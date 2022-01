PrestaShop zamierza podwoić zatrudnienie

Po ogłoszeniu fuzji z MBE pod koniec 2021 roku, PrestaShop, platforma e-commerce w Polsce, przyspiesza swój rozwój i planuje podwojenie zatrudnienia do końca bieżącego roku. Firma wdraża program „Work from Anywhere”, umożliwiając pracownikom wykonywanie obowiązków z dowolnego miejsca na świecie do 6 miesięcy w ciągu roku.

• 26 sty 2022 9:05





PrestaShop pozwoli pracownikom pracować z dowolnego miejsca przez pół roku (fot. mat. pras.)

PrestaShop planuje znacząco zwiększyć liczbę pracowników. Do tej pory firma zatrudniała ponad 200 osób reprezentujących 35 różnych narodowości.

- Nasza fuzja z MBE jest szansą do dalszego rozwoju. Planujemy podwoić liczbę pracowników do 2023 roku. W drugim kwartale roku chcemy uruchomić program „Recruit from Anywhere” - tłumaczy Charlotte Clement, wiceprezes ds. zasobów ludzkich w PrestaShop.

Planowana jest rekrutacja 200 nowych specjalistów m.in. z dziedzin: - technologii, projektantów i menedżerów produktu; menedżerów ds. partnerstw i rozwoju biznesu oraz kilku innych. Firma chce rozwijać również polski oddział.

- Polska to dla PrestaShop bardzo ważny rynek, czwarty pod względem liczby sklepów. W tym roku planujemy intensywny rozwój i współpracę z lokalnymi firmami. Do naszego zespołu dołączą osoby odpowiedzialne m.in za lokalną komunikację marketingową - podkreśla Mateusz Osiecki, country manager na Polskę w PrestaShop.

Firma kusi potencjalnych pracowników możliwością wykonywania pracy w sposób hybrydowy.

Program „Work from Anywhere” w PrestaShop pozwala wszystkim pracownikom na pracę z dowolnego miejsca na świecie przez 6 miesięcy w roku (w przedziałach czasowych trwających do 3 miesięcy). PrestaShop udostępnia przestrzeń biurową w wielu lokalizacjach w tym np. w Warszawie, Mediolanie, Paryżu, Madrycie, Barcelonie.

PrestaShop to platforma open source e-commerce, działająca w Europie i Ameryce Łacińskiej. Rozwiązanie jest w pełni konfigurowalne i dostosowane do potrzeb każdego rynku. Działa w 300 000 sklepów, których łączna sprzedaż osiągnęła ponad 22 miliardów euro w 2020 roku. W Polsce ponad 25 000 e-sklepów, czyli ok. 25 proc.

