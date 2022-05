Pracy w Polsce nie zabraknie

Napływ uchodźców z Ukrainy nie zmienił na razie istotnie polskiego rynku pracy. W kwietniu 2022 roku pracodawcy opublikowali aż 308 tys. nowych ogłoszeń o pracę.

• 17 maj 2022 13:45





Łącznie w kwietniu 2022 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych aktywnych było 653 tys. ogłoszeń o pracę (Fot. Jacek Dylag/Unsplash)

Łącznie w kwietniu 2022 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych aktywnych było 653 tys. ogłoszeń o pracę.

– Nawet jeśli grupa uchodźców z Ukrainy podejmujących pracę w Polsce będzie w kolejnych miesiącach rosła, to polski rynek pracy jest tak rozpędzony i chłonny, że pracy – zarówno dla pracowników z Polski, jak i z Ukrainy – raczej nie zabraknie – ocenia Maciej Michalewski z firmy Element.

Największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku odnotowano wśród zawodów z branży IT oraz tych związanych z HR i rekrutacją.

Polski rynek pracy utrzymuje dobrą formę. Jak wynika z danych firmy Element dla Grant Thornton, w kwietniu 2022 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali 308,4 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To piąty najwyższy wynik od wybuchu pandemii.

To też o 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy i tak liczba ofert była bardzo wysoka, a nawet o 7 proc. więcej niż w kwietniu 2019 roku, a więc przed wybuchem pandemii.

Źródło: Grant Thornton i Element

Warto jednak zaznaczyć, że w skali kraju dynamika roczna obniżyła się z 30 proc. w marcu do 9 proc. w kwietniu. Częściowo to efekt statystyczny wysokiej bazy (analitycy porównują dane do bardzo wysokiego wyniku z kwietnia 2021 roku, kiedy gospodarka otwierała się po lockdownie).

Grant Thornton podaje, że w pewnej części to także efekt napływu uchodźców z Ukrainy do Polski. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do 13 maja 2022 roku już 132 tys. tych osób podjęło w naszym kraju zatrudnienie. Ta liczba będzie prawdopodobnie rosnąć, ponieważ dodatkowe 360 tys. uchodźców w wieku produkcyjnym ma już wyrobiony PESEL, co uprawnia ich do podjęcia pracy i część z tych osób z pewnością z tego uprawnienia skorzysta. Wpływ uchodźców z Ukrainy jest więc dostrzegalny, ale – biorąc pod uwagę nadal ogromną liczbę ofert pracy – na razie jest bardzo niewielki.

– Pomimo pandemii, a teraz także wojny w Ukrainie, polski rynek pracy pozostaje bardzo silny. Pracodawcy nadal są aktywni – chętnie poszukują pracowników do swoich zespołów i robią to nie tylko częściej niż przed rokiem, ale też częściej niż trzy lata temu, a więc przed pandemią. Silne odbicie rynku pracy widoczne w całym 2021 roku jest kontynuowane i kwiecień – a więc wysoka inflacja i wojna – nie zmienił tego obrazu – komentuje wyniki badania Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton. – Oczywiście przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się z wyzwaniami, jakie niosą wysokie ceny, wysokie stopy procentowe i ogólny wzrost niepewności gospodarczej, jednak wydaje się, że pozostają oni nadal optymistami, a ich firmy są przygotowane na przetrwanie ewentualnych trudności. Skoro poradzili sobie z szokami, jakimi były globalne lockdowny w czasie pandemii, mrożenie całych branż i zrywanie łańcuchów dostaw, wierzę, że z nowymi wyzwaniami również sobie spokojnie poradzą – dodaje Smulewicz. Przypomnijmy też, że z przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster sondażu wynika, iż jedna czwarta firm planuje zatrudnienie pracowników z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce z powodu wojny. Blisko 25 proc. z nich utworzy dodatkowe stanowiska w ramach wsparcia osób z Ukrainy, a 10 proc. będzie zarówno tworzyć dodatkowe stanowiska, jak i starać się zapełnić dotychczasowe wakaty. Według danych z badania 38 proc. wszystkich firm zaproponuje pracownikom z Ukrainy do 5 miejsc pracy, blisko 15 proc. zaproponuje od 5 do 10 stanowisk, a ponad 5 proc. – od 10 do 50 stanowisk. Rynek pracy jest chłonny Z raportu Element dla Grant Thornton wynika też, że w samym kwietniu 2022 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych aktywnych było 653 tys. ogłoszeń o pracę – to nowe oferty, które pojawiły się w kwietniu, ale też ogłoszenia, które zostały opublikowane w poprzednich miesiącach i w kwietniu nadal były aktywne. Szef firmy Element Maciej Michalewski podkreśla, że kwiecień 2022 roku był kolejnym miesiącem, w którym wyraźnie widać silny popyt na nowych pracowników i dotyczy to niemal każdej badanej przez nas profesji. – Widoczne jest, co prawda, pewne wyhamowanie dynamiki, co prawdopodobnie wynika z faktu, że część uchodźców z Ukrainy dość szybko ustabilizowało swoją sytuację bytową na tyle, że była już w stanie podjąć pracę w Polsce, czym w naturalny sposób ograniczyli oni liczbę nowych ofert publikowanych przez pracodawców. Biorąc jednak pod uwagę, że nadal – mimo to – mieliśmy w kwietniu ponad 300 tys. nowych ogłoszeń o pracę, wydaje się, że wyhamowanie to jest niewielkie. Nawet jeśli grupa uchodźców z Ukrainy podejmujących pracę w Polsce będzie w kolejnych miesiącach rosła, to polski rynek pracy jest tak rozpędzony i chłonny, że pracy – zarówno dla pracowników z Polski, jak i z Ukrainy – raczej nie zabraknie – ocenia Maciej Michalewski. Poznań na szarym końcu Wśród 10 badanych aglomeracji od początku pandemii najgorzej sytuacja wyglądała w Poznaniu – to tam według danych Grant Thornton i Elementu publikowanych było najmniej ogłoszeń o pracę, a także notowane były największe spadki w ujęciu rocznym. W kwietniu 2022 roku w Poznaniu pojawiło się zaledwie 2,6 tys. nowych ogłoszeń o pracę (o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu). Nieco lepiej jest w Katowicach, gdzie mamy 3,5 tys. ogłoszeń (wzrost o 34 proc. w stosunku do kwietnia 2021 roku). Jak czytamy w raporcie, od początku pandemii najlepiej radzi sobie Warszawa. W kwietniu 2022 roku w stolicy opublikowano 39,1 tys. ofert pracy (22 proc. więcej niż rok temu). Za stolicą Polski stale znajduje się Kraków (17,9 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, wzrost o 15 proc. rok do roku), a dalej Wrocław (12 tys. ogłoszeń, wzrost rok do roku o 25 proc.). Źródło: Grant Thornton i Element W tych branżach ofert pracy nie brakuje Jak wynika z raportu w kwietniu 2022 roku, podobnie jak w marcu, największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku zanotowano wśród zawodów z branży IT – o 51 proc. więcej niż w kwietniu 2021 roku. Administrator IT, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i programista – w przypadku tych stanowisk odnotowano największy wzrost rok do roku. Źródło: Grant Thornton i Element Wzrost odnotowano także wśród zawodów związanych z HR i rekrutacją – o 21 proc. HR business partner, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. HR – oni mogli liczyć na nowe oferty pracy w kwietniu 2022 r. W innej sytuacji znaleźli się rekruterzy. W ich przypadku liczba ogłoszeń o pracę spadła. Źródło: Grant Thornton i Element Z raportu wynika też, że najniższa dynamika widoczna jest wśród prawników (8 proc.). Z kolei w przypadku zawodów związanych z pracą fizyczną oraz wśród zawodów medycznych odnotowano nawet spadki (odpowiednio -1 proc. oraz -19 proc.). Jak wyjaśniają autorzy badania, spadki te mogą być jednak efektem wysokiej bazy sprzed roku, kiedy to popyt na pracowników ochrony zdrowia oraz pracowników fizycznych był bardzo wysoki.

