Pracy nie szukają dłużej niż pół godziny. Eldorado w branży trwa

84 proc. firm z sektora IT odczuło w 2020 r. wzrost zapotrzebowania na swoje usługi i produkty. Pracodawcy deklarują, że zatrudniali więcej pracowników niż w 2019 roku i na tym nie poprzestają. Tym samym presja płacowa stale się nasila. - Opinia, że gdy programista szuka pracy, to jest to najgorsze pół godziny w jego życiu, wydaje się być nadal aktualna - mówi Kamil Pilarski, dyrektor zarządzający Avid Poland.

Mimo wstępnych obaw w drugim kwartale 2020 roku firmy IT zadeklarowały, że zwiększyły przychody średnio o 20 proc., podczas gdy prognozowana rentowność wynosiła 15 proc. - wynika z badania “Wpływ COVID-19 na branżę Software House w Polsce”, przeprowadzonego przez SoDA.

Dodatkowo ponad jedna czwarta firm odnotowała silny wzrost przychodów - nawet o 30 proc., a niektóre przekroczyły pułap 100 proc. wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

- W Future Processing drugi kwartał 2020 roku okazał się bliski prognozom, a nawet nieznacznie je przekroczył pod kątem przychodów i zysku. Z kolei czwarty kwartał 2020 roku zdecydowanie przewyższył nasze oczekiwania. Zaobserwowaliśmy spore ożywienie na rynku zwłaszcza w obszarach data oraz digital transformation, co przełożyło się na nowe kontrakty oraz rozszerzanie współpracy z dotychczasowymi klientami. Zanotowaliśmy wzrost o 11 proc. względem trzeciego kwartału i jednocześnie zamknęliśmy rok osiągając 157 milionów złotych przychodu (9 proc. powyżej prognoz) - komentuje Paweł Pustelnik, dyrektor zarządzający w firmie Future Processing.

84 proc. badanych przedsiębiorstw odczuło w 2020 r. wzrost zapotrzebowania na oferowane przez ich usługi i produkty. Firmy deklarują, że zatrudniali więcej pracowników niż w 2019 roku. Na tym nie poprzestają - prawie 80 proc. firm chce zwiększyć zatrudnienie w 2021 roku, a główne potrzeby rekrutacyjne obejmują stanowiska programistyczne.

- Opinia, że gdy programista szuka pracy, to jest to najgorsze pół godziny w jego życiu, wydaje się być nadal aktualna. Czwarta Rewolucja Przemysłowa oraz pandemia COVID-19 spowodowały globalny wzrost zapotrzebowania na cyfryzację „wszystkiego”, co w konsekwencji przekłada się na potencjalny rozwój biznesu. Dlaczego potencjalny? Bo nie zawsze firmy posiadają wystarczającą liczbę pracowników, a czasami również brakuje im odpowiednio wykwalifikowanych ludzi. Zaawansowane narzędzia i sprawdzona w pandemii praca zdalna pozwalają na wykonywanie pracy poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo pojawiają się sytuacje, kiedy pracownicy będąc w Polsce świadczą usługi pracy zdalnie - bezpośrednio dla zagranicznych przedsiębiorstw, co wpływa na pogłębiający się deficyt dostępności wykwalifikowanej kadry i ogranicza wzrost biznesu realizowany przez rodzime przedsiębiorstwa IT - komentuje wyniki raportu Kamil Pilarski, dyrektor zarządzający Avid Poland, członek zarządu Klastra ICT Pomorze Zachodnie.

Dodatkowo, średnia wysokość wynagrodzeń wzrosła o 10-20 proc. w 2020 r. Niektóre firmy zanotowały wzrost wynagrodzeń o 20 proc. lub więcej, szczególnie w przypadku wysoko wyspecjalizowanych pracowników.





- Raport potwierdził wcześniejsze obserwacje o gwałtownym wzroście wynagrodzeń programistów, który większość firm ocenia na 20 proc. Jest on spowodowany zarówno rozwojem samych firm (84 proc. potrzebuje dodatkowych ludzi), jak i tym, że 81 proc. ankietowanych widzi przyszłość pozytywnie, gdyż zapotrzebowanie na usługi IT na rynku jest większe niż kiedykolwiek. Równocześnie praca zdalna spowodowała, że rekrutacja pracowników wprost przez firmy z bogatszych rynków jest dużo łatwiejsza. Chodzi tu zwłaszcza o kraje, które przedtem nie zatrudniały bezpośrednio zdalnie pracowników z Polski - ocenia wyniki raportu Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes ITCorner, partner zarządzający w Unity Group.

- Jeszcze w tym roku należy się spodziewać dalszego wzrostu wynagrodzeń. Żeby branża IT w Polsce zachowała płynność finansową, konieczne jest szybkie i zdecydowane podnoszenie stawek rynkowych. W przeciwnym razie spadnie rentowność firm, a to z kolei spowoduje, że nie będzie miejsca na dalsze podwyżki pensji. W efekcie jako branża stracimy specjalistów na rzecz zagranicznych konkurentów - dodaje.

Również z analizy rynku przeprowadzonej przez Awareson wynika, że od początku roku w Europie płace specjalistów IT, czyli ekspertów w konkretnych obszarach z min. 5-letnim doświadczeniem, wzrosły średnio o 30 proc. W Polsce jest tylko niewiele gorzej. Według danych Awareson, firmy doradczej specjalizującej się w rekrutacjach IT i SAP, w maju średnie wynagrodzenia kontraktorów (zlecenia B2B, zwykle trwające ok. 1 roku) wyniosło 24 853 zł netto – to o 24 proc. więcej niż w styczniu. Z kolei płace ekspertów etatowych wzrosły o 14 proc. do 24 727 zł brutto. To poziomy nie notowane w historii tej branży w Polsce. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 wyniosło 5637,34 zł (brutto) oznacza to, że obecnie zarobki w IT wynoszą nawet więcej niż 4-krotność średniej krajowej.

Domowe centrum zarządzania

Zdecydowana większość firm w 2020 roku przeszła na zdalny model pracy. Nie wpłynęło to jednak na obniżenie jej standardów i skuteczność zarządzania firmą.

Aż 80 proc. menedżerów spełniło oczekiwania swoich pracowników, a respondenci deklarują, że praca z domu korzystnie wpłynęła na ich samopoczucie i zdrowie psychiczne.

- Ostatni rok był okresem wielu wyzwań i zmian w obszarze zarządzania i pracy liderów w The Software House. Myślę, że największy wpływ na to, jak liderzy pracują ze swoimi zespołami, była decyzja o pełnym otwarciu się TSH na pracę zdalną. Do tej pory atmosfera związana z pracą z naszego biura w Gliwicach była ważnym elementem budowania zaangażowania i satysfakcji pracowników. Wraz z przejściem na pracę zdalną, nasze procesy i styl zarządzania musiały ewoluować, a liderzy zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Zarządzanie rozproszonym zespołem wymaga od nich większej uważności na potrzeby pracowników oraz nowych umiejętności i narzędzi w obszarze integracji i podtrzymywania zaangażowania zespołu. Równocześnie nasze zespoły znacznie powiększyły się w ostatnim roku, więc dodatkowo przyszło wyzwanie integracji nowych osób z firmą i zespołami - wyjaśnia Mateusz Kubiczek, CEO The Software House.

Z nadzieją w przyszłość

Aż 70 proc. firm tworzących oprogramowanie ma bardzo dobre nastawienie do przyszłości. Jedna trzecia ankietowanych wspomniała, że skutki pandemii COVID-19 miały pozytywny wpływ na rozwój ich biznesu. Warto podkreślić, że wskaźnik ten wzrósł z 6 proc. do 30 proc. względem roku poprzedniego.

- Ogólne nastroje w branży są pozytywne, jednak coraz większe problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników rodzą obawy o przyszłość. Aby skutecznie radzić sobie ze zmianami, jakie pandemia przyniosła dla naszej branży, powinniśmy najpierw wyciągnąć wnioski z roku 2020. Wyniki raportu pokazują nie tylko, jak bardzo pandemia wpłynęła na nasze firmy i pracowników, ale wskazują też na wyłaniające się nowe możliwości rozwojowe - komentuje Bartosz Majewski, założyciel i prezes SoDA.