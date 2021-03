Pracownicy Erbudu lubią grać w gry. Firma wykorzysta to w rekrutacji

Firma budowlana Erbud wchodzi do świata e-sportu. Inspiracją stali się jej pracownicy, dla których branża gamingowa jest hobby. W ten sposób firma chce wesprzeć swój wizerunek wśród kandydatów do pracy.

- Z wielkim zaciekawieniem śledzimy wzrost zainteresowania esportem w ostatnich latach na całym świecie, także w Polsce i także w Grupie Eebud – wśród naszych pracowników jest mnóstwo graczy

i fanów esportu - mówi prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak.

Firma postanowiła wykorzystać to do zwiększenia swojej atrakcyjności wśród kandydatów do pracy i wsparła gaming na wielu płaszczyznach. Erbud został partnerem tytularnym uniwersyteckiej ligi Counter-Strike: Global Offensive i League of Legends. Przedsięwzięcie ma jeszcze jeden cel. Finał turnieju nie przez przypadek zostanie zorganizowany w Hali Koszyki.

- Chcemy pokazać się studentom i zaprosić do nas na staże i praktyki. A także we współpracy z firmą Globalworth chcemy zaprezentować Halę Koszyki, jedną z naszych flagowych realizacji, w zupełnie nowym świetle - przyznaje Dariusz Grzeszczak.

Turniej gamingowy

W rozpoczynającej się właśnie wiosennej fazie Erbud University Esports – EDU zobaczymy szesnaście najlepszych akademickich reprezentacji tych gier. Dzięki współpracy wprowadzona została pula nagród w wysokości 20 tys. złotych, która zostanie rozdzielona pomiędzy trzy najlepsze drużyny w obu grach. Finały rozgrywek odbędą się w maju.

Z kolei 15 marca wystartuje konkurs na mapę taktycznej strzelanki na bazie przestrzeni Hali Koszyki. To historyczne miejsce w warszawskim Śródmieściu, za którego rewitalizację i rozbudowę odpowiadał Erbud.

W lipcu Erbud, wspólnie z właścicielem i zarządcą Koszyków, firmą Globalworth, która jest partnerem akcji, zorganizuje turniej CS:GO online, którego zwycięzcy pojawią się na finałach offline w Koszykach 31 lipca. Turniej wspierać będą Ziemniak, Kinga Kujawska, Szpero i Kubik.

Klasa dla gamerów

Warto przypomnieć, że niedawno o otwarciu klasy o profilu e-sportowym z technologią multimedialną poinformowały władze Sosnowca. Zostanie ona utworzona w IX LO im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu, nauka w niej rozpocznie się we wrześniu 2021.

- Program obejmuje naukę w trybie czteroletniego nauczania e-sportu. Podzielony został na moduły, z których każdy dotyczy innego elementu, np. przygotowanie do rywalizacji e-sportowej pod kątem psychologicznym i kondycyjnym, organizacja turniejów e-sportowych, menedżerstwo e-sportowe, dziennikarstwo e-sportowe, trenerstwo i analiza e-sportowa - wyjaśnia Ewelina Stasiak, dyrektor IX LO w Sosnowcu.

