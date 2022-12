Przetestowali niestandardowe metody rekrutacji. Rezultaty przerosły oczekiwania

Aktualnie w polskim oddziale Softswiss pracują 304 osoby. Polska jest jednym z czterech krajów, w których znajdują się oficjalne przedstawicielstwa firmy, ale to właśnie tutaj dla kandydatów do pracy opracowano system bonusów powitalnych, który działał w ciągu ostatniego roku. Po pomyślnym przejściu okresu próbnego na określonych stanowiskach można było otrzymać od 2 tys. do 4 tys. dolarów.

Co więcej, specjaliści od HR wypróbowali na polskim rynku niestandardowe podejście do poszukiwania specjalistów i przetestowali błyskawiczne rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci w kilka godzin przeszli techniczną i ogólną rozmowę kwalifikacyjną.

O tym, że firma się rozwija i jest gotowa przyjąć ponad stu specjalistów (programistów, kierowników projektów, analityków biznesowych, menedżerów, projektantów UI/UX i wielu innych), Softswiss dała znać w jeszcze jeden niestandardowy sposób. Na ulicach czterech miast. Na tramwajach miejskich, citylightach i billboardach w Poznaniu, we Wrocławiu i w Krakowie mieszkańcy zobaczyli puszystego kota-superbohatera, jeden z symboli firmy. A w Gdańsku pojawił się on na reklamach zewnętrznych oraz na popularnej trasie kolejowej Gdańsk-Gdynia-Sopot, na której wagony pociągów nabrały firmowego, jaskrawo żółtego koloru.

- W tym roku w naszych centrach programistycznych na całym świecie firma osiągnęła dobre wyniki, jednak szczególnie należałoby wyróżnić polski rynek i oddział w Poznaniu - mówi Julia Onczewa, dyrektor ds. personalnych Softswiss. - Nie pomyliliśmy się, jeśli chodzi o wybór kraju i miasta, lokując tu nasz zespół, ponieważ widzimy potencjał aktywnych i utalentowanych specjalistów. W ciągu tego roku zaczęliśmy lepiej rozumieć cechy lokalnego rynku pracowniczego, firma jest znana, profesjonaliści w swojej dziedzinie starają się trafić do nas. W przyszłym roku planujemy rozwinąć się jeszcze bardziej i zatrudniać nowych specjalistów do tworzenia innowacyjnych produktów dla klientów z całego świata - podsumowuje.

