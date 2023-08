Pracodawcy wybredni jak nigdy. Rekordowy wzrost oczekiwań wobec kandydatów do pracy

W lipcu 2023 r. na największych 50 portalach z ofertami pracy pojawiło się 285,7 tys. nowych ogłoszeń. To spadek o 1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku (kiedy było 288 tys. ofert). Względem czerwca 2023 r. aktualna liczba ofert pracy jest wyższa o 2 proc.

- Wydaje się, że zakończył się okres dostosowywania się rynku pracy do nowych warunków – wysokiej inflacji, wysokich kosztów funkcjonowania, wzrostu liczby kandydatów do pracy wynikającego z wojny na Ukrainie. Większość pracodawców przeprowadziła konieczne restrukturyzacje (np. zwolnienia, ograniczenie nowych rekrutacji lub dostosowania planów inwestycyjnych) i wróciła do normalnego trybu działalności. Miejmy nadzieję, że niedługo przejdą znowu w tryb rozwoju i zobaczymy ponownie dodatnią dynamikę liczby ofert pracy - mówi CEO firmy Element Maciej Michalewski.

W lipcu - po trzech miesiącach w bezruchu - atrakcyjność ofert pracy nieznacznie wzrosła. Pracodawcy zwiększyli liczbę zachęt na jedno ogłoszenie do 6,6 (z 6,5 w czerwcu).

Najczęściej oferowaną zachętą w ofertach pracy były szkolenia – obecne były w 86 proc. ogłoszeń (spadek o 2 pkt. proc. względem czerwca). Na drugim miejscu znalazły się pakiety medyczne (65 proc. – spadek z 66 proc. w ubiegłym miesiącu), a na trzecim – obietnica wysokiego/atrakcyjnego wynagrodzenia, którą oferowało już 64 proc. pracodawców (wobec 63 proc. w czerwcu).

Grafika: raport Grant Thornton i firmy Element

Z kolei zachętę w postaci elastycznego czasu pracy proponowało już 55 proc. pracodawców, co stanowi spory wzrost – o 7 pkt. proc. – względem czerwca. Za to ofert pracy z benefitem dofinansowania do kart sportowych nieco ubyło – z 60 proc. w czerwcu na 54 proc. w lipcu. Drobny spadek jest widoczny również w przypadku darmowych owoców (z 15 proc. na 14 proc.) oraz pracy zdalnej (z 15 proc. na 12 proc.).

Wraz ze wzrostem liczby benefitów urosły - do rekordowego poziomu - oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy. Stawiali oni średnio 5,7 wymagań przyszłym pracownikom. To o 0,1 wyższy wynik niż w czerwcu i jednocześnie najwyższy od początku badania Grant Thornton i Element, czyli od ponad czterech lat.

W ofertach pracy największy odsetek stanowi wymóg posiadania odpowiedniego doświadczenia – oczekuje go aż 84 proc. pracodawców (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do czerwca). Wysoki odsetek (51 proc.) odnotowano również w przypadku wymagania odpowiedniego wykształcenia (wzrost z 47 proc. w czerwcu). Na trzecim miejscu pracodawcy wymagają dyspozycyjności – 39 proc. (wzrost z 35 proc. w czerwcu). Na czwartym - znajomości języka obcego – 38 proc. (wobec 45 proc. w czerwcu).

- Pracodawcy nadal chętnie zatrudniają i aktywnie konkurują o pracowników, próbując przekonać ich do siebie bogatym pakietem benefitów i zachęt. To pokazuje, że gospodarka ma się dobrze i popyt na pracowników pozostaje silny. Po drugie pracodawcy zaczynają wymagać coraz więcej od kandydatów. Nawet w szczycie pandemii, kiedy mocno ograniczyli potrzeby rekrutacyjne, nie stawiali pracownikom tylu wymogów. Sugeruje to, że pracodawcy – choć nadal szybko się rozwijają i potrzebują rąk do pracy – to są pod presją kosztową i starają się robić to maksymalnie efektywnie, czyli jeśli zatrudniają pracowników, to dobrze się im w trakcie rekrutacji przyglądają i mają wobec nich wyraźnie wyższe oczekiwania niż jeszcze kilka miesięcy temu - mówi cytowana w raporcie partner w Grant Thornton Magdalena Marcinowska.

