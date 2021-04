Pracownicy produkcyjni na wagę złota. Pajmon CPT dostarcza całe brygady

Pandemia COVID-19 nie zwalnia tempa. Niewidzialny wróg wymusił na pracodawcach zwrot zwłaszcza w kierunku usług outsourcingowych, ale i leasing pracowniczy jest w cenie. Niepewność wkrada się również do wielu zakładów produkcyjnych, które borykają się z problemami kadrowymi. Dlatego coraz chętniej przedsiębiorcy decydują się na zatrudnianie pracowników tymczasowych, w tym m.in. z Ukrainy. Pajmon Centrum Pracy Tymczasowej sp. z o.o. cały czas uzupełnia luki kadrowe, dostarczając personel typowo produkcyjny.

Wraz z nadejściem wiosny na rynku pracy rośnie popyt na pracowników zatrudnianych na kontrakty trwające od kilku miesięcy do nawet trzech lat, zwłaszcza z Ukrainy. Pomimo pandemii pracodawcy chcą szukać osób do nowych kontraktów lub uzupełniać ich deficyt. Zapotrzebowanie na ręce gotowe do pracy, mimo blokowanych transportów, wysyłek i dostaw, może pojawić się praktycznie z dnia na dzień. Dlatego dobrze wybrać firmę, która rozumie takie natychmiastowe potrzeby i deleguje do pracy nowych pracowników w możliwie jak najkrótszym czasie. W ten sposób działa Pajmon Centrum Pracy Tymczasowej sp. z o.o., który potrafi dostarczyć do zakładów pracy na terenie całej Polski kompletne brygady – 10 osób z nadzorcą dosłownie do dwóch tygodni oraz pojedynczych specjalistów w ciągu zaledwie dwóch dni.

Pracownik produkcji to osoba, która w przedsiębiorstwie wytwarza różne wyroby m.in. dla branż: motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej, elektronicznej, FMCG (dobra szybkozbywalne, jak np. artykuły spożywcze, czy środki czystości). Pracownik produkcyjny kojarzy się nam z pracą przy linii produkcyjnej, gdzie sprawdza się różne towary na taśmie produkcyjnej, dokonuje ich selekcji, nakleja etykiety, a następnie wykłada produkty, ustawia na palety, pakuje i przygotowuje do wysyłki. W ten cały proces angażują się zarówno pracownicy przy taśmie – całe brygady, ale i – w zależności od specyfiki danego zakładu pracy – także: paletowi, pakowacze, kontrolerzy jakości, monterzy, magazynierzy, operatorzy wózków widłowych, czy operatorzy specjalistycznych maszyn. W tej machinie ważna jest również współpraca z innymi fachowcami – m.in. ze specjalistami utrzymania ruchu, zajmujących się np. naprawą maszyn, ich konserwacją, czy logistyków planujących cały łańcuch dostaw i spedytorów realizujących ustalone transporty. Wszyscy wymienieni fachowcy skutecznie usprawniają procesy w firmach produkcyjnych, wpływają na moce przerobowe i kondycję finansową przedsiębiorstw.

Pajmon CPT rozumie, jak ważne w dobie pandemii COVID-19, jest szybkie znalezienie fachowej kadry. W swoim systemie firma Pajmon posiada ok. 4500 wykwalifikowanych pracowników ze Wschodu: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii.

Zestawienie:

* 254 elektryków, w tym elektrycy z uprawnieniami SEP do G2

* 250 spawaczy, w tym metodą 111, 135, 136, 141

* 103 elektromechaników

* 132 monterów, w tym z umiejętnością szczepiania

* 49 mechaników utrzymania ruchu

* 409 budowlańców

* 143 ślusarzy

* 111 tokarzy

* 413 pracowników produkcji

* 51 operatorów maszyn

* 77 magazynierów

* 83 osoby sprzątające

* 34 operatorów wózków widłowych

i wielu innych, w tym specjaliści o niszowych umiejętnościach.

Każdego miesiąca firma Pajmon potrafi wysłać do pracy ok. 250 pracowników, w tym co tydzień przyjeżdża do naszego kraju z zagranicy ok. 50 osób. Właśnie teraz Pajmon CPT obserwuje olbrzymie zainteresowanie pracownikami produkcyjnymi, głównie z Ukrainy, dlatego szybko odpowiada na te potrzeby. Firma rekrutuje m.in. kompetentnych pracowników do sektora motoryzacyjnego mimo, że branża wciąż jest niepewna o swoją przyszłość. Nadal pojawiają się okresowe problemy z dostawą do fabryk komponentów potrzebnych do produkcji, jak i wyrobów już gotowych, a dostarczanych nie tylko poprzez transport samochodowy, ale i transport lotniczy.

Pajmon wspiera motoryzację i inne branże

Firma Pajmon posiada całe gotowe brygady pracowników na stanowiska montażowe i produkcyjne. Kandydaci do różnych zakładów pracy potrafią składać zarówno lekkie plastikowe i aluminiowe komponenty / zespoły używane np. w produkcji: desek rozdzielczych, pokryw schowków, konsol, wycieraczek, czy progów i innych w samochodach osobowych, ale i elementów używanych np. do złożenia naczep. Obecnie firma Pajmon dysponuje pracownikami, którzy odpowiadają także za produkcję różnych akcesoriów samochodowych, elementów wnętrz, nadwozia i oświetlenia, skrzyni biegów i układów: napędowego, hamulcowego, kierowniczego, pneumatycznego i całego zawieszenia. Pajmon CPT poleca również doświadczonych pracowników posiadających dobre nawyki w sektorze automotive i np. w przemyśle maszynowym, w tym m.in. specjalizujących się w obsłudze specjalistycznych maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi.

Pracownicy delegowani przez firmę Pajmon mogą zajmować się jeszcze stanem technicznym maszyn, ich konserwacją i potrafią terminowo realizować przydzielone zadania i plany produkcyjne, dbając o ciągłość procesu produkcyjnego i standardy jakościowe wytwarzanych wyrobów. Pajmon CPT dysponuje także pracownikami, którzy przygotowują samochody i inne pojazdy do lakierowania. Wykwalifikowany personel dokonuje również kontroli produktów zgodnie ze specyfikacją, a w razie konieczności eliminuje wszelkie zakłócenia w procesie produkcyjnym.

Firma Pajmon szczyci się tym, że posiada w systemie doświadczonych elektryków, mechaników, elektromechaników, którzy potrafią odnaleźć się w obszarze elektryki, automatyki, sterowników PLC, czy obrabiarek CNC (tokarek, frezarek). Dlatego firma Pajmon może wysyłać do pracy wykwalifikowanych: ślusarzy, frezerów i tokarzy, mogących się pochwalić wiedzą techniczną z zakresu: mechaniki, obróbki skrawaniem, budową maszyn, znajomością dokumentacji technicznej i urządzeń pomiarowych, a nawet programowaniem maszyn. Specjaliści, w tym np. mechanicy samochodowi, czy ślusarze – spawacze mogą zająć się naprawami części metalowych. Potrafią też pracować ze szlifierką i sprzętem spawalniczym, czy posługiwać się elektronarzędziami. Zajmują się także np. spawaniem różnych elementów maszyn i części pojazdów w zależności od rodzaju materiału i konstrukcji, a spawanie odbywa się zgodnie z planem i procedurami danego zakładu pracy. Stąd w bazie pracowników firma Pajmon posiada spawaczy metodą MIG MAG TIG (specjalizują się w: spawaniu aluminium, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów; łączeniu stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych; spawaniu nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, jak np.: argon, hel lub ich mieszanki).

To nie wszystko. Pokaźną grupą wśród pracowników produkcyjnych, delegowanych przez Pajmon CPT, są osoby potrzebne do fabryk, które trudnią się produkcją: drobiu, czy np. wytwarzaniem papieru toaletowego. Silną reprezentację stanowią m.in. pracownicy, którzy mogą pracować w zakładach drobiarskich, począwszy od pracy na uboju, poprzez trybowanie, filetowanie, a skończywszy na ważeniu, pakowaniu i przygotowaniu do wysyłki. W swojej roli w przyszłych przedsiębiorstwach Klienta biznesowego spełnią się również wysyłani przez Pajmon CPT pracownicy, którzy na linii produkcyjnej będą obsługiwać procesy: selekcji, etykietowania, związane z logistyką na hali (pakowanie, załadunek) i dotyczące zaopatrzenia i logistyki poza przedsiębiorstwem (dostawy i odbiory) takich produktów, jak np.: kawa, ciastka, lody, papier toaletowy, czy kosmetyki.

Pracownicy Pajmon CPT posiadają dobre nawyki produkcyjne

Pracownicy Pajmon CPT potrafią dokonać selekcji wadliwych produktów, rzetelnie realizować proces produkcyjny, eliminując aspekty odrzutu produktów z defektami, co skutecznie minimalizuje koszty różnych wadliwych towarów i występowania usterek - stąd ważna jest praca w kontroli jakości. Tym samym Kontrahent, współpracując z firmą Pajmon, oszczędza swój czas, minimalizuje koszty, nie marnuje komponentów. Dlatego personel, delegowany do zakładów pracy przez Pajmon CPT, posiada dobre nawyki produkcyjne. To oznacza, że tacy ludzie nie są brani z łapanki, a produkty przez nich wytwarzane są przygotowywane np. do pakowania zgodnie z ustalonymi standardami przedsiębiorstw, w tym np. z wcześniej ustaloną gramaturą. To ważne aspekty, by nie dochodziło do pozornej oszczędności, by budować zaufanie klienta i przywiązanie do firmy oraz dobrej jakości wytwarzanych wyrobów, a tym samym, by zwiększać produktywność zatrudnianych pracowników.

Personel, wysyłany przez firmę Pajmon, odnajduje się również w sektorze budowlanym. Tutaj pracownicy zajmują się robotami począwszy od zbrojenia budynków po całe wykończenie wnętrz.

- Naszych pracowników ze Wschodu cechują: rzetelność, sumienność, dobra organizacja pracy i dyspozycyjność. Skrupulatnie weryfikujemy ich kompetencje, a umiejętnościami manualnymi niejednokrotnie przewyższają kandydatów z Polski. Nasi pracownicy posiadają najczęściej wykształcenie zawodowe techniczne i średnie, a także wyższe, zazwyczaj zgodne z przyszłym stanowiskiem. Ze względu na sytuację materialną przyjeżdżają do nas obcokrajowcy, którzy myślą o lepszym bycie finansowym dla swojej rodziny i siebie. Z tego też względu pracownicy ze Wschodu mają często większą motywację do wykonywanej pracy. Nasz kraj, nasza firma zapewnia takie możliwości rozwoju – mówi Artur Czart, prezes Zarządu Pajmon CPT.

Dlatego firma Pajmon dokonuje już na wstępie dogłębnej selekcji kwalifikacji pracowników i wybiera najlepszych, sprofilowanych pod wymagania przyszłych Partnerów biznesowych. To ważne działania, aby nie doszło do rozczarowań, by w pełni czerpać z umiejętności pracowników i stawiać na ich rozwój. Strategia zarządzania kompetencjami pracowników i ciągła moderacja bazy kandydatów powodują to, że już na początku zostają odrzuceni pracownicy bez kwalifikacji bądź też zostają oddelegowani do szkoleń. Wszystko po to, aby Kontrahent otrzymał pracowników: rzetelnych, godnych zaufania i pracowitych.

Chcesz zatrudniać wykwalifikowanych i wydajnych pracowników z Ukrainy, a przy okazji obniżyć koszty? Poznaj model współpracy dostosowany do Twoich potrzeb, jaki oferuje Pajmon Centrum Pracy Tymczasowej sp. z o.o.