Przybyło ofert pracy, ale tylko dla niektórych zawodów. Sprawdź, kogo szukają firmy

Rosnąca liczba osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 pozytywnie odbija się na sytuacji rynku pracy. Gdzie jest praca i kto może na nią liczyć? Sprawdźcie najnowszą odsłonę Barometru Ofert Pracy.

- Spośród pozytywnych czynników oddziałujących na rynek wakatów warto wymienić dużo szybsze niż przed miesiącem tempo szczepienia społeczeństwa przeciwko COVID-19. Przyczynia się to do ograniczeń rozprzestrzeniania epidemii i sprzyja kontaktom społecznym, a zatem również pracy. Dodatkowo warto wspomnieć o zbliżającym się okresie wakacyjnym. W ubiegłym roku od czerwca do października obserwowaliśmy wzrost liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wskazują autorzy BOP dr Robert Pater i Herman Cherniaiev.

Warto dodać, że z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, iż w Polsce wykonano już ponad 13 mln 670 tys. 541 szczepień przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 10 mln 185 tys. 393 (dane przedstawione 9 maja).

Natomiast na liście pozacowidowych negatywnych czynników wpływających na sytuację na rynku pracy za najistotniejszy badacze wskazali rosnące oczekiwania inflacyjne z przyczyn kosztowych, co może w przyszłości ograniczyć aktywność gospodarczą, również na rynku pracy.

- Zaliczamy do nich również deficyt na rynku surowców, najostrzejszy w Europie i Stanach Zjednoczonych. Może on wpłynąć na możliwości produkcyjne i zarazem zatrudnieniowe przedsiębiorstw - dodają.

Z raportu wynika, że w kwietniu największy wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, miał miejsce w woj. opolskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz lubuskim. Wyraźnie mniej niż przed miesiącem było ich zaś w woj. małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim. Nieco lepiej w skali miesiąca wypadły województwa o relatywnie niskiej liczbie zarejestrowanych zakażeń, zaś gorzej te z największą liczbą potwierdzonych przypadków.

Autorzy BOP wskazują, że w ubiegłym miesiącu wzrost ofert pracy miał miejsce jedynie dla przedstawicieli zawodów ścisłych i inżynieryjnych. Spadek widoczny był z kolei w bardziej podatnych na ograniczenia sanitarne grupach ogłoszeń – zawodach usługowych oraz społecznych i prawnych.

W grupie prac fizycznych liczba wakatów pozostała na poziomie zbliżonym do wartości sprzed miesiąca. Rozpatrując poszczególne szerokie grupy ofert pracy od samego początku globalnej epidemii, należy zaznaczyć, iż po odbiciu Barometru od dna w maju 2020 odnotowano w BOP nieregularny, ale stabilny wzrost zapotrzebowania na absolwentów zawodów z zakresu nauk ścisłych.

- Wprowadzone ograniczenia sanitarne i przejście w tryb zdalny wywarły ogromny wpływ na zawody, w których takie przejście było możliwe. Odsetek pracy zdalnej w tej grupie ogłoszeń wciąż wzrasta, choć w mniejszym stopniu niż na samym początku epidemii. W zawodach, które są związane ze ścisłym kontaktem z ludźmi, liczba wakatów wciąż pozostaje na poziomie niższym niż w roku ubiegłym - wskazują autorzy badania.

Spadki i wzrosty

Z BOP wynika, że liczba ofert pracy skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych w kwietniu była niższa niż przed miesiącem w większości kategorii. Największe spadki wystąpiły w działach przedsiębiorstw związanych z obsługą klienta oraz zasobach ludzkich, a także dla prawników. Procentowo najwięcej ofert przybyło w grupie zawodów związanych z grafiką, w sektorze publicznym oraz działach firm ds. kontroli jakości. Biorąc pod uwagę ostatnich kilka miesięcy a nie sam kwiecień, spadkowe tendencje rozwojowe występują w sprzedaży oraz zakupach firmowych. W pozostałych kategoriach ofert pracy jest wciąż mniej niż przed pandemią, lecz w miarę znoszenia ograniczeń sanitarnych straty z ubiegłych okresów są odrabiane.

Z kolei wśród grupy ofert pracy dla przedstawicieli zawodów przeznaczonych dla absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych w kwietniu widoczny był wzrost dla połowy obserwowanych kategorii. Najwięcej ofert pracy przybyło w branży budowlanej, e-commerce oraz dla inżynierów. Popyt na pracę w e-commerce od samego początku epidemii ustawicznie rośnie.

- Szybkość i relatywna łatwość dokonywania e-zakupów może przyczynić się do utrzymania tej tendencji po zakończeniu epidemii. Pewne możliwości rozwojowe, choć raczej długookresowe, widzimy dla zawodów inżynieryjnych, w badaniach oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. O tych ostatnich świadczą tendencje do redukcji emisji gazów cieplarnianych w państwach rozwiniętych - wskazują autorzy badania.

Mniej ofert niż przed miesiącem było w informatyce oraz BHP. Przy czym autorzy badania zaznaczają, że spadki w tej pierwszej kategorii należy traktować ostrożnie, gdyż zawierają one zarówno wakaty skierowane do pracowników administracyjnych, jak również do osób ściśle związanych z programowaniem. Popyt na pracę w informatyce od dłuższego czasu rośnie, a bieżący spadek może być raczej drobną korektą.

W kwietniu nie było jeszcze poprawy w branży branży hotelarsko-gastronomicznej oraz logistyce. Dla tej pierwszej kategorii powodem była trudna sytuacja sanitarna, niepozwalająca na funkcjonowanie placówek gastronomicznych w pełnym wymiarze. Ograniczenia dotyczą także warunków pracy hoteli oraz innych miejsc noclegowych, a przedłużenie restrykcji na okres „majówki” spowodował dalsze skurczenie się liczby wakatów. Liczby ofert pracy w tej kategorii jest obecnie na poziomie sprzed 2014 roku. W logistyce kwietniowy spadek ma raczej charakter korekty, gdyż od końca 2020 popyt na pracę w tej kategorii rósł.

HoReCa i turystyka szukają pracowników

Jednak niebawem liczba ofert pracy w turystyce i gastronomii może odnotować spory wzrost. Od 8 maja dla gości otwarte zostaną hotele (maksymalnie 50-proc. obłożenie), 15 maja rusza gastronomia zewnętrzna (działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik), od 29 maja gastronomia wewnętrzna (maksymalnie 50 proc. obłożenia, ścisły reżim sanitarny).

Choć branże będą potrzebowały na gwałt pracowników, to gastronomia czy hotelarstwo nie są już wymarzonymi kierunkami pracy dorywczej i sezonowej. Pandemia bardzo wyraźnie pokazała, że nie są to branże z pewnym zatrudnieniem. W efekcie wiele osób zdecydowało się na przebranżowienie i nic nie wskazuje na to, aby chcieli wrócić do restauracji czy hoteli.

- Nie możemy się dziwić, że restauracje, kawiarnie czy hotele w czasie pandemii, by obniżyć koszty, decydowały się na ograniczanie zatrudnienia. Wielu pracowników samoistnie zrezygnowało z pracy, bo nie mogli liczyć np. na napiwki czy premie, a samo wynagrodzenie nie było dla nich satysfakcjonujące. Obecnie jest ogromny problem z szybkim rekrutowaniem osób do pracy. Poszukiwani są kucharze, kelnerzy, osoby obsługujące kawiarnie, ale także recepcjoniści oraz pracownicy hotelowi. Po wielu miesiącach, gdy w tym sektorze się zwalniało, nastąpił ruch. Wynagrodzenia nie są póki co imponujące, delikatnie poniżej stawek sprzed pandemii, ale mówimy tutaj wciąż o zatrudnianiu ludzi w czasie pandemii, w branżach, które zostały przez nią najmocniej dotknięte – wyjaśnia Anna Sudolska, członek zarządu IDEA HR Group.