Rekord goni rekord. Tylu ofert pracy jeszcze nigdy nie było

Rekordowy wrzesień na rynku pracy. Z Barometru Ofert Pracy wynika, że liczba publikowanych w internecie ogłoszeń o pracę cały czas idzie w górę. Wzrost widoczny jest w każdym regionie i w większości grup zawodowych.

We wrześniu wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia miał miejsce we wszystkich województwach (fot. PAP/EPA/SASCHA STEINBACH)

We wrześniu BOP wyniósł 315,6 pkt. - oznacza to rekordowy wynik. W sierpniu było to 298,2 pkt. W samym wrześniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia miał miejsce we wszystkich województwach. Procentowo największy był w woj. opolskim, lubuskim oraz podkarpackim, zaś najmniejszy w woj. wielkopolskim, śląskim oraz kujawsko-pomorskim.

Przybyło ofert pracy także we wszystkich badanych grupach. Najwięcej pojawiło się ich dla absolwentów kierunków ścisłych, zaś relatywnie najmniej w grupie prac fizycznych. Za lokomotywę rynku pracy nadal uważamy zawody o relatywnie wysokim udziale pracy zdalnej, spośród których większość są to zawody związane z technologiami cyfrowymi. Dla przedstawicieli grupy nauk ścisłych, w której odsetek ofert pracy w trybie online jest największy, w relacji do początku epidemii zauważalny był wzrost liczby wakatów o prawie połowę. W zawodach usługowych, które okazały się wyjątkowo podatne na ograniczenia sanitarne, ze względu na niewielkie możliwości przejścia w tryb pracy zdalnej, liczba ofert pracy wzrosła w dużo mniejszym stopniu.

Wśród grupy obejmującej zawody wymagające wykształcenia z zakresu nauk społecznych i prawnych internetowych ofert zatrudnienia jest więcej prawie we wszystkich kategoriach. Najwięcej ofert pracy w skali miesiąca przybyło w ujęciu procentowym w obsłudze rynku nieruchomości oraz w finansach. Spadki wystąpiły jedynie w przypadku ofert pracy w marketingu oraz sprzedaży. W relacji do początku epidemii najwięcej wakatów przybyło w call center, administracji biurowej, zasobach ludzkich i finansach.

Grafika: BOP

Liczba ofert pracy skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub technicznych wzrosła w większości kategorii. Najwięcej wakatów w skali miesiąca przybyło w informatyce, komórkach badań i rozwoju oraz inżynierii. Nieznaczną redukcję liczby wakatów obserwowano na produkcyjne stanowiska pracy. Nieco spadła również liczba ofert w e-commerce oraz ochronie środowiska.

- W relacji do okresu sprzed początku epidemii ofert pracy jest więcej wszędzie. Najbardziej wyraźną odbudowę obserwujemy w e-commerce, badaniach oraz teleinformatycznej administracji. Spośród przyczyn tak sukcesywnego wzrostu wyróżniamy specyfikę wykonywanej pracy, umożliwiającą przejście w tryb zdalny oraz wzrost zapotrzebowania na produkty teleinformatyczne, w tym również przeniesienie się innych sektorów gospodarki w tryb zdalny - wskazują autorzy badania.

Z kolei w zawodach usługowych we wrześniu relatywnie najwięcej wakatów przybyło w branży edukacyjnej, medialnej oraz hotelarskiej. Liczba wakatów w branży zdrowotnej z kolei pozostała na poziomie zbliżonym do wartości sprzed miesiąca. W branży hotelarskiej po zniesieniu ograniczeń sanitarnych od maja widać więcej ofert niż w roku ubiegłym. Na wyróżnienie zasługuje również logistyka, w której od samego czerwca 2020 roku pracodawcy aktywnie rekrutują pracowników. Ponadto kategoria ta jest liderem grupy pod względem wzrostu liczby wakatów w relacji do okresu sprzed początku epidemii.

Praca na zleceniu

Z raportu wynika, że zatrudnienie na umowę zlecenie najczęściej pojawia się w ofertach pracy skierowanych do przedstawicieli call center, obsługi nieruchomości oraz administracji biurowej. W tej pierwszej kategorii umowa ta pojawia się średnio w co trzeciej ofercie. Ponadto, w relacji do okresu sprzed epidemii odsetek takich ofert w większości kategorii nieco wzrósł.

Odsetek ofert zatrudnienia w oparciu o umowę business-to-business (B2B) jest już większy niż w przypadku umowy zlecenia we wszystkich grupach ofert. Dla absolwentów nauk społecznych kontrakty B2B najczęściej oferowane były w zawodach związanych z obsługą nieruchomości (w 4 z 10) i grafiką (w 4 z 10).

- Epidemia znacznie nasiliła wykorzystanie tego typu umowy. Od jej początku odsetek ofert pracy z tym typem umowy najbardziej wzrósł w call center, zarządzaniu zasobami ludzkimi, public relations, nieruchomości, prawie oraz sprzedaży. Umowa o pracę w zawodach społecznych najczęściej oferowana była w działach związanych z kontrolą jakości oraz zakupami firmowymi, a następnie w sektorze publicznym, finansach oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. W tych dwóch pierwszych kategoriach średnio w 9 na 10 ofert pracy oferowano taki rodzaj umowy - wskazują autorzy badania.

Z kolei w przypadku zawodów z wykształceniem technicznym zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę najczęściej oferowano w produkcji, budownictwie oraz ochronie środowiska. Pracodawcy oferowali taką umowę częściej niż w pozostałych szerokich grupach – średnio w 9 na 10 ofert pracy.

Grafika: BOP

- Wzrost odsetka wakatów z taką formą zatrudnienia w relacji do początku ubiegłego roku notujemy dla programistów, w branży energetycznej oraz e-commerce, co może być związane z zachęcaniem kandydatów do pracy lepszymi warunkami zatrudnienia - wskazują autorzy badania.

Umowa zlecenia najczęściej pojawiała się w ogłoszeniach skierowanych do przedstawicieli branży energetycznej. W przeciwieństwie do grupy nauk społecznych nie obserwujemy aż tak dużej różnicy pomiędzy odsetkiem wakatów z możliwością zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia przed epidemią a wartością bieżącą. Kontrakty B2B najczęściej oferowano przedstawicielom branży energetycznej (co druga oferta) oraz informatykom (co druga oferta). Podobnie do zawodów związanych z naukami społecznymi, odsetek wakatów oferujących m. in. zatrudnienie w oparciu o umowę B2B w relacji do poprzedniego roku istotnie wzrósł. Największy wzrost dotyczy branży budowlanej.

W zawodach usługowych zatrudnienie na umowę o pracę najczęściej oferowane było w logistyce. W relacji do początku ubiegłego roku odsetek takich wakatów wzrósł prawie we wszystkich obserwowanych kategoriach, przy czym najwyraźniej w branży medialnej. Umowa zlecenie w zawodach usługowych pojawiała się w ofertach pracy częściej niż pozostałych szerokich grupach ofert. Najwięcej takich umów obserwowano w branży edukacyjnej (w 4 ofertach z 10), zdrowotnej (co czwarta) oraz hotelarskiej (co piąta). Kontrakt B2B z kolei najczęściej występował w ofertach skierowanych do przedstawicieli branży zdrowotnej, edukacyjnej oraz medialnej, przy czym w tej pierwszej oraz ostatniej odsetek takich wakatów w relacji do ubiegłego roku podwoił się.