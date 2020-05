Przez epidemię z rynku zniknie około 2 tys. agencji zatrudnienia

Jak wygląda w tej chwili sytuacja na rynku agencji zatrudnienia?

Michał Młynarczyk, prezes Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR: - Większość agencji rekrutacyjnych już w marcu odczuło skutki pandemii COVID-19. Spadek liczby projektów rekrutacyjnych wahał się od 30 do 50 proc. Jak wynika z danych Polskiego Forum HR, zarówno liczba rekrutacji stałych, jak i pracy tymczasowej zdecydowanie spadły. Ogółem w kwietniu liczba projektów zmniejszyła się o kolejne 20-30 proc.

Devire prowadzi miesięcznie około 100 rekrutacji stałych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Aktualnie obserwujemy zmniejszenie liczby rekrutacji stałych średnio o połowę. Wynika to z faktu, że wiele firm jest w stanie hibernacji - część rekrutacji zamrożono, w części przeniesiono datę rozpoczęcia pracy przez kandydata na maj lub czerwiec. Niestety, niesprzyjającym warunkiem jest też to, że kandydaci wycofują się i nie przyjmują ofert pracodawców. Szacujemy, że ten stan potrwa około trzech miesięcy i oczekujemy zwrotu w tej tendencji w trzecim kwartale tego roku.

Jak dużej fali zwolnień możemy się spodziewać?

- Ona się już rozpoczęła, ale pierwsze efekty zobaczymy dopiero w kwietniu i maju. Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, że 1,3 mln osób straci pracę. Według licznych prognoz bezrobocie może dojść do 10, a nawet 13 proc.

W tej chwili w statystykach GUS jeszcze tego nie widać. Co ciekawe dane za marzec pokazują dalszy spadek bezrobocia (5,4 proc. wobec 5,5 proc. w lutym). Wpływ kryzysu na obniżkę liczby zatrudnionych będzie jednak widoczny w późniejszych miesiącach. Częściowo wynika to z okresów wypowiedzenia osób, które dostały je w marcu, dlatego statystyki wykażą je sukcesywnie w całym drugim kwartale.

Z raportu Devire „Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa” (badanie przeprowadziliśmy w połowie marca br.) dowiadujemy się, że 45 proc. respondentów będzie redukować zatrudnienie. Z kolei blisko połowa firm spodziewa się zmniejszenia popytu na produkt lub usługę.

Pierwszą falę zwolnień obserwowaliśmy głównie w transporcie, branży turystycznej, HORECA, w usługach, szkoleniach, eventach. Przez wprowadzenie ograniczeń w handlu ucierpiała też gastronomia, rozrywka i handel inny niż spożywczy.

Które branże są najbardziej narażone na redukcje kadr?

- Zwolnienia będą dotyczyć zarówno pracowników szczebla podstawowego, jak i specjalistów czy menedżerów. Chociażby w samym IT zmniejszyło się zapotrzebowanie na projekty, które nie były kluczowe dla biznesu. Większe wzrosty obserwujemy za to w obszarze digitalizacji, bezpieczeństwa danych czy przenoszenia procesów do chmury.

Jeżeli chodzi o produkcję, sytuacja również nie jest jednorodna. Wstrzymano pracę głównie w firmach automotive, meblarskich i wytwarzających różnego rodzaju produkty, które nie są pierwszej potrzeby.

W przypadku branży FMCG nadal widać wzrost zatrudnienia, choć są to przyrosty szczególnie na "bazowych" stanowiskach. Zapotrzebowanie na nowych pracowników dostrzec można również w budownictwie, głównie ze względu na ogromny wzrost absencji (blisko 300 proc.). Spowodowane jest to zarówno kwarantanną, zwolnieniami lekarskimi, jak również koniecznością opieki nad dziećmi.

Ponadto musimy wziąć też pod uwagę znaczący odpływ pracowników i podwykonawców z zagranicy (Ukraina) - może on sięgnąć nawet 20 proc. Gdy granice nadal będą zamknięte, może to jednak stworzyć miejsca pracy dla Polaków.

Jak bardzo z powodu pandemii ucierpią agencje?

- Skutki pandemii najpierw odczuły agencje współpracujące z najbardziej narażonymi na kryzys sektorami, czyli turystyką, gastronomią, produkcją etc. Niezależnie od wielkości agencji - każda z tych firm już notuje straty finansowe.

Obserwujemy również, że podmioty, które utrzymywały bliskie relacje z klientami (nie tylko transakcyjne) dużo lepiej radzą sobie z kryzysem, niż agencje bazujące na ograniczonej grupie trzech, czterech klientów. W tym przypadku mniejsze agencje będą się borykać z problemami finansowymi, co część z nich z pewnością doprowadzi do upadłości.

Dużo podmiotów zniknie z rynku?

- Na koniec 2019 r. zarejestrowanych było 8761 agencji i nie ulega wątpliwości, że w 2020 r. ta liczba się skurczy. Można szacować, że z rynku zniknie około 2 tys. agencji. Będzie to efektem drastycznego spadku popytu na tego rodzaju usługi w drugim kwartale tego roku.

A generalnie: jak radzą sobie agencje w obecnej sytuacji? Jakie działania podejmują, by przetrwać?

- Agencje rekrutacyjne starają się przekierować swe zasoby na sektory mniej dotknięte skutkami koronawirusa. Promują również usługi, które dotychczas nie były podstawą ich działalności - takie, jak outplacement, Assesment Center czy doradztwo kadrowe i prawne.

Część agencji z dużymi problemami finansowymi redukuje swe stawki dla potencjalnych klientów. Tyle że tego typu działania przyniosą tylko krótkoterminową poprawę... Decyzja o zwolnieniu części swoich kadr powinna być ostatecznym wyborem, ponieważ to doświadczony zespół będzie w stanie podnieść firmę po czasie kryzysu.

Devire działa również poza Polską. Jak wygląda sytuacja na europejskich rynkach?

- Sytuacja na europejskim rynku nie różni się diametralnie od tej w Polsce. Należy natomiast zauważyć, że nasz kraj na tle państw ościennych ma dużą liczbę agencji w stosunku do populacji.

Zarówno w Niemczech, jak i Czechach, w których również działamy, widać dziś mniejsze zapotrzebowania na rekrutację czy pracę tymczasową. Warto jednak zauważyć, że choć liczba rekrutacji jest mniejsza, to zatrudnienie z pomocą agencji funkcjonuje nadal. Wynika to z faktu, że w obu krajach pojawiły się programy stymulujące przedsiębiorców oraz działania pomocowe, pozwalające przetrwać agencjom. W Czechach dofinansuje się 80 proc. pensji zatrudnionych osób, a Niemcy oferują bezzwrotne granty.

Jak będzie wyglądał rynek pracy po pandemii?

- Musimy się pogodzić się z tym, że rynek pracownika przez dłuższy czas nie wróci. Spodziewam się, że "powrót do normalności" będzie raczej stopniowym procesem niż bardzo szybkim odbiciem – chyba, że niespodziewanie pojawi się szczepionka... W takiej sytuacji popyt na specjalistów i menedżerów z pewnością wróci do normy. Dla firm rekrutacyjnych, które przetrwają kryzys, może to być impuls do szybszego wzrostu i odrobienia strat.

Dla kandydatów do pracy problem polega na tym, że na rynku zmniejszyła się liczba dostępnych ofert. Tym samym pojawiło się kilkakrotnie więcej osób zainteresowanych tymi propozycjami - i ten stan będzie się jeszcze pogłębiał.

Dużym wyzwaniem jest zmiana podejścia kandydatów, przyzwyczajonych do dobrej koniunktury oraz zupełnie innych realiów rynkowych. Obserwujemy to szczególnie wśród młodszych generacji Y czy Z: otrzymując ofertę pracy, ludzie wahają się i dopytują o lokalizację firmy, benefity oraz inne, kluczowe dla nich kwestie. Zanim zdecydują się na spotkanie z potencjalnym pracodawcą, nadal liczą na kontroferty i potrafią wycofać się z procesu w ostatniej chwili... Niestety, dla tych osób może to oznaczać nawet kilkumiesięczną lukę w zatrudnieniu.

Na rynku pracy po pandemii z pewnością odnotujemy dużo mniejszą presję płacową, gdyż pracodawcy zyskają dostęp do szerszej grupy talentów. Prawdopodobnym i pozytywnym scenariuszem jest sytuacja, w której firmy nie będą już ograniczać zatrudnienia do lokalnego rynku. Otworzą się na rekrutację talentów z całej z Polski i z zagranicy, ponieważ w ostatnich miesiącach musieli masowo wdrożyć pracę zdalną i nauczyć się działać w nowej rzeczywistości.

Spodziewamy się również, że pojawią się nowe szanse zawodowe - w takich obszarach, jak centra usług wspólnych, produkcja czy e-commerce, które w dłuższej perspektywie będą znacznie szybciej zatrudniać ze względu na strukturalne zmiany na rynku pracy.

Negatywnym efektem pandemii stanie się za to zmniejszenie zaufania na linii kandydat-pracodawca - widzimy to już dzisiaj. W głównej mierze dlatego, że w czasach destabilizacji zarówno kandydaci, jak i klienci mają dużo większą skłonność do wycofywania się z ofert i procesów rekrutacyjnych w ostatniej chwili.

A jak wygląda sytuacja w outsourcingu? Czy firmy sięgają po te rozwiązanie?

- Naturalna reakcja na kryzys to redukcja zatrudnienia i zmiana modelu działalności w stronę bardziej elastycznych form - np. kontraktów, usługi pracy tymczasowej czy pełnego outsourcingu procesów. W sytuacji dużej niepewności firmy odkładają decyzję o zatrudnieniu pracowników na stałe.

Mimo to w wybranych obszarach organizacje mogą potrzebować dodatkowych rąk do pracy "tu i teraz". Zapotrzebowanie wciąż rośnie, ponieważ wiele firm, które były zmuszone do zamrożenia etatów na poziomie globalnym, nadal ma projekty do zrealizowania w Polsce.

W takiej sytuacji najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest skorzystanie z outsourcingu pracowniczego lub usługi temp to perm. Outsourcing zapewnia dostęp do wykwalifikowanych pracowników w krótkich czasie i pozwala np. na zaangażowanie eksperta tylko na czas danego projektu.

Kiedy wróci większa stabilizacja czy przewidywalność rynku, firmy mogą część pracowników, zatrudnionych w modelu outsourcingowym przejąć do swoich struktur wewnętrznych. Dodatkowym atutem będzie fakt, że to pracownicy już wdrożeni, którzy znają organizację. Dopóki kryzys i niepewność będą trwały, dopóty te elastyczne formy zatrudnienia będą preferowane przez pracodawców. A im bardziej sytuacja ekonomiczna będzie się stabilizować, tym częściej rekrutacje stałe będą stopniowo przejmować prym.

Uważa pan, że po kryzysie firmy będą chętniej sięgać po elastyczne formy zatrudnienia?

- Dotychczas dla wielu pracowników możliwość pracy z domu była czymś, do czego się tęskni czy "dobrem luksusowym". Po przepracowaniu kilku miesięcy zdalnie z pewnością ten trend się odwróci...

Z raportu Devire „Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa” jasno wynika, że po wybuchu pandemii trzykrotnie zwiększyła się liczba firm oferujących pracę zdalną. Tym samym liczymy na większą otwartość pracodawców na elastyczne formy zatrudnienia po kryzysie.

Innym z rezultatów skutków pandemii może być większy stopień wypalenia zawodowego pracowników oraz spadek zaufania do przedsiębiorstw, które nie potrafiły się odnaleźć w koronawirusowej rzeczywistości i zaniedbały komunikację z pracownikami.

Jak w każdym kryzysie firmy - szukając poprawy efektywności - skupiały się na automatyzacji części stanowisk. Pracodawcy zaczęli zwracać również większą uwagę na zdalne zaangażowanie pracowników i badanie ich motywacji.

Innym efektem społecznym może być zmiana postrzegania wartości dużego biura i spadek zapotrzebowania na takie przestrzenie.

Jeżeli po pandemii okaże się, że sytuacja gospodarcza jest trudniejsza, to firmy będą zdecydowanie ostrożniej inwestować. W efekcie popyt na pracowników stałych spadnie. Aby nadal skutecznie zarządzać swoimi operacjami oraz bieżącymi inwestycjami, zaczną się wtedy zwracać się ku bardziej elastycznym formom zatrudnienia (jak np. wspomniany outsourcing).

Rekrutacja przeniesie się do świata online?

- Z pewnością będziemy obserwować również szybki rozwój rynku e-rekrutacyjnego. Pandemia powinna popularyzować modele rekrutacji w chmurze, crowdsourcing czy korzystanie z oprogramowania HR w modelu SaaS (Software as a Service – Oprogramowanie jako usługa). Modele te nie wymagają fizycznej obecności, a jedynie logowania się do platformy on-line z dowolnego miejsca na świecie.