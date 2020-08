Program stażowy w Green Cell. Młodzi rzuceni na głęboką wodę

To już drugi program stażowy Green Cell, po którego zakończeniu część uczestników zyska szansę na nawiązanie stałej współpracy z marką.

Udział w projekcie i opanowanie wspomnianego systemu Scrum pozwala stażystom podnieść swoją wartości na rynku pracy.

To obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów zarządzania projektami m.in. w branży IT, a jego znajomość na tak wczesnym etapie kariery, doceni większość pracodawców.

- Stażyści mają okazję od środka poznać pełen proces tworzenia i wprowadzania produktu na rynek. To nie zdarza się często i pozwala im zyskać doświadczenie w niezwykle szybko rozwijającej się firmie oraz imponujący na tym etapie kariery wpis w CV, dotyczący nowatorskiego, ekologicznego projektu. Uczą się też pracy w zespole, poznają sposób funkcjonowania firmy i rzadko stosowaną na stażach, ale bardzo cenioną na rynku pracy metodologię Scrum - mówi Agata Gryboś, chief HR officer w Green Cell.

Grupa młodych konstruktorów, którzy zmierzą się z zadaniem opracowania ekologicznego magazynu energii liczy 13 osób. Choć na co dzień przydzieleni są do różnych działów Green Cell, nad tym projektem pracują wspólnie, pod okiem doświadczonego PM/Scrum Mastera. Ich działanie obejmuje kwestie techniczne, wizualne, a nawet symulację wdrożenia urządzenia do oferty.

fot. Green Cell

Budują tzw. ekologiczny zbiornik na prąd. Powerwall, domowe akumulatory ładowane energią z paneli słonecznych proponuje obecnie swoim klientom m.in. Tesla, znany producent samochodów elektrycznych. Magazyn energii od Green Cell ma być zasilany najczęściej stosowaną energią słoneczną, ale także wiatrową czy nawet wodną.

Trendy jasno wskazują, że stawki, za jakie prosumenci odsprzedają sieciom energetycznym swoje zasoby, będą w przyszłości spadać. Wynika to głównie z faktu, że nadwyżkę energii są w stanie oddawać zwykle w ciągu dnia, kiedy zapotrzebowanie na nią jest niższe. Obecnie, osoby korzystające z fotowoltaiki mogą wykorzystywać własne zasoby jedynie wtedy, gdy świeci słońce, a po zmierzchu zmuszeni są kupować energię od dostawców. Domowe akumulatory umożliwią im swobodne korzystanie z wyprodukowanej u siebie energii o każdej porze, również w nocy.

Staż popularny

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że ponad 80 proc. studentów i absolwentów jest zainteresowana odbyciem stażu w Polsce. Podobny odsetek ma już na swoim koncie udział w stażu lub praktykach. Problemem jest wynagrodzenie. Dla 71 proc. studentów i absolwentów do 30. roku życia zarobki są ważne. Prawie 40 proc. ankietowanych pracuje głównie dla pieniędzy. Ci, którzy na staż nie poszli, tłumaczą to przede wszystkim tym, że staże są zazwyczaj bezpłatne (42 proc.). - Teraz doświadczenie i kompetencje będą się liczyć jak nigdy – prognozuje Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef programu kariera. fot. Green Cell Dla 55 proc. studentów na równi z pieniędzmi na stażu liczy się możliwość zdobycia doświadczenia. Prawie co drugi badany uważa, że zdąży jeszcze zarobić pieniądze, a na razie chce rozwijać swoje zainteresowania. I choć 54 proc. studentów i absolwentów jest gotowa wybrać ciekawą pracę, nawet jeśli mniej płatną, to często jej nie znajduje. Aż 80 proc. studentów i absolwentów ma doświadczenie w pracy, która nie była związana z ich kierunkiem studiów. Przede wszystkim skarżą się na brak ofert w ich branży (42 proc. odpowiedzi) lub trudności w pogodzeniu pracy ze studiami (34 proc. ankietowanych). Ci, którzy w ogóle na staż nie poszli, dodawali także trudności w dostaniu się na ciekawy staż (21 proc.) i brak ciekawych ofert stażowych (18 proc.).