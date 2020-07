Raport ManpowerGroup. Kto, gdzie i kogo będzie zatrudniał w trzecim kwartale

Ten okres wakacyjny znacznie różni się od poprzednich. Koronawirus nie przynosi dobrych warunków do poszukiwania nowej pracy.

Jak wskazują wyniki badania ManpowerGroup, ofert w całej Polsce będzie dużo mniej niż w ostatnich latach.

Pracodawcy jedynie w dwóch z sześciu badanych przez ManpowerGroup regionów kraju zamierzają od lipca do września 2020 roku rekrutować nowych pracowników.

Z badania ManpowerGroup wynika, że każdy region odczuwa skutki pandemii indywidualnie i pracodawcy patrzą na prognozy zatrudnienia z różnych perspektyw. Z jednej strony lock down spowodował spadki obrotów w wielu organizacjach, ale z drugiej - wciąż brakuje specjalistów o umiejętnościach, które mogą utrzymać ciągłość biznesową, również w trybie zdalnym.

Jak podaje ManpowerGroup, najwyższy odsetek firm planujących zatrudniać nowe osoby stanowią przedsiębiorstwa z regionu wschodniego. Prognoza netto zatrudnienia (różnica pomiędzy odsetkiem organizacji, które deklarują wzrost i spadek liczby pracowników) wynosi tam +6 proc. i jest to stosunkowo dobra informacja dla osób planujących zmianę pracy. Dobre perspektywy znalezienia nowego zatrudnienia mają również kandydaci z Polski południowo-zachodniej (+5 proc.).

Redukcje etatów zapowiadają pracodawcy z pozostałych czterech regionów, gdzie plany rekrutacyjne są najniższe od momentu rozpoczęcia badania w 2008 roku. Najmniej optymistyczni są pracodawcy z południa (-11 proc.) oraz centrum Polski (-11 proc.). Niekorzystne warunki do zmiany zawodowej będą również na północy kraju (-10 proc.) oraz w regionie północno-zachodnim (-8 proc.).

– Dodatnia prognoza w regionie wschodnim wynika przede wszystkim z prężnie rozwijającej się tam branży przetwórstwa spożywczego, która mimo pandemii, notuje duże zapotrzebowanie na ręce do pracy. Obserwujemy, że producenci ze wschodnich województw borykają się z brakiem kadr i często sięgają po nasze wsparcie w rywalizacji o kandydatów. Polska wschodnia to również obszar rolniczy, gdzie w sezonie letnim właściciele gospodarstw poszukują pracowników do pomocy przy zbiorach – wyjaśnia Dominik Malec, dyrektor regionalny w agencji rekrutacyjnej Manpower.

Jak wyjaśnia, południowo-zachodnia część kraju to z kolei region, który jest bardzo dobrze rozwinięty gospodarczo i zawsze notował większe potrzeby personalne. Czytaj więcej: Wskaźnik Rynku Pracy znowu w górę. To nie wróży nic dobrego – Wpływ na to ma między innymi bliska odległość do granicy zachodniej i inwestycje przedsiębiorstw zagranicznych, które tam ulokowały swój kapitał. Ponadto południowy-zachód charakteryzuje się dużą różnorodnością biznesu i nasyceniem również firm z tych branż, które nie odczuły skutków kryzysu. Z tego względu w miesiącach wakacyjnych przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska i województwa opolskiego będą poszukiwać nowych pracowników, jednak nie w takiej skali, jak to miało miejsce przed rozwojem koronawirusa – dodaje ekspert. Sytuacja w branżach Z raportu wynika, że w trzech z siedmiu analizowanych sektorów rynku perspektywy zatrudnienia osiągnęły najniższy poziom od momentu rozpoczęcia badania 12 lat temu (restauracje/hotele, inne usługi oraz handel detaliczny i hurtowy). Dodatkowo prognoza netto zatrudnienia jest najniższa od siedmiu lat w budownictwie, produkcji przemysłowej oraz w innych obszarach produkcji.

We wszystkich siedmiu sektorach pracodawcy przewidują ograniczenie liczby pracowników w nadchodzącym kwartale. Sytuacja jest szczególnie dramatyczna w sektorze restauracje/hotele, gdzie zgłaszana jest wyjątkowo pesymistyczna prognoza na poziomie –29 proc. W sektorze produkcji przemysłowej niekorzystne perspektywy zatrudnienia wynoszą –6 proc., natomiast w sektorach budownictwo, inne obszary produkcji oraz handel detaliczny i hurtowy wynosi one –5 proc. Dla dwóch sektorów – finanse/usługi dla biznesu i inne usługi – prognozy na poziomie –1 proc. We wszystkich siedmiu sektorach pracodawcy przewidują ograniczenie liczby pracowników w nadchodzącym kwartale. Sytuacja jest szczególnie dramatyczna w sektorze restauracje/hotele, gdzie zgłaszana jest wyjątkowo pesymistyczna prognoza na poziomie –29 proc. W sektorze produkcji przemysłowej niekorzystne perspektywy zatrudnienia wynoszą –6 proc., natomiast w sektorach budownictwo, inne obszary produkcji oraz handel detaliczny i hurtowy wynosi one –5 proc. Dla dwóch sektorów – finanse/usługi dla biznesu i inne usługi – prognozy na poziomie –1 proc. Porównując prognozy z danymi za poprzedni kwartał, również w każdym z tych sektorów widoczne są spadki. Tak samo, kiedy tegoroczne dane zestawimy z trzecim kwartałem ubiegłego roku. Wszędzie największe spadki odnotowano w sektorze restauracje/hotele. Mikroprzedsiębiorstwa dają radę Autorzy badania wzięli pod uwagę również kryterium wielkości przedsiębiorstw - mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają mniej niż 10 pracowników; małe przedsiębiorstwa zatrudniają 10–49 pracowników; średnie przedsiębiorstwa zatrudniają 50–249 pracowników, natomiast duże przedsiębiorstwa zatrudniają 250 i więcej pracowników. W takim ujęciu okazuje się, że spadek zatrudnienia w nadchodzącym kwartale przewidywany jest przez pracodawców w trzech z czterech kategorii wielkości przedsiębiorstw. Najmniej optymistyczne perspektywy zatrudnienia deklarują średnie przedsiębiorstwa, gdzie prognoza wynosi –12 proc.. Natomiast dla małych i dużych przedsiębiorstw wskaźnik wynosi kolejno –7 proc. i –6 proc.. Jednocześnie mikroprzedsiębiorstwa spodziewają się nieznacznego wzrostu zatrudnienia, z prognozą na poziomie +1 proc. W porównaniu z poprzednim kwartałem prognoza netto zatrudnienia spada o odpowiednio 14 i 11

punktów procentowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa zgłaszają spadek prognozy zatrudnienia wynoszący 8 punktów procentowych, natomiast dla mikroprzedsiębiorstw wskaźnik utrzymuje się na relatywnie stabilnym poziomie. W ujęciu rocznym duże przedsiębiorstwa zgłaszają wysoki spadek wynoszący 30 punktów procentowych, natomiast dla średnich i małych przedsiębiorstw prognozy uległy pogorszeniu o kolejno 23 punkty procentowe i 14 punktów procentowych. W przypadku mikroprzedsiębiorstw nie zanotowano żadnych zmian. Plany pracodawców Jak zaznacza ekspert Manpower, w trzecim kwartale 2020 roku największe braki kadrowe odczuwają obecnie właściciele magazynów, firm produkcyjnych, kurierskich i logistycznych. Duże szanse na zmianę pracy lub jej znalezienie mają również niewykwalifikowani i wykwalifikowani pracownicy fizyczni, osoby do obsługi wózków widłowych z uprawnieniami. – Pracodawcy poszukują również specjalistów IT i osób o specjalnościach technicznych. Mimo pandemii, nie maleje zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języków obcych. W cenie jest szczególnie niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Kandydaci, którzy biegle posługują się jednym z nich, a także językiem angielskim, w dalszym ciągu mogą liczyć na atrakcyjne oferty pracy. To zasługa dobrze rozwiniętego i dalej rozwijającego się sektora usług wspólnych w Polsce – tłumaczy Dominik Malec. Czytaj więcej: Dwucyfrowego bezrobocia nie będzie, ale bezrobotnych przybywa Dodaje też, że najbliższy kwartał będzie trudnym okresem na rynku pracy. Sytuacja na rynku jest nieprzewidywalna i nie wiemy, jaka będzie finalna skala wpływu pandemii na polską gospodarkę. – Już teraz obserwujemy, że nie wszystkie regiony prognozują wzrost liczby pracowników. Cięcia etatów zapowiadane na południu wynikają z umiejscowionych tam firm produkcyjnych, szczególnie tych z branży motoryzacyjnej, które najbardziej odczuły skutki kryzysu. Brak ciągłości w utrzymaniu łańcucha dostaw, opóźnienia w transporcie komponentów spowodowały zatrzymanie produkcji, a co za tym idzie spadek obrotów i redukcję miejsc pracy. Oprócz tego producenci aut walczą ze zmniejszonym popytem na ich produkty – mówi Malec. W ujęciu kwartalnym - jak podaje Manpower - plany rekrutacyjne firm pogorszyły się w pięciu z sześciu badanych regionów. Największy spadek (o 13 pkt. proc.) wskazali pracodawcy z Polski centralnej i południowej. Mniej ofert pracy niż w minionym kwartale będzie również na północy (8 pkt. proc.) i północnym-zachodzie kraju (7 pkt. proc.). W ujęciu rocznym spadek optymizmu wśród ankietowanych firm zadeklarowali pracodawcy we wszystkich badanych regionach. Najbardziej prognoza obniżyła się na południu Polski (o 23 pkt. proc.), najmniej w regionie wschodnim – o 2 pkt. proc.