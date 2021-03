Prezes HRK szczerze o biznesie i HR. "Zmiany są ogromne"

- Pamiętam, jak w latach 1995-1997 spotykałem się z klientami, szczególnie poza Warszawą, tłumacząc, w jaki sposób możemy im pomóc. Wszystko się podobało, klienci byli bardzo zainteresowani, dopóki nie przeszliśmy do kwestii wynagrodzenia za usługi, kształtującego się na poziomie kilkunastu (lub więcej) procent rocznego wynagrodzenia poszukiwanego eksperta czy managera. Wtedy to często była blokada, dzisiaj to raczej standard rynkowy - mówi Zbigniew Woźniakowski, prezes HRK.

W ostatnich latach wiele osób mówiło o złotych czasach dla HR-owych firm. Trudności z pozyskaniem i przekonaniem ludzi do pracy narastały, a pracodawcy sięgali po wsparcie z zewnątrz. Zauważalny był spory wzrost na rynku agencji zatrudnienia. Czy faktycznie teraz są lepsze warunki?

Zbigniew Woźniakowski, prezes HRK: Trwająca pandemia to bardzo trudny i specyficzny czas, który namieszał sporo w biznesie, dlatego ciężko jest porównywać obecną sytuację z ówczesną. Jeżeli jednak zestawimy rok 2000 z okresem sprzed koronawirusa, to zdecydowanie łatwiej jest teraz. Jesteśmy firmą zatrudniającą blisko 400 osób. Dwadzieścia lat temu startowaliśmy z 7-osobowym zespołem. Mamy więc rozbudowaną organizację i sieć klientów.

Pomaga również świadomość rynkowa. Firmy są przyzwyczajone do usług z zakresu HR. Oczywiście, mamy też organizacje – zwłaszcza te mniejsze, które nie korzystają z konsultingu. Ci pracodawcy radzą sobie samodzielnie lub w mniejszym stopniu korzystają z rozmaitych nowoczesnych rozwiązań z zakresu HR. Mogę jednak śmiało powiedzieć, że w tej chwili jest to absolutna mniejszość. Pamiętam, jak w latach 1995-1997 spotykałem się z klientami, szczególnie poza Warszawą, tłumacząc, w jaki sposób możemy im pomóc. Wszystko się podobało, klienci byli bardzo zainteresowani, dopóki nie przeszliśmy do kwestii wynagrodzenia za usługi, kształtującego się na poziomie kilkunastu (lub więcej) procent rocznego wynagrodzenia poszukiwanego eksperta czy managera. Wtedy to często była blokada, dzisiaj to raczej standard rynkowy.

Jeżeli chodzi o rynek pracownika, to jest on dla nas bardziej korzystny niż rynek pracodawcy. Niemniej jednak poradziliśmy sobie w wielu trudnych sytuacjach. Startowaliśmy, gdy bańka internetowa osiągnęła swój szczyt, przetrwaliśmy również czas bardzo dotkliwego kryzysu w 2008 r. Uważam, że w każdych okolicznościach można wykorzystać pewne elementy na swoją korzyść.

Kiedy zaczynaliście 20 lat temu, HR nie był tak popularny, jak dzisiaj. W firmach funkcjonowały raczej działy kadr i płac. Trudno było przebić się do świadomości pracodawców, że istnieje coś takiego jak HR i do tego jest dość ważne?

- HRK to firma, którą założyliśmy z Tomaszem Sokołowskim w 2000 r., natomiast nie są to początki naszej przygody w HR. Wcześniej, od 1993 r. byliśmy właścicielami polskiego oddziału międzynarodowej firmy, zajmującego się executive search. Była to spółka Take It Doradztwo Personalne, należąca do wiodącej wówczas w Europie grupy H. Neumann International z centralą w Wiedniu.

Z kolei pierwsze działania w HR podejmowałem już w 1991 r. Z grupą kolegów - jako stowarzyszenie studentów - zorganizowaliśmy targi pracy w Polsce. Rok później prowadziliśmy swoje pierwsze projekty rekrutacyjne. Do Polski wchodziły nowe firmy, takie jak Procter & Gamble, Coca-Cola czy IBM. To właśnie z nimi stawialiśmy pierwsze kroki w tym obszarze. Trochę eksperymentowaliśmy, ale właśnie dzięki temu w 2000 r. byliśmy już nieźle przygotowani zarówno jako rekruterzy, jak i menedżerowie. Przez te dziewięć lat sporo się wydarzyło i mogę śmiało powiedzieć, że 2000 rok to początki profesjonalnej rekrutacji oraz nowoczesnego, miękkiego HR-u. Zdecydowanie nie były to mroki średniowiecza w branży. Niemniej jednak, w porównaniu do obecnych czasów, sektor ten wyglądał zupełnie inaczej.

Było trudno rozkręcić biznes?

- Nie było łatwo, ponieważ mieliśmy ambitne plany, Chcieliśmy stać się pierwszoligową firmą, która byłaby w stanie stanąć w szranki z międzynarodowymi podmiotami. Dzisiaj tak właśnie jest – konkurujemy m.in. z Hays czy Michael Page. Kiedy startowaliśmy, były polskie firmy o tej specjalizacji, ale nie udało im się osiągnąć takiej skali rozwoju. To pośrednio pokazuje, jak trudne było to przedsięwzięcie.

Od czego zaczynaliście? Jak wyglądały początki HRK?

- Na samym początku naszej działalności byliśmy skupieni przede wszystkim na rekrutacji i usługach powiązanych (typu assessment centre czy rekrutacyjny serwis ogłoszeniowy). Szukaliśmy nowych klientów i promowaliśmy brand. Warto dodać, że razem z Tomaszem Sokołowskim i kilkuosobowym zespołem faktycznie byliśmy prekursorami metody assesment centre w Polsce - pierwsze projekty zrealizowaliśmy w 1995 roku.

Do 2008 roku ogromną część biznesu stanowiły ogłoszenia rekrutacyjne w mediach tradycyjnych - „papierowych”. Byliśmy jednym z największych dealerów, zajmujących się sprzedażą tej usługi we wszystkich gazetach, mających sekcje rekrutacyjne w Polsce. Realizowaliśmy ogromne obroty dzięki działalności w tym obszarze. W tej chwili ta usługa praktycznie zniknęła, przenosząc się oczywiście do internetu - w tej chwili to pewnie nie więcej niż 1 proc. tego, co było 12-20 lat temu.

Pamięta pan swoje pierwsze zlecenie?

- Od zawsze byłem bardzo aktywnym rekruterem. Moje początki w HRK to zlecenia dla takich firm, jak Volvo czy IBM. Natomiast pierwszą rekrutacją było zlecenie na znalezienie asystentki prezesa firmy Wella w Polsce. Firma ta weszła na nasz rynek w 1992 r., a nowy prezes polskiej spółki kompletował załogę.

Od samego początku zarządza pan firmą. Czy w ciągu tych 20 lat nie kusiło pana nigdy, by oddać ster w inne ręce i złapać oddech?

- HRK to moje dziecko, któremu poświęciłem swoją energię i nie wpadłem jeszcze na to, by zrezygnować z prowadzenia firmy na rzecz innego projektu. Myślę, że przede mną jeszcze długa droga, chcę dalej rozwijać spółkę.

Ponadto, mamy w tej chwili pandemię koronawirusa – to szczególny okres, w którym musimy dać od siebie jeszcze więcej. Czasu na odpoczynek jest mniej i człowiek może być zmęczony, niemniej jednak wiem, że teraz bardziej niż kiedykolwiek firma mnie potrzebuje.

Jak pan dba o work-life balance?

- Od zawsze też współzarządzam firmą HRK z Tomaszem Sokołowskim i w związku z tym, kiedy potrzebowałem chwili oddechu, wówczas on przejmował stery i brał więcej obowiązków na swoje barki. I odwrotnie, gdy on chciał mieć więcej czasu dla siebie. Dzięki temu dużo łatwiej nam się funkcjonuje.

Warto również dodać, że bardzo szybko zaczęliśmy rozwijać zespół menedżerski, z którym dzielimy się zarządzaniem. Wiele firm tej skali miewa z tym problem. My jednak staramy się prowadzić firmę profesjonalnie i po partnersku. Skutkiem tego jest między innymi świetnie rozwinięty zespół menedżerski.

HRK firmą rodzinną nie jest, ale czy ta idea jest wam bliska?



- Określenie rodzinna firma może mieć wiele znaczeń. Pierwsze dotyczy małej spółki, w której wszyscy się lubią, ale jednocześnie obecny jest element nepotyzmu. To zdecydowanie nie jest HRK. Jeżeli mamy małżeństwa w firmie, to tylko takie, które poznały się w miejscu pracy – to nasza spółka ich połączyła. Staramy się podchodzić do prowadzenia biznesu profesjonalnie i zawsze byliśmy menedżerami, a nie właścicielami – pracujemy, a nie nadzorujemy. To duża różnica.

Jeśli chodzi o atmosferę, to nie nazwałbym jej rodzinną, bo nie o to chodzi w biznesie. Niemniej jednak kultura organizacyjna jest bardzo istotna – wzmacnia więzi i powoduje, że ludzie dobrze czują się w pracy. Oczywiście, nie da się zadowolić każdego. Niedawno to odczuliśmy. Wspieramy naszych pracowników podczas pandemii, dlatego wprowadziliśmy szereg szkoleń. Jeden z pracowników we wpisie na portalu GoWork.pl skrytykował tę inicjatywę. Podkreślił, że zamiast kursów rozwojowych, wolałby dostać bilet do kina. Jak więc widać, nie dogodzimy każdemu. To jednak zdecydowana mniejszość. Nasza firma jest nastawiona na rozwój i pracownicy w większości to doceniają. Mamy różnorodne opcje – można się rozwijać finansowo, kompetencyjnie, stanowiskowo. Członkowie zarządu to osoby, które rozwijały się z firmą. Również menedżerowie to w większości pracownicy z awansów. Zawsze poszukiwania na stanowiska kierownicze zaczynamy od rekrutacji wewnętrznej.

Na początku rozmowy wspomniał pan, że w porównaniu do obecnych czasów sektor HR wyglądał zupełnie inaczej. Co się zmieniło?

- Zmiany, które zaszły, są ogromne. W 2000 r. potężną rolę w rekrutacji odgrywały ogłoszenia prasowe. Dzisiaj prawie nikt już o tym nie pamięta - oferty pracy pojawiają się w internecie oraz w mediach społecznościowych. Technologia coraz bardziej rozwija się, co niewątpliwie wpływa na procesy rekrutacyjne. Zmieniają się narzędzia, z których korzystamy w naszej pracy. Dzisiaj mamy systemy ATS czy CRMy, które zastąpiły segregatory i szafy z CV oraz relatywnie mało funkcjonalne, wyizolowane bazy danych.

Jakie inne zmiany zaszły?

- HR to sektor, który ma niską barierę wejścia. W uproszczeniu, jeżeli ktoś chce otworzyć agencję zatrudnienia, to musi założyć działalność i spełnić kilka warunków administracyjnych, po czym może rekrutować. Operacyjnie wystarczy komputer i telefon. Mamy coraz więcej agencji, warto jednak zauważyć, że spora część z nich po krótkim czasie znika z rynku, a dla freelancerów czy w naszej, czy w innej branży miejsce zawsze się znajdzie. Choć w pandemii może nieco mniej.

Istotną zmianą były dodatkowe regulacje związane z ochroną danych osobowych – RODO, które wprowadziły duże zmiany w naszej działalności. Wiele firm, stawiających na wysoką jakość procesów rekrutacyjnych, poradziło sobie z nimi całkiem dobrze. Oczywiście, nie zmienia to warunków założenia biznesu w branży HR, ale nowe przepisy sprawiły, że nie można bezkrytycznie działać w internecie.

A rynek pracy? Jak wyglądał kiedyś, a jak dziś?

- W niektórych sektorach rynek pracodawcy przeobraził się w rynek pracownika. Dla agencji zatrudnienia to dużo bardziej korzystna sytuacja. Rekrutacja jest także o wiele łatwiejsza dzięki sporej rotacji. Ludzie chętniej zmieniają pracę niż 20 lat temu, zwłaszcza na początku kariery, kiedy nie mają zobowiązań, blokujących zmiany.

Czy podejście kandydatów i ich oczekiwania zmieniły się w ciągu tych 20 lat?

- Zapewne można mówić o zmianach pokoleniowych. Do HRK poszukujemy osób z mniejszym doświadczeniem (researcher czy młodszy konsultant), jak i bardziej doświadczonych ekspertów, łącznie z managerami. I ta grupa oczywiście stanowi większość w naszym zespole. Niemniej jednak profesjonalny konsultant rekrutacji jest relatywnie młodym zawodem, dlatego też absolutna większość w naszej firmie (i prawdopodobnie na całym rynku) to osoby poniżej 40-45 roku życia. Oczywiście są też osoby starsze, z czego wiele z nich to świetni konsultanci sektora executive search. W naszej firmie większe zróżnicowanie wiekowe mamy w naszym zespole HRK Payroll Consulting, ale również w tym dziale, dzięki konsekwentnej trosce o atmosferę i fantastycznym ludziom, nie mamy zaskakujących wyzwań pokoleniowych.

Rekrutujemy też młodych, mniej doświadczonych ludzi dla naszych klientów. Spotykamy się z opiniami, że oczekiwania absolwentów szkół średnich i wyższych są wysokie, szczególnie w porównaniu z posiadanymi kompetencjami. Młodzi często zderzają się z rzeczywistością i są rozczarowani. Owszem czasem pojawiają się osoby z abstrakcyjnymi oczekiwaniami, ale są to pojedyncze przypadki. Warto jednak dodać, że 20 lat temu również zdarzali się kandydaci z bardzo wysokimi wymaganiami.

Mamy też branże, gdzie postawy pracowników są nietypowe, np. IT. Nie powiedziałbym jednak, że są oni roszczeniowi. Jeżeli programista dostaje codziennie 5 ofert pracy, to w pewnym momencie przychodzą mu do głowy różne pomysły. Czeka aż rekruterzy wymyślą coś oryginalnego – coś, co mogłoby go przekonać do wzięcia udziału w rekrutacji. Wydaje mi się, że gdyby każdy z nas otrzymywał kilka ofert dziennie, to pewnie zachowywałby się podobnie. Branża, stanowisko czy rok nie mają tutaj znaczenia. Nie demonizowałbym więc tak bardzo zmiany pokoleniowej.

Wiemy, jak zmieniła się branża HR i rynek pracy w ciągu ostatnich dekad. A jakie zmiany zaszły w stylach zarządzania?

- Uważam, że w tej chwili jest zdecydowanie więcej wyzwań. Rynek jest bardzo dynamiczny i transparentny, a konkurencja bardziej wymagająca. W HRK działamy od wielu lat i mamy sprawdzony system rekrutacji, dzięki temu udaje nam się znaleźć ambitne i doświadczone osoby. Oczywiście, prowadzimy też rekrutację na poziomie entry i część osób nie sprawdza się. Wyższa rotacja jest jedną z najbardziej zauważalnych różnic na przestrzeni tych 20 lat.

Na pewno w zarządzaniu pomocny jest nasz zespół menedżerski, który wdraża i edukuje pracowników. Warto również dodać, że w HRK mamy ogromny poziom samodzielności. Bardziej odważnie staramy się rzucać ludzi na głęboką wodę – oczywiście pod odpowiednim nadzorem, żeby móc wychwycić ewentualne błędy i szybko je naprawić, dając okazję do dużo szybszego i efektywnego rozwoju.