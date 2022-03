Randstad zapewni nocleg i pracę uciekinierom z Ukrainy

1500 osób, które szukają schronienia w Polsce, znajdzie zatrudnienie dzięki Randstad Polska i współpracującym pracodawcom. Spółka zaoferuje również wsparcie materialne, pokrywając koszty zakwaterowania, opieki nad dziećmi czy podnoszenia kwalifikacji.

Ewakuacja mieszkańców Kijowa po zbombardowaniu przez Rosję osiedli mieszkalnych (fot. PAP/DSNS)

Sytuacja w Ukrainie zmusiła bardzo wiele osób do opuszczenia kraju. Istotna część z nich wciąż potrzebuje zakwaterowania, jedzenia czy leków.

Jak podaje Straż Graniczna, o d 24 lutego do Polski przyjechało 1,83 mln osób. Wielu z nich szuka również pracy. Jak mówią, nie chcą czekać bezczynnie aż coś się zmieni. Wolą działać.

Takie osoby będą mogły liczyć na wsparcie Randstad Polska, Spółka poinformowała, że wraz z partnerami zorganizuje miejsca pracy dla 1500 Ukraińców.

- Teraz najpilniejsze jest wsparcie humanitarne, ale w dalszej perspektywie konieczne stanie się zapewnienie zatrudnienia osobom, które zostały zmuszone szukać w Polsce schronienia. Tym bardziej, że trafia już do nas coraz więcej osób potrzebujących wsparcia zawodowego - mówi Henri Viswat, dyrektor zarządzający Randstad Polska.

Zarząd firmy zdecydował, że wszystkie zyski firmy związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną, zostaną przeznaczone na pomoc osobom dotkniętym tą sytuacją. Dodatkowo, każda osoba zatrudniona w ramach uruchomionego przez Randstad programu wsparcia zatrudnienia 1,5 tys. obywateli Ukrainy otrzyma bezpośrednią pomoc finansową na pokrycie najpilniejszych potrzeb i kosztów związanych z zakwaterowaniem i utrzymaniem w Polsce co najmniej do końca 2022 roku.

- Przybywający do Polski obywatele Ukrainy to przede wszystkim kobiety, bardzo często z dziećmi. Dlatego we współpracy z naszymi partnerami chcemy zorganizować opiekę nad dziećmi zatrudnionych. Chcemy też zapewnić możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, w tym naukę języka polskiego – dodaje dyrektor zarządzający.

Obywatele Ukrainy, którzy poszukują w Polsce zatrudnienia, mogą skorzystać ze strony rejestracyjnej: https://www.randstad.pl/ua/dla-pracownika/zloz-cv/.

Jednocześnie agencja zatrudnienia Randstad jest otwarta na zgłoszenia partnerów – organizacji pozarządowych i fundacji, specjalizujących się we wsparciu w zakwaterowaniu uchodźców z Ukrainy, opiece nad dziećmi i rozwoju zawodowym obcokrajowców – którzy przy udziale finansowym Randstad będą odpowiedzialni za koordynację tych obszarów.

Obecne działania Randstad są rozszerzeniem wcześniej podjętych inicjatyw. Od rozpoczęcia wojny zatrudnianym przez Randstad pracownikom tymczasowym z Ukrainy, którzy zdecydowali się sprowadzić do Polski swoje rodziny, firma przekazała bezzwrotne zapomogi w celu pokrycia części kosztów. Uruchomiła też dwie specjalne infolinie, jedną informacyjną, drugą z pomocą psychologiczną w języku ukraińskim. Fundusz Pomocy Ukrainie Randstad to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze. Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski. Grafika: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego. Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację. Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas: PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005 USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006 do wpłat walutowych: KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

