Primark rekrutuje w Polsce

"Jeśli chcesz się znaleźć na pierwszej linii frontu świata mody, Primark jest miejscem dla Ciebie. To właśnie tutaj rodzą się trendy i stylizacje. Gdy nowe wzory i projekty są konfrontowane z różnorodnymi preferencjami klientów, wszystko może się zdarzyć" - czytamy na polskiej stronie sieci Primark poświęconej karierze.

Primark informuje, że pierwszy sklep w Polsce otworzy wiosną 2020 roku. Będzie mieścił się w Galerii Młociny w Warszawie. O dokładnym terminie otwarcia, sieć poinformuje w najbliższym czasie.

Już teraz poszukuje pracowników. Poszukiwani są na razie kierownicy: biura finansowego, zmiany oraz doradcy klienta. Na stronie poświęconej karierze można zapisać się na powiadomienia dotyczące rekrutacji.

Primark to irlandzkie przedsiębiorstwo odzieżowe zajmujące się sprzedażą detaliczną odzieży, należące do koncernu Associated British Foods. Na rodzimym rynku przedsiębiorstwo operuje pod nazwą Penneys.

