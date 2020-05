Rekordowe bezrobocie w USA. W Polsce armagedon dopiero nastąpi

Jak wynika z najnowszego raportu amerykańskiego biura pracy (BLS), zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) w Stanach Zjednoczonych w kwietniu 2020 roku wyniosła -20,5 mln etatów, co oznacza wzrost stopy bezrobocia do 14,7 proc.

Innymi słowy, tylko w jednym miesiącu - kwietniu - w tym kraju ubyło 20,5 miliona miejsc pracy. To największy spadek od czasu Wielkiego Kryzysu z końca lat 20. XX w.

BREAKING: A record 20.5 million jobs were lost in April as unemployment rate jumps to 14.7% https://t.co/6kfZmF58o2 pic.twitter.com/Zw7eantfDM

Eksperci już wcześniej szacowali, że tąpnięcie na amerykańskim rynku będzie miało tak ogromną skalę. Przypomnijmy, że kilka dni temu firma ADP pisała o "potężnej zapaści" amerykańskiej gospodarki, spowodowanej zamknięciem biur, fabryk, szkół, placów budowy i sklepów w związku z epidemią koronawirusa i szacowała, że z rynku w wyniku tego kryzysu zniknie 20,2 mln miejsc pracy.

Prognozy te właśnie się potwierdziły. Taki odczyt danych z rynku pracy może szokować Europejczyków, jednak warto mieć na uwadze specyfikę amerykańskiego rynku pracy, gdzie prawo nie przewiduje praktycznie żadnego okresu wypowiedzenia i można się pożegnać ze stanowiskiem z dnia na dzień (w praktyce częściej z tygodnia na tydzień, bo w takim cyklu rozliczany jest czas pracy). Także odprawy są raczej kwestią dwustronnej umowy i dobrej woli pracodawcy. Dlatego w USA obserwujemy teraz najczarniejszy scenariusz i tak gwałtowną reakcję rynku pracy na skutki pandemii koronawirusa.

Za Oceanem formalności związane z zatrudnieniem i zwalnianiem są sprowadzone niemal do zera – jedynym obowiązkiem pracodawcy jest wykupienie polisy wypadkowej, odprowadzanie podatków i składek na ubezpieczenie emerytalne.

W etatystycznej Europie zbudowanej na tradycji silnych związków zawodowych taka sytuacja jest nie do pomyślenia, okresy wypowiedzenia do umów o pracę są długie i, choć są wyzwaniem dla pracodawców, gwarantują pracownikom większą stabilizację.

Fala zwolnień nadchodzi oczywiście również nad Europę, ale wiele wskazuje na to, że będzie miała ona znacznie łagodniejszy (co nie znaczy, ze nie dramatyczny) przebieg niż za oceanem. Z obliczeń ekspertów Goldman Sachs wynika, że w tym roku w strefie euro możemy zobaczyć stopę bezrobocia sięgającą 11,5 proc. W Hiszpanii stopa bezrobocia może sięgnąć nawet 23 proc., a we Włoszech może dojść do 17 proc. Tymczasem w Niemczech może nie przekroczyć znacząco 5 proc., a we Francji zatrzyma się zapewne w okolicach 10 proc. A Polska?

Armagedon dopiero nadejdzie

Na amerykańskim tle dane o rynku pracy w Polsce na razie są bardzo dobre. Według danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu 2020 roku wyniosła 5,7 proc. (w marcu 5,4 proc.). W powiatowych urzędach pracy jest zarejestrowanych 58 tys. osób więcej niż miesiąc wcześniej, co oznacza, że w rejestrach mamy 960 tys. osób pozostających bez pracy.

- Obecne dane nie odzwierciedlają jednak w pełni sytuacji na rynku pracy. Wiele osób, które zakończyły współpracę z pracodawcami, z różnych względów nie rejestruje się jako bezrobotni, próbując samodzielnie znaleźć pracę lub przeczekać trudny okres w oparciu o zgromadzone środki lub pomoc rodziny i najbliższych. Również ograniczone działanie powiatowych urzędów pracy i ich przejście wyłącznie do trybu on-line może mieć wpływ na możliwość zarejestrowania się przez określone grupy osób, które utraciły pracę - mówi Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo ekspertka Lewiatana zwraca uwagę na fakt, że rozwiązania zaproponowane w kolejnych wersjach tarcz antykryzysowych powodują odsunięcie fali zwolnień poprzez udzielanie pomocy finansowej pracodawcom i często wynikającego z tego obowiązku utrzymania stanu zatrudnienia w okresie wypłat wsparcia. To jednak powoduje, że dopiero po tym okresie pracodawcy będą dokonywali analiz, na ile warunki prowadzenia działalności gospodarczej pozwolą na utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia.

- Wprowadzenie wielu rozwiązań chroniących miejsca pracy powoduje, że pracownicy objęci nimi pozostają w zatrudnieniu. Istotnym pytaniem, jakie nieuchronnie się pojawia jest, czy instrumenty te będą oddziaływały długoterminowo. Na razie widać, że znacząco zmniejszają przyrost bezrobocia w krótkim okresie – mówi Monika Fedorczuk i podkreśla, że do pełnego obrazu rynku pracy brakuje informacji o tym, ile osób znajduje się obecnie w okresie wypowiedzenia.

- Duży odsetek pracowników korzysta z dwu-trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, co może mieć również wpływ na statystyki bezrobocia. Również proces realizacji zwolnień grupowych odwleka moment, w którym pracownicy objęci tą procedurą stają się osobami bez zatrudnienia - podsumowuje Fedorczuk.

Oznacza to, że skokowy wzrost bezrobocia w Polsce dopiero nadejdzie i będzie to raczej bliska perspektywa kilku miesięcy.