Przyszłość aktywów Lotosu. Co z pracownikami firm, które trafią na sprzedaż?

Orlen powoli dopina fuzję z Lotosem. Wiele spółek kontrolowanych przez gdański koncern może zmienić właściciela, co budzi niepokój nie tylko załogi, ale i mieszkańców miast, w których zakłady te działają. Minister aktywów państwowych zapewnia, że konsolidacja ma odbywać się w drodze społecznego dialogu - z uwzględnieniem interesu społecznego i praw pracowniczych. Związkowcy nie mogą się doczekać konkretnych rozmów.

Aleksandra Helbin

Aleksandra Helbin • 27 lis 2020 20:00





Ministerstwo Aktywów Państwowych chce, aby konsolidacja PKN Orlen i Grupy Lotos odbywała się w drodze dialogu społecznego (zdjęcie ilustracyjne, fot. mat. pras.)

REKLAMA

Orlen pracuje nad warunkami postawionymi przez Komisję Europejską do fuzji z Lotosem, które wiążą się ze zbyciem części aktywów. Sposób ich realizacji budzi niepokój zarówno w załodze gdańskiego koncernu, jak i wśród mieszkańców miast, w których działają zakłady przeznaczone na sprzedaż.

W odpowiedzi na interpelację poselską wicepremier Jacek Sasin zapewnia, że konsolidacja PKN Orlen i Grupy Lotos ma odbywać się "w drodze dialogu społecznego z uwzględnieniem interesu społecznego i praw pracowniczych".

Rozmowy ze związkami zawodowymi na temat porozumienia zabezpieczającego interesy pracowników spółek objętych środkami zaradczymi mają ruszyć na przełomie 2020 i 2021 roku.

Przypomnijmy, że w ramach realizacji unijnych warunków Orlen musi pozbyć się nie tylko 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu i 80 proc. stacji tej sieci. Do sprzedaży wskazane zostały także inne spółki, takie jak Lotos Asfalt (ma dwa zakłady: w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach), Lotos Terminale, który zajmuje się magazynowaniem na terenie rafinerii położonej również w Czechowicach-Dziedzicach, czy Lotos Biopaliwa, posiadający instalacje w tym samym miejscu.



Nic dziwnego, że o przyszłość czechowickich zakładów niepokoją się mieszkańcy tego miasta. Obawiają się, że spełnienie warunków Komisji Europejskiej będzie oznaczać prywatyzację zakładów należących obecnie do Lotosu.



W ich imieniu pytania o przyszłość czechowickiej rafinerii do ministra aktywów państwowych skierował Kazimierz Matuszny, parlamentarzysta (PiS) z powiatu bielskiego, w którym leżą Czechowice-Dziedzice.

Poseł interweniuje

Jak czytamy w interpelacji poselskiej Kazimierza Matusznego, "mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie planami domniemanego podziału obszaru dawnej Rafinerii Czechowice, należącej do Grupy Lotos, w ten sposób, że jedynie część aktywów zostałaby włączona w struktury PKN Orlen. Inne natomiast części, wyodrębnione jako samodzielne spółki Skarbu Państwa, miałyby zostać sprywatyzowane, co w sytuacji możliwego braku kontraktów z PKN Orlen dałoby w rezultacie upadłość tych podmiotów i zwolnienia grupowe pracowników".





Poseł wskazuje w szczególności na spółki Lotos Asfalt i RC Ekoenergia. Obie zatrudniają pracowników dawnej rafinerii. Matuszny pyta, w jaki sposób prawa pracowników tych podmiotów będą zabezpieczone.



W odpowiedzi wicepremier Jacek Sasin przyznał, że przyszłość należących do Lotosu aktywów, zlokalizowanych w Czechowicach-Dziedzicach, zależy od procesu konsolidacji z Orlenem.



Przypomniał, że ten proces jest uzależniony od warunkowej zgody Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji, w której znalazły się określone środki zaradcze. Ich spełnienie oznaczać będzie sprzedaż niektórych aktywów niezależnemu podmiotowi, w tym spółki Lotos Asfalt i spółki Lotos Biopaliwa, działających w Czechowicach-Dziedzicach.



"Intencją Ministerstwa Aktywów Państwowych jest, aby konsolidacja PKN Orlen i Grupy Lotos odbywała się w drodze dialogu społecznego z uwzględnieniem interesu społecznego i praw pracowniczych" - napisał wicepremier Sasin. Gwarancje wypracuje zespół negocjacyjny Poseł wskazuje w szczególności na spółki Lotos Asfalt i RC Ekoenergia. Obie zatrudniają pracowników dawnej rafinerii. Matuszny pyta, w jaki sposób prawa pracowników tych podmiotów będą zabezpieczone.W odpowiedzi wicepremier Jacek Sasin przyznał, że przyszłość należących do Lotosu aktywów, zlokalizowanych w Czechowicach-Dziedzicach, zależy od procesu konsolidacji z Orlenem.Przypomniał, że ten proces jest uzależniony od warunkowej zgody Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji, w której znalazły się określone środki zaradcze. Ich spełnienie oznaczać będzie sprzedaż niektórych aktywów niezależnemu podmiotowi, w tym spółki Lotos Asfalt i spółki Lotos Biopaliwa, działających w Czechowicach-Dziedzicach."Intencją Ministerstwa Aktywów Państwowych jest, aby konsolidacja PKN Orlen i Grupy Lotos odbywała się w drodze dialogu społecznego z uwzględnieniem interesu społecznego i praw pracowniczych" - napisał wicepremier Sasin. Wicepremier i minister aktywów państwowych poinformował przy tym, że Skarb Państwa otrzymał z Orlenu informację, że powołano wspólny zespół negocjacyjny w celu wypracowania ze związkami zawodowymi kompromisu co do treści porozumienia zabezpieczającego interesy pracowników spółek objętych środkami zaradczymi.



Mowa o wspólnym zespole do spraw negocjacji ze związkami zawodowymi, o którego powołaniu portal WNP.PL informował w zeszłym miesiącu.



Czytaj więcej: W Lotosie ruszają negocjacje ze związkami zawodowymi



Pierwsze spotkanie odbyło się 28 października i - jak dowiedział się portal WNP.PL - zakończyło się bez jakichkolwiek ustaleń. Reprezentanci nie wszystkich organizacji związkowych wzięli w nim udział - z powodu organizacyjnego zamieszania, związanego ze zmianą formuły i terminów spotkania (zmiany były konieczne w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii).



Ze strony przedstawicieli PKN Orlen padły kolejny raz zapewnienia o utrzymaniu zatrudnienia i ujednoliceniu korzystniejszych rozwiązań z układów zbiorowych obu dotychczasowych koncernów.



Terminu kolejnego spotkania nie wyznaczono, ale z odpowiedzi wicepremiera Jacka Sasina wynika, że rozmowy ze związkowcami ruszą za kilka tygodni.



"Według informacji posiadanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, zespół powinien przystąpić do rozmów ze związkami zawodowymi na przełomie 2020 i 2021 roku" - czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Matusznego. Kadrowe zmiany utrudnią negocjacje? Związkowcy obawiają się, że i ten termin nie jest realny, a rozmowy o konkretach ruszą jeszcze później. Wskazują przy tym, że negocjacji i prac zespołu z pewnością nie ułatwiają zmiany kadrowe, do jakich doszło w ostatnim czasie w Grupie Lotos.



Przypomnijmy, że dotychczasowy prezes Lotosu, Paweł Majewski został 10 listopada wybrany przez radę nadzorczą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na prezesa zarządu. Jego miejsce zajęła Zofia Paryła, której rada nadzorcza gdańskiego koncernu powierzyła 12 listopada pełnienie obowiązków prezesa.



Czytaj więcej: Zofia Paryła na czele zarządu Grupy Lotos



Gdański koncern zapewnia, że zmiany kadrowe w żaden sposób nie wpływają na rozmowy ze stroną społeczną, a proces negocjacji nadal nadzoruje wiceprezes ds. strategii i rozwoju Grupy Lotos Artur Cieślik.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.