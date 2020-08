Primark otworzył pierwszy sklep w Polsce. "Otrzymaliśmy ponad 2,5 tys. podań o 250 miejsc pracy"

Primark, międzynarodowa marka odzieżowa, dziś (20 sierpnia) otwiera swój pierwszy sklep w Polsce w warszawskim centrum handlowym. W tej chwili załoga liczy 250 osób. O tym, jak wyglądały przygotowania oraz rekrutacja, kto mógł liczyć na pracę, a także kiedy powstanie kolejny sklep opowiada Maciej Podwojski, sales and operations manager w Primark Polska.

Na ten moment czeka zapewne wiele osób - Primark wchodzi do Polski. Dziś, 20 sierpnia, otwieracie pierwszy sklep. Jak to się stało, że trafił pan do firmy i nadzoruje wejście marki na polski rynek?

- Swoją przygodę z Primark rozpocząłem zaraz po ukończeniu studiów. Będąc pod wrażeniem możliwości i kultury firmy, przez 10 lat pracowałem w jej oddziałach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech, a następnie wróciłem do Polski, aby pracować nad nowym wyzwaniem w innej branży.

W ubiegłym roku ponownie dołączyłem do firmy, aby wesprzeć jej ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej oraz wprowadzić markę na nowy, polski rynek.

Nie obawiacie się tłumów, szczególnie teraz kiedy liczba zakażeń rośnie? Jak przygotowujecie pracowników?

- Nie ma dla nas nic ważniejszego niż zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów. Nasi pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby zakupy w naszym sklepie były bezpieczne.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów na miejscu podjęliśmy szeroko zakrojone działania, m.in. zapewniliśmy czytelne oznakowanie oraz naklejki na podłodze, a wyznaczeni pracownicy, będą udzielać klientom niezbędnych wskazówek, aby podczas ich wizyt w sklepie ograniczać kontakt z innymi.

Przy wejściu do sklepu udostępniliśmy środek do dezynfekcji rąk, a wszystkim naszym pracownikom, zgodnie z wytycznymi rządu, udostępnione zostały maseczki.

W strefie kas zainstalowaliśmy również osłony z płyt Perspex oraz zwiększyliśmy częstotliwość i rygor czyszczenia sklepu, ze szczególnym uwzględnieniem punktów często dotykanych i odwiedzanych przez klientów, takich jak przymierzalnie, kasy, schody ruchome, windy i strefy dla pracowników na zapleczu.

Rekrutację do warszawskiego sklepu rozpoczęliście pod koniec ubiegłego roku. Do obsadzenia było 250 wakatów. Było dużo chętnych?

- Zainteresowanie pracą w warszawskim sklepie było spore. Otrzymaliśmy ponad 2,5 tys. podań o 250 miejsc pracy. Oferowaliśmy pracę na różnych stanowiskach - szukaliśmy osób do zespołu zarządzającego, doradców klienta i kierowników działów sprzedaży, jak również specjalistów od merchandisingu wizualnego. Dzięki dużej liczbie aplikacji, udało nam się skompletować cały zespół.

Czy ludzie nie obawiali się ogromu pracy - kolejki w Primarku, szczególnie na wyprzedażach, są już legendarne?

- Liczby mówią same za siebie. Ponadto w naszych sklepach dążymy do tego, aby pracownicy zachowywali balans między pracą a życiem prywatnym. Oferujemy im rozbudowane szkolenia przed rozpoczęciem pracy w Primark.

Kto ma szansę na pracę w Primarku?

- Jeśli chodzi o doradcę klienta, czyli stanowisko, na które poszukiwaliśmy największej liczby osób, to tutaj najważniejsze są m.in. umiejętność pracy w zespole, pozytywne nastawienie, dociekliwość, zaangażowanie, elastyczne podejście do pracy i oczywiście zamiłowanie do mody. Są to cechy, które zdecydują o tym, że nasz zespół będzie oferował świetną obsługę klienta. Wierzymy także, że każdy człowiek jest wyjątkowy i wnosi do naszych sklepów swój niepowtarzalny charakter.

Dużą zaletą, ale nie wymogiem koniecznym, jest posiadanie wcześniejszego doświadczenia w handlu detalicznym lub obsłudze klienta.

Stawiacie na ludzi młodych czy zatrudniacie też pracowników 50+?

- W warszawskim sklepie zatrudniamy pracowników w wieku od 18 do 60 lat. Różnorodność i uwzględnienie przedstawicieli wszystkich pokoleń są ważną częścią DNA Primark. Odpowiednia obsługa klienta i pozytywne nastawienie do pracy to umiejętności, które prowadzą do udanej kariery w Primark, niezależnie od wieku.

- Ile zarabiają pracownicy Primarka? Czy to więcej niż sprzedawcy w popularnych dyskontach, gdzie zarobki sięgają nawet 3400 zł brutto na starcie? Proszę powiedzieć, jak Primark wypada na tle innych sieciówek odzieżowych. Bylibyście w stanie odbić konkurencji pracowników?

- Pracownicy Primark Polska otrzymują konkurencyjne wynagrodzenia, znacznie wyższe niż płaca minimalna w Polsce.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy Primarka? Czy mają zniżki na zakupy?

- Naszym pracownikom oferujemy pakiet świadczeń pozapłacowych, w tym prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport oraz wewnętrzne programy szkoleniowe, a także możliwości rozwoju zawodowego. Oferujemy również szereg okresów rabatowych dla pracowników, dostępnych przez cały rok.

Pracownicy mogą liczyć również na elastyczne godziny pracy, w tym pracę w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, wieczorami i w weekendy, co daje osobom o zróżnicowanych stylach życia możliwość zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym.

Jeśli chodzi o możliwości rozwojowe, co konkretnie proponujecie?

- Od czasu do czasu pracownicy mogą korzystać z okazji do podróży służbowych, aby pomóc w szkoleniu pracowników w nowych, otwieranych przez nas sklepach. Ponadto, stawiamy na rozwój talentów w naszych strukturach, dlatego zapewniamy szeroką gamę wewnętrznych programów szkoleniowych dla pracowników, dzięki którym każdy ma szansę odnieść sukces w Primark.

Primark wchodzi do Polski. Dziś, 20 sierpnia ruszył pierwszy sklep.(Fot. mat. pras.)

Wracając jeszcze do rekrutacji w warszawskim sklepie, kto prowadził rekrutację - wewnętrzny dział HR, a może korzystaliście z pomocy agencji zatrudnienia?

- Rekrutacja pracowników była pracą zespołową. Każdy sklep ma swój wewnętrzny zespół People and Culture (HR) i to osoby z tego działu wraz z przedstawicielami Retail (działu sprzedaży) rekrutowali pracowników w Warszawie. Wspierali nas również nasi koledzy z innych sklepów. Natomiast w początkowej fazie procesu pomagała nam także agencja rekrutacyjna.

Kolejny sklep ma powstać w Poznaniu. Kiedy planujecie jest otwarcie?

- Drugi sklep Primark w Polsce zostanie otwarty w Centrum Handlowym Posnania w Poznaniu. Podtrzymujemy nasz plan otwarcia tego sklepu w przyszłym roku. Podobnie, jak nasz sklep w Warszawie, będzie on oferował najnowsze trendy w modzie damskiej, męskiej i dziecięcej, w tym obuwie, akcesoria, a także bieliznę i artykuły wyposażenia domu.

Na jakie stanowiska będzie można aplikować?

- Proces rekrutacyjny rozpocznie się już wkrótce. Będziemy prowadzić rekrutację na wiele stanowisk, a ogłoszenia zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.