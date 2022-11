Prezydent: Największą plagą jest bezrobocie

Prezydent Andrzej Duda podczas Kongresu 590 w Rzeszowie mówił, że nie ma żadnych wątpliwości, iż rząd "będzie się starał podejmować takie działania, które będą ułatwiały akcje inwestycyjne i które będą pomagały przedsiębiorcom".

"Nie ma chyba z państwa nikt wątpliwości, że za najważniejsze zadanie uważamy - zarówno ja, jak i moi koledzy z rządu oraz większości parlamentarnej - utrzymanie jak największego zatrudnienia w Polsce, czyli jak najniższego bezrobocia. Uważamy je za najgorszą plagę społeczną jaka może być" - podkreślił Duda. "Inflacja w tym kontekście jest uważana za zło znacznie mniejsze" - zaznaczył.

Prezydent obiecywał też polskim przedsiębiorcom wsparcie. Zadeklarował, że jeśli będą się zwracali o jakąś formę wsparcia czy promocji, np. udział w wizytach zagranicznych głowy państwa, to, jak mówił, "z całą pewnością będziemy ku temu otwarci".

Zapowiedział organizowanie forów gospodarczych w odwiedzanych krajach, a także przy okazji wizyt głów państw w Polsce, by polscy przedsiębiorcy mogli spotkać się zagranicznymi kontrahentami.

"Chciałbym, by ten rynek gospodarczy w najbardziej pozytywnym znaczeniu się trząsł, by nie było na nim stagnacji" - podkreślił Duda. "Chciałbym, by był tak pełen życia i optymizmu jak pełne życia i optymizmu było i jest Podkarpacie" - zaznaczył prezydent.

Wyraził nadzieję, że "Podkarpacie nadal będzie liderem rozwoju gospodarczego naszego kraju, pełnym optymizmu i pełnym życia".

