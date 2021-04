Procter & Gamble wspiera kobiety na rynku pracy

Aby zadbać o równą reprezentację kobiet i mężczyzn, Procter & Gamble podejmuje działania już na etapie pozyskiwania talentów.

Obecnie spośród ponad 95 tys. pracowników P&G, 45 proc. to kobiety. Firma wspiera młode kobiety w rozwoju kariery w sektorach technologicznych i IT poprzez dedykowane im programy. Jednym z nich jest Future Female Leaders IT skierowany dla studentek kierunków informatycznych. Ta grupa jest dla firmy szczególnie ważna, ponieważ to właśnie w Warszawie spółka ulokowała jedno z centrów IT.

Podczas wydarzenia, uczestniczki mają okazję m.in zdobyć nowe umiejętności z zakresu cloud-computing czy sporządzania analiz biznesowych opartych na nowych technologiach. Ważnym punktem programu są także sesje mentoringowe prowadzone przez menedżerki P&G, które dzielą się swoimi doświadczeniami pracy w koncernie i wskazówki, jak odnieść sukces w firmie i w branży.

Innym przykładem jest projekt Future Female Leader Product Supply organizowany przez łódzką fabrykę Gillette należącą do P&G. Uczestniczki biorą udział w sesjach, dzięki którym mogą poznać firmę, jej kulturę i wyzwania, z jakimi mierzą się inżynierowie fabryki na co dzień. Kobiety mogą się także wykazać. Przykładowo w tegorocznej edycji programu uczestniczki miały zaprojektować opakowania maszynek Gillette i Venus w taki sposób, by zawierały mniej plastiku.

- W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie kobiet rozwojem kariery w obszarze technologii czy produkcji. Widzimy, że nasze programy takie jak Future Female Leader przynoszą znaczące korzyści. Uczestniczki zdecydowanie doceniają możliwość poznania fabryki od środka - mówi Agnieszka Adamus, dyrektor HR fabryki Gillette w Łodzi.

- Dzięki takim programom w ciągu ostatnich kilku la, procentowy udział kobiet wśród naszych menedżerów wzrósł niemal dwukrotnie - dodaje.

