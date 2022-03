Przybyło pracowników, pensje poszły w górę. Oto najnowsze dane GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 r. wyniosło 6220,04 zł. Okazuje się, że największy wzrost płac (i wyraźnie wyższy niż w styczniu 2021 r.) dotyczył sektora wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (15,7 proc.).

Jak podaje GUS, w lutym 2022 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6 mln 474,9 tys. i było o 2,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Z kolei w porównaniu ze styczniem tego roku odnotowano wzrost o 2,3 proc.

W największym stopniu zwiększyło się w skali roku zatrudnienie w informacji i komunikacji (o 10,6 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,1 proc.).

Na koniec lutego 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 921,8 tys. bezrobotnych. To mniej niż w styczniu tego roku (o 5,4 tys., czyli o 0,6 proc.). To także mniej niż rok wcześniej - o 16,2 proc. To oznacza, że z listy bezrobotnych zostało wykreślonych 177,8 tys. osób.

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia rejestrowanego, to - podobnie jak przed miesiącem - wyniosła ona 5,5 proc. Jest ona o o 1,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

W województwach stopa bezrobocia kształtowała się od 3,2 proc. w wielkopolskim do 9 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się ona w siedmiu województwach (po 0,1 pkt proc.), a w pozostałych nie uległa zmianie.

W skali roku natężenie bezrobocia zmniejszyło się we wszystkich województwach, w tym najbardziej w warmińsko-mazurskim (o 1,8 pkt proc.) oraz kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 1,6 pkt proc.).

Mniej zwolnień grupowych

W końcu lutego zadeklarowano mniejszą niż przed miesiącem oraz niż przed rokiem liczbę zwolnień grupowych. Jak podaje GUS, 196 zakładów zadeklarowało zwolnienie 20,8 tys. pracowników, w tym 3,8 tys. osób z sektora publicznego.

Wolne miejsca pracy

Według wyników badania popytu na pracę w końcu czwartego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 137,4 tys. i była o 10,5 proc. niższa niż przed kwartałem, ale o 62,8 proc. wyższa niż przed rokiem.

Wolnych miejsc pracy przybyło w budownictwie (o 5,4 pkt proc. do 16 proc.) oraz informacji i komunikacji (o 3 pkt proc. do 9,3 proc.). Obniżył się natomiast udział wolnych miejsc m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,8 pkt proc. do 11,1 proc.), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 2,2 pkt proc. do 4,5 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,1 pkt proc. do 5,8 proc.) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 1,5 pkt proc. do 23,7 proc.).

Zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy dla robotników przemysłowych i rzemieślników (o 3,1 pkt proc. do 23,1 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (o 1,9 pkt proc. do 18,1 proc.).

Zmniejszył się natomiast udział wolnych miejsc pracy przeznaczonych dla pracowników usług i sprzedawców (o 2,1 pkt proc. do 6,4 proc.), pracowników biurowych (o 0,8 pkt proc. do 8,5 proc.), specjalistów (o 0,6 pkt proc. do 24,6 proc.), przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (o 0,6 pkt proc. do 3,1 proc.), techników i innego średniego personelu (o 0,4 pkt proc. do 9,5 proc.) oraz pracowników wykonujących prace proste (o 0,4 pkt proc. do 6,5 proc.).

Pensje Polaków coraz większe

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 r. wyniosło 6220,04 zł, czyli o 11,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Jak podaje GUS, we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw wynagrodzenia były wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost płac (i wyraźnie wyższy niż w styczniu 2021 r.) dotyczył wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (15,7 proc.).

W znacznym stopniu wzrosły również płace w zakwaterowaniu i gastronomii (o 13,5 proc.) oraz w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 13,3 proc.), tj. sekcjach, w których rok wcześniej obserwowano spadek wynagrodzeń.