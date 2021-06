Przegrane pokolenie. Z pracą dla młodych jest bardzo źle

W I kwartale 2021 r. największe natężenie bezrobocia obserwowano wśród osób najmłodszych (w wieku 15-24 lata), gdzie wyniosło ono 14 proc., czyli ponad trzy razy więcej niż wśród ogółu Polaków w wieku produkcyjnym. Wśród osób w wieku 25–34 lata bezrobocie kształtowało się na poziomie 4,4 proc., 35–44 lata - 3,4 proc., 45–89 lat – 2,7 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) stopa bezrobocia wyniosła 4,1 proc.

Według BAEL stopa bezrobocia wyniosła w I kwartale 2030 roku 4 proc. (Fot. Shutterstock)

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-89 lat w I kwartale 2021 r. wyniósł 57,3 proc.

Z kolei wskaźnik zatrudnienia utrzymał się poziomie 55 proc., a wśród osób w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) wskaźnik ten wyniósł 75,4 proc.

Gdy porównamy wartości wskaźnika zatrudnienia do okresu sprzed pandemii (I kwartał 2019 roku), widać jego spadek. Jak wyjaśnia Monika Fedorczuk, może to być efektem dezaktywizacji w obawie przed zwolnieniem, zachorowaniem lub z uwagi na konieczność osobistego świadczenia opieki nad członkiem rodziny w sytuacji zmniejszonego dostępu do usług publicznych.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że w I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Oznacza to, że 17 mln 120 tys. osób było aktywnych zawodowo, z czego 16 mln 433 tys. pracowało, natomiast 687 tys. było bezrobotnych.

Warto dodać, że aktywność zawodowa mężczyzn w wieku produkcyjnym była wyższa (82,8 proc.) niż aktywność zawodowa kobiet w tym samym wieku (74 proc.). Z kolei wskaźnik opisujący relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych w wieku 15-74 lata i biernych zawodowo w wieku 15-89 lat) do liczby osób pracujących (w wieku 15-89 lat) - w I kwartale 2021 r. wynosił 819, co oznacza, że na 1000 osób pracujących przypadało 819 osób bez pracy.

Polscy pracownicy

W I kwartale 2021 r. 16 mln 433 tys. osób w wieku 15-89 lat pracowało. Współczynnik zatrudnienia utrzymał się poziomie 55 proc.

- Według badania BAEL liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat w I kwartale tego roku wyniosła 17 mln 120 tys. osób, a współczynnik aktywności zawodowej ukształtował się na poziomie 57,3 proc., pracowało 16 mln 433 tys. osób w wieku 15–89 lat, a współczynnik zatrudnienia w tej grupie wiekowej wyniósł 55 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) wskaźnik zatrudnienia wyniósł 75,4 proc. Porównując wartości wskaźnika zatrudnienia do okresu sprzed pandemii (I kwartał 2019 roku) widać jego spadek. W maju 2019 wartość tego wskaźnika wynosiła wyniósł 76,4 proc. Może to być efektem dezaktywizacji w obawie przed zwolnieniem, zachorowaniem lub z uwagi na konieczność osobistego świadczenia opieki nad członkiem rodziny w sytuacji zmniejszonego dostępu do usług publicznych. Potwierdzeniem tej tezy może być różnica między wskaźnikiem aktywności zawodowej pomiędzy mężczyznami a kobietami w wieku produkcyjnym (80,2 proc. dla mężczyzn wobec 72,2 proc. dla kobiet) - komentuje Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy z Konfederacji Lewiatan.

Jak podaje GUS, 15 mln 348 tys. osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1 mln 85 tys. pracowało w niepełnym wymiarze. Średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wynosiła 39,3 godziny. Wśród wszystkich pracujących największą grupę stanowili pracownicy zatrudnieni w firmach i instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy – 80 proc. (13 mln 151 tys.). Udział pracujących na własny rachunek wynosił 18,5 proc. (tj. 3 mln 30 tys.), natomiast pomagających członków rodzin 1,5 proc. (252 tys.). Źródło: GUS Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach i instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony (83,8 proc., tj. 11 mln 22 tys.). Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności, najwięcej osób wykonywało swoją pracę w ramach działalności związanej z przetwórstwem przemysłowym (3 mln 240 tys.), handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych (2 mln 222 tys.), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (1 mln 430 tys.), budownictwem (1 mln 326 tys.) oraz edukacją (1 mln 296 tys.). Praca zdalna Wpływ pandemii COVID-19 widoczny był w danych odnoszących się do miejsca wykonywania pracy. W I kwartale 2021 r. liczba osób wykonujących swoją pracę w domu, zwykle lub czasami, wyniosła 3 mln 224 tys. co stanowiło 19,6 proc. wszystkich pracujących. Wśród tej zbiorowości 2 mln 3 tys. osób (62,1 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19. W I kwartale 2021 r. w formie pracy zdalnej (nie jest tu uwzględniane miejsce wykonywania pracy) swoje obowiązki zawodowe wykonywało 2 mln 422 tys. osób (co stanowiło 14,7 proc. wszystkich pracujących), spośród których 89,7 proc. pracowało w tej formie z powodu pandemii koronawirusa. Bezrobotni według BAEL W I kwartale 2021 r. grupa osób bezrobotnych w wieku 15- 74 lata liczyła 687 tys. Większość stanowili mężczyźni (55,7 proc., czyli 383 tys.). Biorąc natomiast pod uwagę miejsce zamieszkania, widoczna była zdecydowana przewaga mieszkańców miast (59,8 proc., czyli 411 tys.). Źródło: GUS Największe natężenie bezrobocia obserwowano wśród osób najmłodszych (w wieku 15-24 lata), dla których stopa bezrobocia wyniosła 14 proc. Wśród osób w wieku 25–34 lata bezrobocie kształtowało się na poziomie 4,4 proc., 35–44 lata - 3,4 proc., 45–89 lat – 2,7 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata ) stopa bezrobocia wyniosła 4,1 proc. - Według BAEL stopa bezrobocia wyniosła w I kwartale br. wyniosła 4 proc. Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców miast i wsi kształtował się na tym samym poziomie. Nieco wyższa była stopa bezrobocia wśród mężczyzn (4,1 proc.) niż wśród kobiet (4 proc.). Różnice między stopą bezrobocia wg BAEL a poziomem bezrobocia rejestrowanego wynikając z różnic metodologicznych - mówi Monika Fedorczuk. Przypomnijmy, stopa bezrobocia w maju 2021 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 6,3 proc. w kwietniu. Jak ocenia Monika Fedorczuk, spadek poziomu bezrobocia w maju oznacza, że rynek pracy wraca do typowej sezonowości - w poprzednich latach (za wyjątkiem 2020 roku) mogliśmy obserwować zmniejszenie poziomu bezrobocia w miesiącach letnich w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na prace w sektorach typu turystyka, gastronomia, hotelarstwo, rolnictwo, budownictwo. Według BAEL blisko połowę populacji bezrobotnych stanowiły osoby, które straciły pracę (49,6 proc., czyli 341 tys.). Udział osób powracających do pracy po przerwie wynosił 27,8 proc. (191 tys.), podejmujących pracę po raz pierwszy 14,1 proc. (97 tys.), natomiast najmniej było osób, które zrezygnowały z pracy – 8,5 proc. (58 tys.). W omawianym okresie przeciętny czas poszukiwania pracy wynosił 7,4 miesiąca. Najdłużej pracy poszukiwały osoby w wieku 45 - 54 lata (9,6 miesiąca) oraz 55 - 74 lata (8,6 miesiąca), najkrócej natomiast osoby najmłodsze, w grupie w wieku 15 - 19 lat (4,1 miesiąca) oraz 20 - 24 lata (5,8 miesiąca). Osoby bierne zawodowo W I kwartale 2021 r. grupa osób biernych zawodowo w wieku 15-89 lat liczyła 12 mln 778 tys. – ponad połowę tej grupy stanowiły kobiety (61,7 proc., czyli 7 mln 878 tys.). Jak zaznacza GUS, populacja biernych zawodowo jest specyficzna, jeżeli chodzi o zasoby dla rynku pracy. W ramach tej zbiorowości znajdują się bowiem zarówno osoby, które jeszcze nie weszły na rynek pracy (w tym większość uczącej się młodzieży), osoby, które już definitywnie z rynku pracy odeszły albo nigdy na rynek pracy nie trafią (część emerytów, rencistów, osoby utrzymujące się z innych źródeł niż praca), ale też osoby, które weszły na rynek pracy, potem częściowo się zdezaktywizowały i po przerwie na ten rynek pracy zechcą powrócić. Od 2021 roku przyczyny bierności określane są dla populacji osób w wieku 15-74 lata, która w I kwartale 2021 r. liczyła 10 mln 562 tys. Zdecydowaną jej większość stanowili emeryci (49,6 proc.), a drugą w kolejności grupą byli uczniowie i studenci (21,4 proc.). Natomiast w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym (4 mln 443 tys.) najczęstszymi przyczynami bierności były: nauka i podnoszenie kwalifikacji (29,1 proc.), choroba, niepełnosprawność (23,7 proc.), obowiązki rodzinne (21,6 proc.) oraz emerytura (10,1 proc.). Źródło: GUS

