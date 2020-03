Pracownik bezpiecznie pozyskany. Rekrutacja przenosi się do sieci

Google, Amazon i Facebook zadeklarowały w ostatnich tygodniach przejście do modelu rekrutacji online w związku z pojawieniem się koronawirusa. Wielcy zawsze wyznaczają trendy, ale pozyskiwanie pracowników na odległość stała się oczywistą koniecznością.



Rozmowa wideo to dziś jedno z najważniejszych narzędzi rekrutera – o kluczowym znaczeniu dla zachowania płynności działań.

Wiele firm musiało w ostatnich tygodniach wypracować lub znacznie poszerzyć procedury związane z poszukiwaniem nowych pracowników za pośrednictwem sieci.

Brak konieczności dojazdu, oszczędność czasu, mobilność i wygoda to czynniki, które wpływają na to, że coraz więcej kandydatów chciałoby ubiegać się o pracę bez wychodzenia z domu. Według badania firmy Weegree niemal połowa pracowników firm produkcyjnych za najlepszą formę komunikacji podczas tego procesu uznała rozmowę za pośrednictwem komunikatora internetowego lub telefonu. Jeszcze kilkanaście dni temu to czynniki związane głównie z komfortem decydowały o wyborze metod rekrutacji.Teraz to konieczność uzasadniona bezpieczeństwem i odpowiedzialnością.

Google, Amazon czy Facebook w ostatnich tygodniach zadeklarowały przejście do modelu rekrutacji online w związku z pojawieniem się koronawirusa. Ten trend podchwycony przez innych pracodawców przekłada się na zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi wirtualne spotkania. Według danych przytaczanych przez Reuters od stycznia do początku marca 2020 roku globalna liczba pobrań aplikacji do telekonferencji biznesowych wzrosła aż pięciokrotnie. Niewątpliwie rozmowy wideo stały się obecnie jednym z najważniejszych narzędzi rekrutera, kluczowym dla zachowania płynności działań.

Poręczne narzędzia

Poszukiwania kandydata można prowadzić na różnych portalach, nie tylko stricte poświęconych ogłoszeniom o pracę, ale także w mediach społecznościowych.

- Poszukiwanie pracowników za pomocą mediów społecznościowych coraz częściej praktykowane jest przez firmy jako uzupełnienie tradycyjnych metod rekrutacji. Zdarza się jednak, że projekty rekrutacyjne prowadzone są także całkowicie za pośrednictwem serwisów społecznościowych, z uwagi na szybkość dotarcia do odpowiednich kandydatów i sprawną komunikację – mówi Anna Tomyślak, ekspert Hays Poland.

Narzędziem wspierającym rekrutację są oczywiście systemy ATS, które mogą nie tylko służyć jako baza kandydatów i narzędzie do sprawnego procesowania aplikacjami, lecz także jako narzędzie selekcyjne w rekrutacji online. Przykładem może być też serwis z ogłoszeniami OLX Praca, gdzie w panelu do zarządzania aplikacjami kandydatów można wygodnie posegregować swoje ogłoszenia i zweryfikować przesłane odpowiedzi. W sytuacji, gdy nie możemy sobie pozwolić na spotkanie twarzą w twarz, rozwiązaniem jest skorzystanie z formularzy aplikacyjnych i zawarcie w nich np. sytuacyjnego testu kompetencyjnego, który pozwoli nam wyselekcjonować najodpowiedniejsze osoby. Pracuj.pl postanowił udostępnić ogłoszeniodawcom narzędzie umożliwiające spotkania rekrutacyjne wewnątrz ekosystemu portalu. W praktyce oznacza to, że każdy pracodawca, który opublikował na nim ogłoszenie może za jego pośrednictwem przeprowadzać rozmowy z kandydatami w Strefie Pracuj.pl. - Pracodawcy otrzymują w ten sposób pełną kontrolę nad rekrutacją. Mogą w jednym miejscu jednocześnie monitorować spływ aplikacji na ogłoszenia, oceniać kandydatów, wysyłać im powiadomienia o statusie aplikacji, zapraszać na rozmowy i odbywać wirtualne spotkania. Wszystko to bez wychodzenia z serwisu i konieczności pracy na różnorodnych narzędziach - mówi Paweł Moszyński, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Produktu w Grupie Pracuj. Moszyński przekonuje o przewadze tego rozwiązania nad popularnymi aplikacjami chmurowymi, często nie odpowiadającymi na specyficzne potrzeby specjalistów HR. Rozmowa na miarę Najbardziej znanym narzędziem, powszechnie używanym w kontaktach prywatnych i biznesowych, jest Skype. To nie tylko możliwość rozmowy twarzą w twarz na odległość, ale np. opcja współdzielenia ekranu z kandydatem w celu przedstawienia mu prezentacji lub materiałów dotyczących naszej organizacji, czy przesyłania plików w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy poprosić kandydata o wykonanie dla nas jakiegoś testowego zadania. Trendem zyskującym na popularności są też rozmowy video bez udziału rekrutera, tzw. video interview. Przygotowany wcześniej zestaw pytań przez rekrutera, za pośrednictwem platformy, jak np. zapraszamnarozmowę.pl, zostaje przesłany do kandydata w formie linku. Kandydat odpowiada na kolejno pojawiające się pytania, po czym odpowiedzi zostają utrwalone w pliku video. Narzędzie wprowadzone przez Pracuj.pl udostępnia szereg funkcji ułatwiających sprawną organizację wirtualnego spotkania. Rekruter może zaaranżować wideokonferencję klikając w profil kandydata i wypełniając formularz zaproszenia, który zostaje automatycznie wysłany do aplikującego, wraz z wygenerowanym linkiem do wideokonferencji. W ramach narzędzia użytkownicy otrzymują dostęp do trzech modeli spotkań wideo: dyskusji, prezentacji oraz pytań i odpowiedzi. Dyskusja to najbardziej standardowa forma, dostosowana do formatu typowej rozmowy rekrutacyjnej, w której obie strony często zabierają głos. Prezentacja umożliwia wypowiedzi tylko osobie prowadzącej konferencję. Z kolei w ramach pytań i odpowiedzi prezentujący może udzielić głosu uczestnikowi, który o to poprosi. Już w trakcie samej rozmowy rekruter może udostępnić kandydatowi podgląd swojego pulpitu, np. by przedstawić mu omawiany dokument, informacje o firmie, film na YouTube dotyczący firmy czy ankietę. Narzędzie umożliwia także dzielenie się plikami między rozmówcami. W razie problemów z transmisją lub w sytuacji wymagającej odpowiedzi tekstowej, rekruter i kandydat mogą korzystać z chatu. Siła zdalnej rekrutacji Zaawansowanie technologiczne zależy po części od specyfiki branży – różne mogą być dotychczasowe doświadczenia kandydata. Dlatego jeszcze przed samą rozmową warto poinformować go, w jaki sposób będzie ona przeprowadzona. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której technika zakłóca i zaburza proces rekrutacji, podnosi poziom stresu czy wprowadza chaos. – Bardzo ważne, byśmy pamiętali o empatii. Zawsze może okazać się, że po drugiej stronie jest osoba, która ma pod opieką dziecko czy dwa koty - radzi Anna Janowczyk, business development Manager z OLX. Wiele firm musiało w ostatnich tygodniach wypracować lub znacznie poszerzyć procedury związane z poszukiwaniem nowych pracowników za pośrednictwem sieci. To zjawisko może mieć trwały wpływ na praktykę rekrutacji na polskim rynku pracy. Rosnącą gwałtownie rolę wirtualnych spotkań z kandydatami widać np. w przypadku Pracuj.pl, gdzie tagiem „rekrutacja zdalna” tydzień po wprowadzeniu tej funkcji oznaczone było już co trzecie ogłoszenie. Jak przewidują eksperci tego portalu, zmiany związane z koronawirusem będą miały wpływ na wzrost znaczenia zdalnej rekrutacji nie tylko w najbliższych miesiącach, ale także latach.