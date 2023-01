Rekordowy wysyp ofert pracy. Zobaczcie, jakich pracowników i gdzie szukano najczęściej

Jednocześnie eksperci zaznaczają, że wydarzenia geopolityczne i gospodarcze nie pozostawały bez wpływu na postawy pracodawców. W III kwartale 2022 roku zaobserwować można było ustabilizowanie się liczby ofert w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Natomiast w IV kwartale 2022 roku widoczne były umiarkowane spadki w aktywności rekrutacyjnej firm rok do roku. Należy jednak pamiętać, że nawet w tej sytuacji okres między październikiem i grudniem przyniósł drugi najwyższy wynik dla IV kwartału w całej historii portalu. Przykładowo w IV kwartale 2020 roku pracodawcy zamieścili blisko 151 tys. ofert – o ponad 1/3 mniej niż w IV kwartale 2022 roku.

- Na minione 12 miesięcy nie sposób nie patrzeć przez pryzmat wyzwań, z którymi mierzył się rynek i które czekają nas także w I kwartale 2023 roku. W powszechnym przekonaniu ma to być czas istotnej próby dla wielu firm oraz pracowników. I półrocze 2022 roku pokazało, jak duży potencjał uwolniło postpandemiczne odbicie biznesu, przy jednoczesnym niedoborze talentów. Z kolei II półrocze zasygnalizowało, w jak dużym stopniu wydarzenia gospodarcze wpływają na dynamikę rekrutacji. Na tle historycznym wciąż mamy do czynienia z wysokim zapotrzebowaniem na talenty, jednak dostrzegamy pewne spowolnienie, naturalne w tych okolicznościach – mówi Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl i członek zarządu w Grupie Pracuj.

Warto przytoczyć także dane zebrane przez firmę Element dla organizacji Grant Thornton. Okazuje się, że w grudniu pracodawcy opublikowali w sieci ok. 247,5 tys. nowych ofert pracy, o 5 proc. więcej niż przed rokiem. Według autorów opracowania może to świadczyć o tym, że rynek pracy pozostaje silny, a scenariusz mocnego hamowania oddala się.

Największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w finansach – popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł o 76 proc. rok do roku. Wyższa była również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 28 proc. rok do roku). Wśród zawodów w branży HR oraz w branży medycznej zanotowano wzrost o 4 proc. w stosunku do zeszłego roku. W przypadku zawodów fizycznych od kilku miesięcy obserwowano bardzo duże spadki (-33 proc. w grudniu).

Specjalizacje poszukiwane na rynku pracy w 2022 roku

W zestawieniu specjalizacji najczęściej poszukiwanych przez pracodawców na czele rankingu uplasowali się eksperci ds. IT. To do nich kierowano w minionym roku aż 25 proc. ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl, czyli blisko 280 tysięcy. Na wynik ten złożyły się oferty pracy dla specjalistów ds. rozwoju oprogramowania (16 proc. wszystkich ogłoszeń) oraz administracji IT (9 proc.). Ten wynik potwierdza wzmocnienie pozycji ekspertów od technologii na liście najbardziej pożądanych pracowników. Podkreśla także rosnącą rolę kompetencji cyfrowych w oczekiwaniach pracodawców.

Na kolejnej pozycji, z niewielką stratą w stosunku do lidera, znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży. Kierowano do nich w całym minionym roku 274 tysiące ofert (25 proc.). W przypadku tej grupy niewątpliwie pozytywnie na jej popularność wśród pracodawców wpływać mogło zdjęcie większości restrykcji związanych z pandemią, co przełożyło się na większy ruch w centrach handlowych, a także rosnącą sprzedaż.

Na trzecim miejscu uplasowali się pracownicy fizyczni. To grupa, która w ostatnich latach stopniowo zwiększała swoje znaczenie dla pracodawców, mimo prognoz części ekspertów dotyczących negatywnego wpływu automatyzacji na ich perspektywy zawodowe. Nieznacznie wyprzedzili oni w minionym roku specjalistów ds. obsługi klienta (w obu przypadkach 13 proc. ofert). Na kolejnych miejscach zestawienia znaleźli się specjaliści ds. finansów (11 proc.) oraz inżynierii (10 proc.).

Najbardziej aktywne branże na rynku pracy w 2022 roku

Po rocznej przerwie na szczycie rankingu najczęściej rekrutujących branż znalazły się firmy reprezentujące finanse i bankowość. Wyprzedziły one ubiegłorocznego lidera, czyli branżę IT. Sektor finansowy odpowiadał za 12 proc. wszystkich ofert w Pracuj.pl, publikując łącznie blisko 130 000 ofert pracy.

Na drugim miejscu uplasowały się firmy z branży IT, które zamieściły ponad 107 000 ogłoszeń, czyli co dziesiątą ofertę w serwisie. Jest to o ponad 7 tysięcy więcej ofert niż w 2021 roku, co potwierdza duże zapotrzebowanie rekrutacyjne firm z obszaru nowych technologii. Jednocześnie jednak wyniki zestawienia branż pokazują także, że specjaliści IT coraz silniej rekrutowani są również przez firmy, dla których obszar technologii nie stanowi głównego profilu działalności.

Sporą aktywnością rekrutacyjną nadal wykazywały się firmy zajmujące się przede wszystkim handlem i sprzedażą – zarówno w dziedzinie handlu detalicznego/B2C (9 proc.), jak i hurtowego/B2B (5 proc.). Dużą liczbę ofert można było dostrzec także wśród przedsiębiorstw reprezentujących produkcję FMCG oraz z branży budowlanej i inżynieryjnej (po 6 proc.).

Pracownik fizyczny wśród najbardziej pożądanych specjalizacji

W 2022 roku utrzymała się także pozytywna tendencja dotycząca zapotrzebowania na pracowników fizycznych. Łącznie w 2022 roku opublikowano 146 000 ofert pracy skierowanych do fachowców z tego segmentu. Stanowi to ponad 13 proc. wszystkich ofert w Pracuj.pl, co daje pracownikom fizycznym trzecią pozycję wśród najbardziej pożądanych specjalizacji w zestawieniu wszystkich ofert pracy.

W I, II i III kwartale 2022 roku utrzymywała się bardzo stabilna aktywność rekrutacyjna pracodawców wobec tej grupy – w każdym z miesięcy kierowano do nich około 39 tys. ofert, z lekką przewagą II kwartału, gdy znoszona była większość obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Natomiast podobnie jak w wielu innych obszarach, IV kwartał charakteryzował się większą ostrożnością pracodawców w rekrutacji pracowników fizycznych. Niewątpliwie wiąże się to z dużym wpływem m.in. cen energii i materiałów budowlanych na koszty firm zatrudniających tę grupę kandydatów.

Praca zdalna i hybrydowa wciąż obecne w ofertach pracy

Pandemia wpłynęła na preferencje pracowników. Umożliwiła również pracodawcom dostosowanie się do preferencji swoich zespołów, ponieważ pod względem kultury pracy i wyników finansowych praca zdalna i hybrydowa okazały się dawać zadowalające efekty.

Jak przekłada się to na strukturę ofert pracy? Łącznie 35 proc. ogłoszeń aktywnych w serwisie Pracuj.pl pod koniec grudnia 2022 roku stanowiły takie, które umożliwiały pracę zdalną, hybrydową lub dowolny wybór jednego z tych modeli. Praca w pełni zdalna była dostępna w przypadku 21 proc. ofert. Natomiast co czwarta (25 proc.) umożliwiała pracę hybrydową.

Liderem rekrutacji pozostaje województwo mazowieckie

Porównując skalę rekrutacji w poszczególnych województwach w 2022 roku do 2021 roku, wyraźnie można dostrzec zachowanie rekrutacyjnej stabilności, a wahania w ich udziale w całej puli ofert w Pracuj.pl są niewielkie.

Liderem rekrutacji niezmiennie pozostaje województwo mazowieckie. Co piąte ogłoszenie opublikowane w Pracuj.pl pochodziło od firm ze wspomnianego województwa (20 proc. ofert w serwisie). Jednocześnie warto zauważyć, że jego dominacja jest wyraźnie mniejsza niż przed wybuchem pandemii koronawirusa, gdy udział woj. mazowieckiego wynosił 1/4 wszystkich ofert.

Na kolejnych stopniach podium wśród województw znalazły się odpowiednio województwo dolnośląskie (10 proc. ofert) i województwo śląskie (9 proc.), a tuż za nimi – małopolskie (9 proc.) oraz wielkopolskie (8 proc.). Z tych pięciu województw pochodziła więc zdecydowanie ponad połowa wszystkich ogłoszeń o pracę.

