalii i Kolumbii. W niej, pod okiem doświadczonych menedżerów, zdobywają kluczową wiedzę biznesową i rozwijają praktyczne kompetencje liderskie.

Czytaj też: Polska nie potrafi przyciągać talentów

Cały artykuł czytaj tutaj