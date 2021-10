Pracownicy wykwalifikowani na wagę złota. Co trzeci pracodawca nie może ich znaleźć

Sytuacja na rynku jest dobra. Jednak ograniczeniem są niedobory kadrowe, szczególnie, kiedy mówimy o pracownikach wykwalifikowanych oraz niepewność związana z pandemią koronawirusa.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) w październiku zmalał w porównaniu do września o 0,2 punktu (Fot. Shutterstock)

Według BIEC prawdopodobne jest, że pracodawcy bezskutecznie poszukują pracowników, zwłaszcza jeśli mają wymagania, co do ich kwalifikacji.

Przed pandemią na niedobory pracowników uskarżało się około 10 proc. pracodawców, zaś na niedobór pracowników wykwalifikowanych 24 proc. Obecnie na braki jakichkolwiek pracowników wskazuje 24 proc. pracodawców, zaś na braki pracowników wykwalifikowanych ponad 36 proc.



Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) w październiku zmalał w porównaniu do września o 0,2 punktu. Tym samym, jak zaznacza Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), kontynuowany był trend redukcji stopy bezrobocia. Jednak skala spadku w październiku była znacząco mniejsza niż w zeszłym roku o tej samej porze. Może to oznaczać, iż wyczerpują się możliwości dalszej redukcji bezrobocia, do poziomów sprzed dwóch lat, kiedy to wynosiła ona 5 proc.

Najważniejsze ograniczenia rynku pracy to niedobory po stronie jego podaży oraz utrzymująca się wysoka niepewność zarówno co do wpływu czwartej fali SARS-COV-2 na gospodarkę, jak co do skali wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (drożejące surowce, wyższe koszty pracy, wyższe i liczniejsze podatki).

Źródło: BIEC

Z analizy BIEC wynika, że aktualnie cztery z siedmiu składowych wskaźnika rynku pracy oddziałują w kierunku spadku jego wartości, czyli spadku stopy bezrobocia rejestrowanego.

Ta zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 5,6 proc., zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych wyniosła 5,8 proc. malejąc o 0,1 punktu procentowego w ujęciu miesięcznym.

Ofert pracy coraz więcej

We wrześniu w ujęciu miesięcznym o 5 proc. wzrosła liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Podobną skalę odpływu z bezrobocia do zatrudnienia odnotowano drugi miesiąc z rzędu. Zmiany te nastąpiły przy zbliżonym do ubiegłego miesiąca poziomie napływu nowych wakatów zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy. Znacznie większy wzrost ogłoszeń o wolnych miejscach pracy odnotowano natomiast na internetowych portalach. We wrześniu 2021 r. jego wartość po raz drugi w tym roku przebiła poziom 300 punktów i osiągnęła kolejne maksimum. Oznacza to, że pracodawcy tworzą nowe miejsca pracy i poszukują pracowników. Zatrudnienie pod znakiem zapytania Jak na razie nie potwierdzają tego dane na temat wielkości zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. BIEC wylicza, że obecna liczba zatrudnionych jest ciągle niższa o blisko 100 tysięcy osób od liczby zatrudnionych w lutym 2020 roku, czyli w czasie bezpośrednio poprzedzającym lockdown. Według ekspertów BIEC prawdopodobne jest, że pracodawcy bezskutecznie poszukują pracowników, zwłaszcza jeśli mają wymagania co do ich kwalifikacji. Badania wskazują, że w ostatnim czasie proces ten wyraźnie nasilił się. Przed pandemią na niedobory pracowników uskarżało się około 10 proc. pracodawców, zaś na niedobór pracowników wykwalifikowanych 24 proc. pracodawców. Obecnie na braki jakichkolwiek pracowników wskazuje 24 proc. pracodawców, zaś na braki pracowników wykwalifikowanych ponad 36 proc. pracodawców. Ograniczenia po stronie podaży pracy prawdopodobnie są przyczyną pewnej stabilizacji prognoz formułowanych przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych na temat wielkości zatrudnienia w ich firmach. W ostatnich miesiącach większość z nich opowiada się raczej za zachowaniem obecnego stanu zatrudnienia bez wyraźnej tendencji do wzrostu liczby pracujących, ani do redukcji etatów. W przypadku ogólnej oceny sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw przeważają natomiast oceny negatywne, nieco silniejsze niż przed miesiącem.

