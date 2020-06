Przekwalifikowanie w dobie pandemii. W tych branżach szukamy nowego zajęcia

Pandemia COVID-19 dobitnie pokazała, że szumnie nazywany "rynek pracownika" był kolosem na glinianych nogach. Niemal z dnia na dzień pracownicy wielu branż z rozmyślań, jak rozpocząć rozmowę o podwyżce, zaczęli myśleć o tym, co zrobić, by pracy nie stracić. Jak wynika z badania Randstad, dziś to, czego pracownicy obawiają się najbardziej, to redukcja zatrudnienia (25 proc.), zmniejszenie wynagrodzenia (41 proc.) oraz likwidacja firmy (16 proc.). Taka tendencja dominowała również w czasie kryzysu 10 lat temu.

Nic dziwnego, że coraz więcej osób myśli o przebranżowieniu się i szuka sposobów na to, aby znaleźć pracę w najbardziej stabilnych sektorach. Z danych Pracuj.pl wynika, że zmianę zawodu rozważa aż dwie trzecie (64 proc.) polskich pracowników, a 77 proc. pracujących respondentów deklaruje, że zmieni pracę, jeśli otrzyma nową propozycję zatrudnienia. Z raportu wynika ponadto, że oprócz nastrojów niepewności, panujących wśród pracowników i kandydatów, zdecydowanie widać „gotowość Polaków na zmianę ścieżki zawodowej i przyjęcie nowych wyzwań w karierze”.

Pracownicy nie czekają biernie na rozwój wydarzeń. Wiedzą, że choć rynek pracy w wielu branżach zamarł, sytuacja ta nie będzie trwać wiecznie. Natomiast obecnie jest czas, by wykorzystać szansę na znalezienie pracy w sektorach, które, jak się okazało, zaczęły nabierać na znaczeniu w dobie pandemii. O jakie zawody dokładnie chodzi? Sprawdziła to firma Kodilla.com.

Okazało się, że od rozpoczęcia pandemii ogromnie wzrosła popularność kursów przygotowujących do zawodu programisty. Ale nie tylko. Eksperci Kodilla.com sprawdzili również, jakie stanowiska pracy są obecnie najczęściej wyszukiwane w Google. Od momentu wybuchu pandemii, największą popularnością cieszą się kursy pozwalające na wyuczenie się do zawodu księgowego (2900), spawacza (2900), operatora wózka widłowego (2400), trenera personalnego (1600) czy ratownika medycznego (1300 wyszukiwań).

Warto zaznaczyć, że liczba ofert pracy na stanowisku głównego księgowego w czasie pandemii mocno poszła w górę. Jak wynika z analizy firmy doradczej Grant Thornton, liczba ofert pracy na tym stanowisku jest więcej niż przed kryzysem aż o 21 proc.

Co do samych programistów, to tylko po 14 marca do Kodilla.com zgłosiło się blisko 4 tys. zgłoszeń od kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w szkoleniach (od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego). Jak podaje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w Kodilla.com, największą gotowość do przekwalifikowania się (w tym przypadku do pracy w IT) wykazali przedstawiciele takich sektorów jak inżynieria.

- Są to przedstawiciele związani z takimi sektorami, jak m.in. automatyka, robotyka i mechatronika czy inżynieria biomedyczna. Pracę w IT chciałyby podjąć także osoby pracujące do tej pory w logistyce, budownictwie oraz architekci - dodaje Magdalena Rogóż.

W tym gronie są też przedstawiciele takich branż jak: gastronomia, budownictwo, marketing, finanse, edukacja, logistyka i produkcja. Wystartować w nowej, technicznej branży chcą osoby zarówno związane z IT - jak np. analitycy danych lub graficy, którzy szukają możliwości podwyższenia kompetencji twardych i zwiększenia własnej konkurencyjności, jak i te, które z tą branżą nie miały wcześniej do czynienia - jak np. specjaliści ds. marketingu czy HR-u, nauczyciele, pracownicy gastronomii, hotelarstwa czy turystyki.