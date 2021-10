Przeprowadzka, zmiana zawodu, byle mieć nową pracę. Chce tego ponad 60 proc. Polaków

Aż 67 proc. szukających pracy rozważa przekwalifikowanie się, a 61 proc. wyjechałoby do innej miejscowości w Polsce, jeśli oznaczałoby to polepszenie sytuacji zawodowej - wynika z badania przeprowadzonego przez Gi Group.

Z badania przeprowadzonego przez Gi Group wynika, że aż 62 proc. ankietowanych rozgląda się obecnie za nowym zajęciem, co nie oznacza, że go nie mają - niepracujący stanowią 42 proc. tej grupy.

30 proc. szuka nowego miejsca zatrudnienia, by więcej zarabiać. Złe warunki w pracy to powód do zmiany dla prawie 10 proc., zła atmosfera dla 6,5 proc., atrakcyjniejsze benefity - dla 5 proc.

Ponad połowa (56 proc.) osób szukających pracy musi przeznaczyć na to zadanie trzy miesiące lub dłużej. Jakie są tego powody? Niepracujący wskazują w pierwszej kolejności na brak ofert odpowiadających ich kwalifikacjom (31,6 proc.) i propozycji blisko miejsca zamieszkania (28,4 proc.), w dalszej kolejności niezgodność z oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzenia i pozapłacowymi.

Pracujący z kolei nie znajdują ofert, które odpowiadają ich wymaganiom finansowym (34,5 proc.), w drugiej kolejności kwalifikacjom (25,9 proc.). Ważnym czynnikiem są także oczekiwania pozapłacowe, np. brak elastycznych godzin pracy (19 proc.). Mniej istotne jest dla nich miejsce zamieszkania.

Z badania wynika, że mężczyźni szukają nowego zajęcia dłużej. 44 proc. z nich i 40 proc. kobiet twierdzi, że zajmuje im to miesiąc. Jednocześnie 61 proc. mężczyzn rozgląda się za nowym zajęciem trzy miesiące i dłużej, co prawdopodobnie wynika z tego, że czekają na najlepszą ofertę. Dlaczego szukają? 40 proc. ankietowanych mężczyzn chce zwiększyć wynagrodzenie, 38 proc. nie ma pracy. W przypadku kobiet proporcje są odwrotne - 40 proc. nie ma pracy, a 29 proc. chce polepszyć swoją sytuację finansową.

Prawie wszyscy poszukujący pracy przeglądają oferty na portalach pracy (blisko 95 proc.). Często szukają jej też na Facebooku (47 proc.) lub bezpośrednio na stronach internetowych interesujących ich pracodawców (39 proc.) albo przez znajomych (33 proc.). Ponad jedna piąta – 22 proc. szuka nowego zajęcia korzystając z oferty urzędów pracy.

- Warto zwrócić uwagę na wzrost popularności portali pracy i stron internetowych firm. Kilka lat temu dopiero promowaliśmy ten sposób szukania zatrudnienia. Tradycyjne metody nie przeszły jednak całkowicie do lamusa, co widzimy w naszej codziennej pracy - komentuje Ewa Klimczuk, dyrektor operacyjny Gi Group.

Również z badania „Monitor Rynku Pracy” firmy Randstad wynika, że szanse na dotarcie i rekrutacje dają media społecznościowe. Badanie Randstad pokazuje, że niemal 9 na 10 pracowników korzysta z mediów społecznościowych. Najpopularniejszy jest Facebook – korzysta z niego 85 proc. ankietowanych. O połowę mniej korzysta z Instagrama, 17 proc. z TikToka, a z typowo biznesowego LinkedIna 16 proc.

Czas na podwyżki

Ankietowani pozytywnie postrzegają przyszłość. Ponad 45 proc. spodziewa się zwiększenia, a tylko 6 proc. obniżenia wynagrodzenia. 39 proc. badanych oczekuje podwyżki o 30 proc, jedna trzecia (32 proc.) chce zarabiać o 20-proc. więcej, a 13 proc. ankietowanych o 10 proc.

- Przekonanie o wzroście wynagrodzeń najprawdopodobniej wynika z obecnej sytuacji na rynku pracy - rosnącego zapotrzebowania na pracowników oraz postępującej inflacji. Niektóre firmy już wprowadzają atrakcyjniejsze stawki, chcąc w ten sposób wstrzymać rotacje – komentuje Ewa Klimczuk.

Oczekiwania finansowe różnią się w zależności od tego, czy ktoś aktywnie szuka pracy czy też nie. Z poszukujących zatrudnienia 37 proc. pytanych chce znaleźć ofertę z wynagrodzeniem wyższym o 30 proc. lub więcej. 20-procentowej podwyżki oczekuje jedna trzecia osób tej grupy (29 proc.). Jedna piąta nie wie, na jaką zmianę może liczyć. Ci, którzy pracy nie szukają, mają wyższe oczekiwania finansowe. I tak aż 42 proc. z nich chce zarabiać 30 proc. i więcej, a 36 proc. liczy na 20-proc. podwyżkę.

Warto przytoczyć także wyniki badania Randstad "Plany pracodawców", z którego wynika, że co piąty pracodawca (21 proc.) planuje podnieść wynagrodzenia swoim pracownikom w drugiej połowie 2021 roku - oznacza to wzrost o 5 punktów proc. w stosunku do poprzedniej edycji badania.

Zdecydowanie częściej od pozostałych wzrost wynagrodzeń planują firmy z sektora SSC/BPO – niemal 40 proc. z nich deklaruje takie plany. Najrzadziej wzrost zarobków przewiduje branża handlowa i sektor obsługi nieruchomości i firm.

Co drugi przedsiębiorca planujący zwiększyć wynagrodzenie pracownikom przewiduje podwyżkę w granicach 2-7 proc. Jedynie 5 proc. pracodawców może zaoferować znaczne zwiększenie wynagrodzenia – powyżej 16 proc. pensji. Takich firm jest najwięcej w centralnym oraz wschodnim regionie Polski.

Zmiana zawodu

Czy Polacy są otwarci na zmianę zawodu? Aż 67 proc. pytanych w badaniu Gi Group rozważa taką opcję, jeśli oznaczałoby to polepszenie sytuacji zawodowej. Tylko 21 proc. ankietowanych nie jest zainteresowanych przebranżowieniem się.

Jak prezentują się wyniki w zależności od tego, czy ktoś aktywnie szuka pracy, czy nie? W przypadku pierwszej grupy prawie 80 proc. odpowiedziało twierdząco na pytanie o przebranżowienie się, by znaleźć lepszą pracę. Tylko 11 proc. nie ma takiego zamiaru, a 10 proc. nie ma zdania. Jak można się spodziewać, mniej chętnie zmianę zawodu rozważają osoby, które nie szukają pracy. „Zdecydowanie tak” i „raczej tak” odpowiedziała w sumie połowa z nich, 37 proc. nie rozważa takiej możliwości, 13 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Nie bez znaczenia jest pandemia, która wręcz wywołała trend na przebranżowienie. Wcześniej tego typu decyzje najczęściej były podyktowane niezadowoleniem pracownika z wyboru danej branży czy zawodu i zdarzały się sporadycznie.

- Pracownicy stosunkowo rzadko decydowali się na przebranżowienie, głównie z uwagi na długi proces zmiany kwalifikacji. Argumentem przeciw często był również czas niezbędny do osiągnięcia w nowym zawodzie określonego poziomu stanowiska i wynagrodzenia - wyjaśnia Magdalena Białek, business manager w Hays Poland.

Ekspert Hays Poland zaznacza też, że w małych miastach zmiany zawodu częściej będą miały permanentny charakter. Część biznesów została zamknięta bezpowrotnie i nie podniesie się po lockdownie. W tej sytuacji niektórym pracownikom w mniejszych ośrodkach miejskich nie pozostaje nic innego, jak poszukiwać pracy w innej profesji czy lokalizacji. Z kolei w większych miastach przebranżowienie częściej może mieć charakter tymczasowy.

Praca w Polsce czy za granicą?

Prawie 61 proc. pytanych, którzy szukają pracy, wyjechałoby do innej miejscowości w Polsce, jeśli firma opłaciłaby koszty tej przeprowadzki. Niespełna jedna trzecia nie bierze tego obecnie pod uwagę. W grupie, która jest chętna do wyjazdu do innej miejscowości, aż 60 proc. to mężczyźni. Aż 41 proc. osób z tej grupy rozważa także emigrację do innego kraju.

Z ogółu pytanych aż 28 proc. ankietowanych rozważa wyjazd do innego kraju. To wysoki odsetek, zważywszy na trwającą pandemię - Polacy obawiają się zamknięcia granic, braku odpowiedniej opieki medycznej, wprowadzenia restrykcji czy nagłej utraty zajęcia. 55 proc. pytanych mówi wprost, że nie pojedzie za granicę w celach zarobkowych. Ci, którzy są zainteresowani emigracją wskazują najczęściej Niemcy i Holandię jako kraje docelowe, wybierane są też Norwegia oraz Szwecja.

- Polacy nadal są gotowi do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu atrakcyjniejszej pracy. Muszą się jednak zmierzyć z niepewnością, jaka wynika z trwającej pandemii. Warto pamiętać, że Polsce nadal jest dużo ciekawych ofert zatrudnienia, a nasi klienci cały czas rekrutują - zaczynając od stanowisk najniższego szczebla, przez stanowiska średniego szczebla, do menedżerskich. O zawodową przyszłość z pewnością nie mogą się martwić fachowcy – mówi Ewa Klimczuk.

*Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza internetowego we wrześniu 2021 r. na 667-osobowej próbie osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat szukały pracy przez Gi Group.