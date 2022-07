Problemy kadrowe w lotnictwie narastały latami. "To efekt cięć kosztów i złego zarządzania"

Brak pilotów to poważny problem oraz wyzwanie dla szkół lotniczych. Stowarzyszenie pilotów ECA (European Cockpit Association) uważa, że brak personelu jest spowodowany nie tylko pandemią, ale także latami cięć kosztów i złego zarządzania, co trzeba jak najszybciej naprawić.

Podczas gdy popyt na podróże powrócił po dwóch latach pandemii COVID-19, przemysł lotniczy nie jest w stanie odpowiednio szybko zrekrutować wystarczającej liczby personelu zarówno naziemnego, jak i lotniczego. W całej Europie na lotniskach stoją gigantyczne kolejki, brak pracowników obsługi doprowadził do opóźnień i kłopotów z bagażem. Linie lotnicze odwołują loty, lotniska ograniczają liczbę pasażerów, których mogą obsłużyć, a londyńskie Heathrow prosi linie lotnicze o wstrzymanie sprzedaży biletów.

Stowarzyszenie pilotów ECA (European Cockpit Association) ostrzega, że nie ma łatwego i szybkiego rozwiązania, które pozwoli uporać się z obecnym chaosem związanym z podróżowaniem po Europie. Wezwało również Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) do podjęcia działań, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo pasażerom w obliczu rosnącej presji na personel. Największe problemy wynikają z braków kadrowych, co powołuje liczne opóźnienia, a nawet odwołane loty.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Chaos jest i szybko nie zniknie. Nie uporamy się z nim w tym roku – mówi kapitan Tanja Harter, dyrektor ds. technicznych ECA.

- Kluczowym problemem załóg jest zmęczenie, ponieważ ich grafiki planowane są z maksymalnym wykorzystaniem obowiązujących limitów, bez dodatkowych przerw – wskazuje Harter.

O zmęczeniu było ostatnio głośno, kiedy Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, powiedział, że „personel powinien brać nadgodziny nawet wtedy, gdy jest zmęczony, aby linia lotnicza mogła uniknąć anulowania lotów”.

European Cockpit Association uważa, że zakłócenia w lotach są wynikiem problemów, które narastały w lotnictwie jeszcze przed COVID-19. Obecny brak personelu jest spowodowany nie tylko pandemią, ale także latami cięć kosztów i złego zarządzania, co trzeba jak najszybciej naprawić.

W związku z tym stowarzyszenie wezwało EASA do potwierdzenia problemu i pokazania, że poważnie traktuje te nieprawidłowości.

- ECA przypomina pilotom, że ich priorytetem nie jest odrabianie czasu straconego na opóźnieniach, ale zapewnienie bezpieczeństwa, posiadanie planu awaryjnego i przygotowanie się na nieoczekiwane sytuacje - ocenia Tanja Harter.

Linie lotnicze muszą więc zintensyfikować procesy rekrutacyjne, aby jak najszybciej poradzić sobie z uzupełnieniem wakatów, które wpływają nie tylko na opóźnienia i odwołane loty, ale także na bezpieczeństwo pasażerów.

Linie lotnicze muszą więc zintensyfikować procesy rekrutacyjne, aby jak najszybciej poradzić sobie z uzupełnieniem wakatów (Fot. Shutterstock)

Linie lotnicze szukają pilotów

Niezależnie od wezwań ECA, na polskim rynku widać dużą aktywność przewoźników w tym obszarze, czego najlepszym dowodem jest liczba ogłoszeń „zatrudnię pilota” - większa niż kiedykolwiek. Ten trend zauważa także Włodzimierz Soiński, prezes Akademii Lotniczej UnitedSky.

- Chętnych na szkolenia ATPL (pilot zawodowy w lotnictwie komunikacyjnym) jest znacznie więcej niż wcześniej, nawet niż przed pandemią. Pierwszy raz w trakcie trwania kursu, musieliśmy równolegle uruchomić drugi, bo kandydaci na pilotów nie chcieli czekać aż zakończy się poprzedni. Zdecydowaliśmy też o podziale całego szkolenia na moduły, dzięki czemu kursanci mogą zdawać egzaminy ATPL etapami, już 7 tygodni po rozpoczęciu nauki, a nie jak dotąd po ukończeniu całego szkolenia. To znacząco skróci proces uzyskiwania licencji - wyjaśnia Soiński.

Miejsc pracy nie zabraknie. Przykładowo Ryanair planuje w ciągu dwóch lat zatrudnić łącznie 2000 pilotów.

- Rynek przez pandemię rzeczywiście się zachwiał, przyszli kadeci przestraszyli się. Ale to, że zapotrzebowanie na pilotów wróci, było pewne. Jedni mówią, że będzie miało to miejsce za dwa lata, inni, że za trzy, a my mówimy, że już od najbliższego lata. Potwierdzają to dane mówiące o wzroście zainteresowania podróżami lotniczymi. Dlatego właśnie teraz jest idealny moment, żeby podjąć studia i się szkolić. Tylko w Polsce ogłaszamy rekrutacje na 100 pilotów. Chcemy mieć ich już na lato i zimę 2022. W ciągu trzech lat chcemy zatrudnić 300 kadetów. Stawiamy na ludzi młodych - wskazuje Michał Kaczmarzyk, dyrektor generalny Buzza, jednej z linii lotniczych wchodzącej w skład Ryanair Holdings.

Czytaj też: 270 tys. zł, by zostać pilotem. Ale zwrot z tej inwestycji jest wyjątkowo szybki

Ambitne plany rekrutacyjne ma również Wizz Air, który ogłosił, że do końca dekady zatrudni aż 4600 pilotów.

- Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym pilotem z 20-letnim doświadczeniem, czy aspirującym pilotem bez wcześniejszego doświadczenia w lotnictwie, wspieramy ścieżkę kariery i oferujemy możliwości szybkiego rozwoju. Jeśli jesteś ambitny i chcesz dołączyć do fantastycznego zespołu, to nie wahaj się aplikować i zyskaj pracę w jednych z najlepiej rozwijających się linii lotniczych w Europie - w opublikowanym kilka miesięcy temu komunikacie zachęcał do aplikowania Heiko Holm, dyrektor operacyjny Wizz Aira.