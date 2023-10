Pracownicy w Polsce "mają coraz wyższe oczekiwania"

Wzrost zainteresowania niefinansowymi aspektami działalności firm przełożył się na zwiększenie potrzeb rekrutacyjnych w tych obszarach. Jak pokazało badanie Talent Trends, zrealizowane przez PageGroup w 2023 roku, jesteśmy dziś świadkami wielkiej transformacji kultury miejsca pracy. Jej przejawem są w szczególności rosnące oczekiwania kandydatów względem przyszłych pracodawców. Polacy przedkładają work-life balance i własne zdrowie psychiczne nad awans zawodowy.

– Dziś wciąż możemy mówić o rynku pracownika. Zatrudnieni mają coraz wyższe oczekiwania względem pracodawcy i samego miejsca pracy. Przy czym słowo miejsce jest tu dość umowne – większość pracowników chce i dąży, by pracować zdalnie, mimo że pracodawcy od jakiegoś czasu częściej zapraszają ich do biur, godząc się co najwyżej na model hybrydowy. Pracownicy niechętnie rezygnują z tego, co zyskali w okresie pandemii, czyli bardziej elastycznych godzin pracy oraz możliwości łączenia home office z pracą stacjonarną – mówi Radosław Szafrański, managing director, country head of Poland PageGroup.

