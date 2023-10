Prawie każdy Polak wpisuje to w CV. A zapomina o ważniejszej rzeczy

Zgrany zespół to podstawa sukcesu wielu firm. Kandydaci mają tego świadomość, bo najwięcej z nich wpisuje do swojego CV właśnie umiejętności miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy w grupie.

Co istotne, te atuty mogłyby zwiększyć nasze szanse na znalezienie zatrudnienia także za granicą. W tworzonych na świecie dokumentach również przodują wspomniane umiejętności, a zaraz za nimi plasuje się znajomość pakietu Microsoft Office. Często wymieniana jest też zdolność szybkiego uczenia się oraz adaptacji do zmieniających się okoliczności – o pierwszej z nich wspomina co piąty kandydat, a o drugiej co szósty.

Ukończone kursy. Mało kto z nas jednak pamięta, by umieścić je w CV.

Rozmaite szkolenia są dowodem na to, że pracownicy chcą się rozwijać i podwyższać swoje kwalifikacje. Mało kto jednak pamięta, by umieścić je w CV. Z analizy CVeasy.pl wynika, że najczęściej kandydaci próbują zainteresować pracodawcę, informując o ukończeniu kursu zaawansowanej komunikacji.

Wymieniają także kursy z zakresu pierwszej pomocy czy marketingu cyfrowego w biznesie. Co ciekawe jednak, każdy z tych kursów pojawia się w mniej niż 1 proc. polskich życiorysów.

Źródło: Analiza serwisu CVeasy.pl

Jak wykorzystać wiedzę i wyróżnić się wśród innych kandydatów?

Mając na uwadze, co inni kandydaci umieszczają w CV, szukający pracy mogą sprawić, by ich aplikacja wypadła dobrze. Jak sugerują eksperci, aby zwiększyć szansę na wygranie rekrutacji, warto dopasować życiorys do konkretnej oferty pracy i podać bardziej szczegółowe informacje, zamiast ograniczać się do ogólnych określeń.

Wszelkie certyfikaty, referencje, publikacje, wolontariaty, wystąpienia czy nagrody mogą udowodnić, że znamy się na rzeczy lepiej niż przymiotniki „zaangażowany” lub „kreatywny”, niepoparte przykładami. To zdecydowanie poprawi jakość CV.

O problemie z jakością przesyłanych CV mówił w zeszłym roku podczas rozmowy z PulsHR.pl Artur Dzięgielewski.

- Rozmawiałem ostatnio z kilkoma znajomymi z branży i wspólnie uznaliśmy, że obecnie mamy do czynienia z plagą bylejakości CV. Na niektóre stanowiska aplikują osoby, które są zupełnie do niego niedopasowane. Zdarzają się sytuacje, w których na 20 zgłoszeń oczekiwania spełnia tylko jedno. Analizuję każde CV; jeżeli mam wątpliwości, dzwonię i dopytuję, bo być może coś jest niedoprecyzowane. Niestety większość CV nie zawiera informacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku - wykonywanych zadań, odbytych kursów, posiadanych kompetencji miękkich i twardych – mówił.

