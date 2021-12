Przyszłość rynku pracy to nie tylko IT. Sprawdź, jakie zawody są w cenie

Specjalista ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, ds. big data a także ekspert ds. internetu rzeczy - to stanowiska najczęściej tworzone w polskich firmach.

9 na 10 firm chce przekwalifikować obecnych pracowników (fot. Shutterstock)

Listę 10 najczęściej powstających nowych stanowisk w polskich organizacjach otwierają miejsca pracy związane z obszarem IT.

Na liście znajdują się także m.in. stratedzy ds. social media, inżynierowie materiałowi, specjaliści ds. rozwoju biznesu.

9 na 10 organizacji chce przekwalifikować obecnych pracowników. Tyle samo oczekuje, że zatrudnieni podniosą swoje kwalifikacje w trakcie pracy.

To, że na liście najczęściej tworzonych nowych stanowisk w firmach dominują te związane z cyfryzacją, nie dziwi nikogo. Przyspieszona przez pandemię digitalizacja generuje zapotrzebowanie w firmach na nowe kompetencje cyfrowe. Potwierdza to także najnowsza analiza firmy Experis „Cyfrowa rewolucja umiejętności".

IT, ale nie tylko

Listę 10 najczęściej powstających nowych stanowisk w polskich przedsiębiorstwach otwierają miejsca pracy związane z obszarem IT. W pierwszej piątce znajdują się specjaliści ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, big data, internetu rzeczy, sieci i baz danych, deweloperzy oprogramowania i aplikacji.

Kolejni na liście są stratedzy ds. social media, inżynierowie materiałowi, specjaliści ds. rozwoju biznesu, specjaliści ds. automatyzacji, a także inżynierowie robotyki.

- Od pewnego czasu obserwujemy stały wzrost związany z przenoszeniem środowiska IT do chmur obliczeniowych, co wiąże się z ogromnym zapotrzebowaniem na kompetencje specjalistów IT odpowiedzialnych za obszar cloud i security. Równie pożądani są eksperci z obszarów architektury, programowania, analizy danych oraz sztucznej inteligencji, co ma związek z automatyzacją procesów w wielu firmach. W szeroko pojętym sektorze finansowym, opieki medycznej a także administracji publicznej, coraz więcej rozwiązań bazuje natomiast na mechanizmach blockchain. Architektura oparta o łańcuch bloków jest gwarantem transparentności i niezależności, a co za tym idzie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. I właśnie z tą technologią należy wiązać duże zapotrzebowanie na developerów oraz architektów, którzy będą współtworzyli i rozwijali sieci blockchain - wyjaśnia Konrad Gandziarski, Head of Experis IT Solutions.

fot. Shutterstock Justyna Mazur, head of Experis IT Perm zauważa, że kluczowe dla pracodawców są twarde kompetencje. - Gdy spojrzymy na rynek IT w Polsce i poszukiwane przez pracodawców umiejętności, kluczowe nadal pozostają twarde kompetencje związane ze znajomością konkretnych technologii. Wśród najczęściej poszukiwanych języków programowania są obecnie: Python, Java, Javascript. Angular i React to z kolei najpopularniejsze frontendowe frameworki. Pracodawcom zależy na osobach posiadających już doświadczenie projektowe w danym obszarze, stąd duże zainteresowanie kandydatami z poziomu regular i senior. Szczególną uwagę zwraca się na umiejętność komunikacji i pracy zespołowej. Dziś patrzymy na pracowników działu IT jak na konsultantów, którzy potrafią komunikować się z biznesem, rozumieją jego potrzeby, a następnie przekładają je na język techniczny – tłumaczy Mazur. Kompetencje twarde są wyjątkowo potrzebne, jednak sami pracodawcy stawiają także na umiejętności miękkie. Organizacje, które chcą zatrudniać najlepszych pracowników, poszukują osób innowacyjnych i kreatywnych, otwartych na rozwój i przyswajanie nowych umiejętności, ale też odpornych i elastycznych. Dla polskich pracodawców ważna jest również umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, analitycznego myślenia i innowacyjność, a także korzystania z nowych technologii i danych. Wśród 10 kluczowych umiejętności poszukiwanych przez firmy w Polsce znajduje się też nastawienie na obsługę klienta, krytyczne myślenie i analiza, projektowanie rozwiązań technologicznych i programowanie oraz wyciąganie wniosków. Przeczytaj: Nie tylko kompetencje cyfrowe będą się liczyć w przyszłości Rewolucja umiejętności – rozwiązania pracodawców Co zamierzają robić firmy, które przeprowadzają lub zamierzają przeprowadzić cyfrowe rewolucje? 9 na 10 organizacji chce przekwalifikować obecnych pracowników i tyle samo oczekuje, że zatrudnieni w trakcie pracy podniosą swoje kwalifikacje. fot. Shutterstock Blisko 8 na 10 planuje zatrudnić pracowników tymczasowych posiadających potrzebne umiejętności techniczne. Z kolei niemal 7 na 10 pracodawców chce zautomatyzować pracę, zlecić wykonanie procesów firmom zewnętrznym oraz pozyskać na stałe do swoich zespołów pracowników mających odpowiednie kompetencje techniczne. - Od marca 2021 roku obserwujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT na polskim rynku. Wiąże się on między innymi z odmrożeniem inwestycji, które zostały zawieszone w 2020 roku, jak również z cyfryzacją znacznej liczby przedsiębiorstw. Praca zdalna otworzyła nasz rynek dla firm z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy krajów skandynawskich, które tutaj poszukują specjalistów do projektów i konkurują w tym zakresie z pracodawcami z Polski. Trendy rynkowe jak hiperautomatyzacja, rozwiązania sztucznej inteligencji, planowane przez rynkowych gigantów wdrożenie platform wykorzystujących technologię VR i AR, jak również przejmowanie części zadań przez roboty będą w dalszym ciągu prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na specjalistów IT. Aby zapewnić sobie potrzebne kompetencje rynkowe, firmy powinny otworzyć się na osoby rozpoczynające swoją karierę w IT jak również prowadzić programy reskillingu i upskillingu swoich pracowników – dodaje Sylwia Panek-Strzała z Experis Przeczytaj: Tacy pracownicy są w cenie. Niespecjalistyczne kompetencje, które pomogą znaleźć pracę

