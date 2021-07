Przybyło wolnych miejsc pracy

Barometr Ofert Pracy przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wskazuje na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o pracę. W czerwcu wskaźnik znalazł się na poziomie nieznacznie wyższym od wartości majowej. Obecnie wakatów jest już więcej niż przed epidemią.

W czerwcu liczba internetowych ofert zatrudnienia nieznacznie wzrosła w większości województw (fot. Pixabay)

Autorzy analizy Robert Pater i Herman Cherniaiev zauważają, że dalszemu wzrostowi liczby wakatów mogą zagrozić głównie rosnąca inflacja oraz niedobór niektórych surowców i związane z tym zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce międzynarodowej.

W czerwcu liczba internetowych ofert zatrudnienia nieznacznie wzrosła w większości województw. Relatywnie najwięcej wakatów przybyło w woj. lubuskim, pomorskim oraz podkarpackim.

Redukcja liczby wakatów wystąpiła w woj. opolskim, małopolskim oraz łódzkim. W stosunku do okresu przed epidemią ofert jest już więcej w całym kraju.

Jak podkreślają autorzy badania, do wzrostu liczby ofert przyczyniła się reakcja sektora prywatnego na zniesienie ograniczeń epidemicznych oraz „chęć konsumentów nadrobienia niezrealizowanych w ubiegłym roku ambicji, m.in. wakacyjnych”. Napędza to popyt i zwiększa potrzeby zatrudnieniowe przedsiębiorstw.

„Dla dalszego rozwoju gospodarki niezbędna jest pewność co do dalszej sytuacji epidemicznej. Choć liczba ujawnionych nowych przypadków COVID-19 maleje od kilku miesięcy, całkowite wyeliminowanie zagrożenia związanego z powrotem zakażeń na poziom sprzed końca marca br. nie jest obecnie możliwe. Ponadto, całkiem prawdopodobny jest pesymistyczny scenariusz, w którym rozpowszechnienie nowego gatunku delta koronawirusa może doprowadzić do nowych ograniczeń sanitarnych” czytamy w opracowaniu.

źródło: Barometr Ofert Pracy

