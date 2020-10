Przybywa bezrobotnych. Kolejny miesiąc ze wzrostami

Stopa bezrobocia w Gorzowie nadal rośnie. We wrześniu wynosiła 3,8 proc., a w sierpniu 3,7 proc. W lipcu było to 3,6 proc., w czerwcu 3,4 proc., a na początku tego roku zaledwie 2,2 proc. Bez pracy we wrześniu było zarejestrowanych 2 335 osób. Jeszcze szybciej rośnie bezrobocie w drugiej stolicy województwa. Po trzech miesiącach w Zielonej Górze znów jest więcej bezrobotnych (2 663 osoby - 3,9 proc.) niż w Gorzowie.

W powiecie gorzowskim stopa bezrobocia już drugi miesiąc wynosi 5 proc., a w województwie lubuskim 6,1 proc. W Gorzowie jest podobna liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn (53,8 do 46,2 proc.), w powiecie gorzowskim na trzy bezrobotne kobiety (60,4 proc.) przypada dwóch mężczyzn - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.



We wrześniu w Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosił 23,4 proc. (546 osób), a powyżej 50 lat - 26 proc. (608 osób). W powiecie gorzowskim odpowiednio 420 osób (29,9 proc.) i 372 osoby (26,5 proc.). Dokładnie co dziesiąty gorzowski bezrobotny (233 osoby - 10 proc.) jest niepełnosprawny.



Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 5,6 proc., natomiast w podregionie zielonogórskim 6,4 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (9,8 proc.), krośnieńskim (9,5 proc.) oraz międzyrzeckim i żagańskim (po 9,1 proc.), a najniższą w powiecie słubickim (3,6 proc.), w Gorzowie (3,8 proc.) i Zielonej Górze (3,9 proc.).

We wrześniu 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 3 921 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 146 więcej niż w sierpniu. Najwięcej w Gorzowie (1041) i w Zielonej Górze (572).



Na koniec września 2020 r. w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23 138 bezrobotnych, w tym 13 180 kobiet, które stanowiły 57 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 130 osób (o 0,6 proc.). W stosunku do września 2019 r. liczba bezrobotnych była większa o 4 838 osób (o 26,4 proc.).

