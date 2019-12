Pracownicy gotowi na zmianę pracy. W tych branżach najwięcej chętnych

Niemal wszyscy aktywni zawodowo Polacy są na etapie zmiany, poszukiwania pracy lub deklarują otwartość na nowe wyzwania - wynika z raportu Devire "Rynek zmiany pracy".

Najbardziej chętni do zmiany pracy są pracownicy z branż: ubezpieczenia, bankowość, transport i logistyka oraz administracja. Ciekawą grupę stanowią pracownicy IT - są otwarci na zmianę pracy, ale niemal połowa z nich nie szuka aktywnie nowych ofert.

Najbardziej stabilną branżą jest PR i Social Media - tutaj aż 38 proc. respondentów nie szuka pracy i nie chce zmieniać obecnej.

Blisko dziewięciu na dziesięciu kandydatów otrzymało zaproszenie do procesu rekrutacyjnego w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Wiele wskazuje na to, że dzisiejszy kandydat jest świadomy możliwości, jakie oferują mu rynek pracy i potencjalni pracodawcy i zamierza z tego korzystać. Wciąż docierają do nas informację o rekordowo niskiej stopie bezrobocia, a w wielu branżach liczba wakatów przeważa nad liczbą dostępnych kandydatów. To przekłada się na atrakcyjniejsze oferty i warunki współpracy. Co więcej, na rynku obserwujemy deklaratywnie wysoką otwartość do zmiany pracy - aż 90 proc. respondentów badania jest otwartych na nowe propozycje zawodowe.

Jak wynika z raportu Devire "Rynek zmiany pracy" nastawienie Polaków do pracy diametralnie się zmieniło.

- W obecnych czasach, gdzie pensja minimalna i średnie zarobki rosną systematycznie rok do roku, praca zaczyna odgrywać większą rolę niż comiesięczny przelew na konto - mówi Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający Devire.

- Nastroje społeczne wśród Polaków - zwłaszcza w kontekście sytuacji finansowej - są pozytywne, dużo bardziej pozytywne niż w większości krajów europejskich. Dotyczy to również rynku pracy, na którym to kandydaci, nie tylko dobrze wykształceni, dyktują warunki. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich branż i wszystkich stanowisk, jednak doniesienia dotyczące bardzo niskiego poziomu bezrobocia dają Polakom poczucie, że na pewno jakąś pracę znajdą - komentuje Karolina Knyziak, Project Manager w ARC Rynek i Opinia.

Kandydat - aktywny i kuszony przez pracodawcę

Z raportu wynika, że aż 86 proc. respondentów otrzymało zaproszenie do udziału w procesie rekrutacyjnym w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Co ważne, praktycznie wszyscy aktywni zawodowo są na etapie zmiany, poszukiwania pracy lub deklarują otwartość na nowe wyzwania. 51 proc. osób chce zmienić pracę i aktywnie jej szuka. Tylko trochę mniej osób (39 proc.) nie szuka aktywnie pracy, ale jest otwartych na nowe propozycje. Jedynie 7 proc. w ogóle nie szuka pracy. Pozostałe 3 proc. to osoby, które właśnie zmieniły pracę lub są w trakcie przejścia do nowej firmy - wynika z badania. (Źródło: Raport Devire) Najbardziej chętni do zmiany pracy są pracownicy z branż: ubezpieczenia, bankowość, transport i logistyka oraz administracja. Ciekawą grupę stanowią pracownicy IT - łącznie 84 proc. jest otwartych na zmianę pracy, ale niemal połowa z tej grupy (49 proc.) nie szuka aktywnie nowych wyzwań, czekając na propozycję od potencjalnego pracodawcy. Najbardziej stabilną branżą jest PR i Social Media - tutaj aż 38 proc. respondentów nie szuka pracy i nie chce zmieniać obecnej. Czytaj również: Polacy zwolnień się nie boją. "Jakąś pracę na pewno znajdą" - Nie oznacza to, że te osoby aktywnie poszukujące pracy po prostu aplikują na ogłoszenia. Często są one po prostu w kontakcie z rekruterami - bezpośrednio lub poprzez portale społecznościowe. Wynika to po części z tego, że potencjalni kandydaci przy tak częstym bombardowaniu ofertami (poprzez kampanie kontekstowe w Google Display Network, zaczepki na LinkedIn/GoldenLine, mailingi z ofertami czy wreszcie telefony od rekruterów) - mają poczucie, że coś tracą i jakaś okazja może im przejść koło nosa - twierdzi Michał Młynarczyk. Kto najczęściej zmienia pracę? Przy tak dużej liczbie zaproszeń do procesów rekrutacyjnych, 44 proc. respondentów badania zdecydowało się na zmianę pracy w ciągu ostatniego roku. Pracodawcom najtrudniej było zatrzymać młodych - 63 proc. przedstawicieli pokolenia Z (18-25 lat) zdecydowało się na transfer do innej firmy. Na drugim miejscu znaleźli się Millenialsi (26-35 lat) - 47 proc. z nich zadeklarowało zmianę. Niewiele mniej, bo 41 proc. respondentów z pokolenia X (36-54 lat) również zdecydowało się na transfer do innego pracodawcy. (Źródło: Raport Devire) - Pracodawcy muszą mieć świadomość, że kandydat będący na początku swojej drogi zawodowej będzie bardziej skłonny to ryzyka. Wynika to z prostego faktu - potrzeby świadomego kształtowania swojej kariery. Niekoniecznie musi to oznaczać potencjalnego "skoczka". Takie podejście zaowocuje większą lojalnością pracownika w późniejszym etapie kariery zawodowej - zwraca uwagę Michał Młynarczyk. Osoby z największym stażem pracy cechują się większym przywiązaniem do firmy i rzadziej decydują na zmianę pracy. W przypadku Baby Boomers (55+) jedynie co czwarty (26 proc.) badany zadeklarował zmianę pracy. (Źródło: Raport Devire) Polacy nie boją się o pracę Jednocześnie z badania IRIS Financial Confidence Survey 2019 wynika, że 70 proc. Polaków nie obawia się utraty pracy. Taki wynik daje nam drugą pozycję w Europie. Bardziej optymistyczni są tylko Austriacy. Podobne wnioski płyną z badania CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia", które wykazało zmniejszenie poczucia zagrożenia bezrobociem. Z 22 proc. do 16 spadła liczba pracowników obawiających się utraty zatrudnienia. Natomiast z 75 do 82 proc. zwiększył się odsetek tych, którzy nie mają takich obaw. - Poczucie zagrożenia bezrobociem najczęściej deklarują badani z miast powyżej 100 tys. mieszkańców, niezadowoleni z warunków materialnych gospodarstw domowych, nieco częściej młodsi (w wieku 18-34 lat) i najstarsi pracownicy (w wieku 65 lat i więcej). W grupach społeczno-zawodowych obawę o utratę obecnej pracy najczęściej wyrażają pracownicy usług i osoby pracujące na własny rachunek. Obecnie poczucie zagrożenia bezrobociem należy do najniższych z dotąd rejestrowanych - wskazuje autorka opracowania "Aktualne problemy i wydarzenia" Małgorzata Omyła-Rudzka z CBOS.