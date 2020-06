Pracuj.pl: Rośnie liczba ofert pracy. Pilnie poszukiwani sprzedawcy

Grupa Pracuj.pl podała dane na temat zainteresowania rekruterów zamieszczaniem ogłoszeń o pracę w maju 2020.

Poszukiwani byli sprzedawcy, eksperci obsługi klienta, specjaliści IT i ds. finansów.

Mimo to zarówno pracodawcy, jak i kandydaci wciąż stoją przed licznymi wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa.

Analiza działań pracodawców pokazuje, że w maju 2020 roku ich aktywność nadal utrzymywała się na wyraźnie niższym poziomie niż przed 12 miesiącami - choć spadki były wyraźnie mniejsze. To dowód na to, że luzowanie obostrzeń przynosi pozytywne skutki dla gospodarki. W maju 2020 roku liczba ofert na portalu rok do roku była niższa o 24 proc. Dla porównania, w kwietniu było to 52 proc., a w marcu – 23 proc..

Według Rafała Nachyny wyniki z maja należy przyjmować z umiarkowanym optymizmem, ale także świadomością kolejnych trudności, jakim czoła będą musiały stawiać firmy w Polsce i ich zespoły.

- Miniony miesiąc to okres wyraźnego wydobywania się przez świat rekrutacji z dołka, w którym niemal błyskawicznie znalazł się w połowie marca. Kolejne etapy odmrażania gospodarki sprzyjają krótkoterminowemu wzrostowi zapotrzebowania na kadry. Pamiętajmy jednak, że mówimy o sytuacji bez precedensu na współczesnym rynku pracy - komentuje Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl. Jak dodaje, myśląc o odbudowie rynku pracy powinniśmy się nastawiać na długi marsz.

- Wciąż mamy do czynienia z wyraźnym spowolnieniem, w tym największą od lat falą decyzji o redukcjach zatrudnienia. To sytuacja trudna dla zatrudnionych i pracodawców. Pracownicy funkcjonują w stanie niepewności co do przyszłości zawodowej. Firmy z kolei stoją przed trudnymi decyzjami kadrowymi. Staramy się pomagać obu grupom w odnajdowaniu się w nowych okolicznościach - podsumowuje.

Opinię o wyzwaniach rynku, jakie czekają go w dobie odmrażania gospodarki, potwierdzają wypowiedzi respondentów Pracuj.pl. Więcej, niż 4 na 10 pracujących osób badanych przez Pracuj.pl obawia się utraty miejsca pracy w konsekwencji pandemii koronawirusa, a 6 na 10 – obniżki wynagrodzenia lub zmiany zasad zatrudnienia. Jednocześnie w tym samym raporcie „Praca w dobie koronawirusa. Nowa normalność zawodowa” aż 77 proc. badanych gotowych jest przyjąć nową ofertę zatrudnienia.

O tym, jak duża jest skala zmian na rynku pracy spowodowanym koronawirusem, mówią m.in. najnowsze dane GUS. Tylko w I kwartale 2020 r. zlikwidowano w Polsce 119,9 tys. miejsc pracy. Z czego niemal 25 proc. zostało zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną. Cięcia niemal wyłącznie dotyczyły sektora prywatnego. Związek tych likwidacji z sytuacją epidemiczną był najmniejszy w firmach zatrudniających 50 osób i więcej – wskazano na niego w odniesieniu do co 5. zlikwidowanego miejsca pracy. Natomiast w ogólnej liczbie zlikwidowanych miejsc zdecydowana większość takich miejsc (ponad 80 proc.) wskazana była przez jednostki, w których pracowało do 50 osób. Handlowcy poszukiwani Kogo zaczynają szukać rekruterzy? Tych pracowników, których firmy wraz z zamknięciem sklepów zwolniły od ręki. Aż 37 proc. ofert opublikowanych na Pracuj.pl w maju dotyczyło specjalistów ds. handlu i sprzedaży. Dla porównania, w marcu i kwietniu było to 31 proc.. Drugie miejsce pod względem popularności zajęły w maju oferty kierowane do specjalistów ds. obsługi klienta, które stanowiły 18 proc. wszystkich ogłoszeń na Pracuj.pl. Podobnie jak w przypadku handlu, do odmrażania rekrutacji w tej dziedzinie przyczyniało się otwieranie kolejnych branż, w których kontakt z klientem jest kluczowy. - Obie omawiane grupy kandydatów od lat znajdują się na czele najczęściej poszukiwanych specjalizacji. Obie jednak też znacząco zostały dotknięte skutkami zamrożenia gospodarki związanego z pandemią koronawirusa - komentuje Łukasz Marciniak, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Grupie Pracuj. Jak dodaje, maj przyniósł znaczący wzrost liczby ofert w tych dziedzinach. - W przypadku handlu szczególną rolę odgrywało w maju m.in. ponowne zapotrzebowanie na nowe kadry w związku z otwarciem galerii handlowych i znoszeniem części obostrzeń w sklepach wielkopowierzchniowych. Z kolei w obsłudze klienta bardzo interesujące będą zmiany, jakie długoterminowo wniesie rosnąca popularność pracy zdalnej. Może mieć to wkrótce przełożenie np. na nowe wymogi w oczekiwaniach pracodawców wobec kandydatów w tej dziedzinie - dodaje. Czytaj więcej: Zwolnienie bez konsekwencji. Pracodawcy powinni przejść te kroki W maju poszukiwani byli również specjaliści IT oraz ds. finansów (po 12 proc. wszystkich ogłoszeń). Także w tych branżach w maju obserwowane było wyraźne odbicie pod względem liczby ofert, choć ich udział w ogólnej puli ogłoszeń utrzymał się na standardowym poziomie kilkunastu procent. Eksperci Pracuj.pl szczególną uwagę zwracają na majowy wzrost rekrutacji w branży IT, w której w drugiej połowie marca i w kwietniu po raz pierwszy od lat można było zaobserwować stosunkowo częste przypadki zamrażania procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie jednak to właśnie w niej kandydaci i rekruterzy mieli największą praktykę w obszarze rekrutacji zdalnej, powszechnie stosowanej w branży nowych technologii. Lekkim zaskoczeniem może być również znacząca pozycja ofert kierowanych do specjalistów ds. marketingu. Marketingowcy to grupa, która w zgodnej opinii większości ekspertów HR należy do grona najmocniej odczuwających konsekwencje pierwszych miesięcy zamrożenia gospodarki. Tymczasem w maju kierowano do nich aż 8 proc. wszystkich ogłoszeń na Pracuj.pl – dla porównania w całym 2019 roku było to 5 proc. a w kwietniu bieżącego roku 3 proc.. - Tak wysokie wyniki w maju mogą wskazywać np. na rosnącą świadomość firm co do roli odgrywanej przez wewnętrzne działy marketingu w przeciwdziałaniu biznesowym konsekwencjom pandemii. Ponadto rosnący popyt na marketerów pojawia się w obszarze ecommerce w związku z przeniesieniem sprzedaży do online przez większość marek w obliczu społecznej izolacji. Najbliższe miesiące pokażą, czy wzrost zainteresowania tą grupą okaże się długotrwały - komentują wyniki eksperci z Pracuj.