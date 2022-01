Pracodawcy rekrutują na potęgę. Takiej sytuacji nikt nie przewidział

974 294 - tyle ofert zamieścili pracodawcy na Pracuj.pl w 2021 roku. To zdecydowanie najwyższy wynik w historii serwisu. Kogo szukali pracodawcy? Na jakich specjalistów jest największe zapotrzebowanie?

Jak podają analitycy Pracuj.pl, w całym 2021 roku zamieszczono w serwisie aż 974 294 oferty pracy. Zwiększanie się liczby ofert obserwowane było w każdym kolejnym kwartale minionego roku. Najwyższy wzrost aktywności pracodawców widoczny był w I półroczu - w II kwartale ukazało się aż o 20 proc. ogłoszeń więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku. Liczba ofert rosła jednak także w kolejnych miesiącach. W sumie II półrocze odpowiadało za 55 proc. wszystkich ogłoszeń w serwisie w minionym roku.

- Choć komplikacje związane z koronawirusem wciąż pozostają codziennym elementem naszego życia, a sytuacja gospodarcza stale ewoluuje - w obszarze rekrutacji 2021 rok obfitował w nowe trendy, a także duże zaangażowanie pracodawców i kandydatów. Tak istotne zapotrzebowanie pracodawców na kadry to perspektywa, której na początku pandemii COVID-19 nie mogli przewidywać nawet najbardziej odważni analitycy rynku pracy - komentuje wyniki badania Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny Pracuj.pl.

- Czasy pandemii nauczyły nas czujności w związku z różnorodnymi zagrożeniami. Przed rokiem w komentarzu do raportu za 2020 rok zwracaliśmy uwagę na lepsze od prognozowanych na początku pandemii dane dotyczące stopy bezrobocia, wzrostu PKB czy liczby ofert pracy. Na sytuację na rynku pracy patrzyliśmy z bardzo ostrożnym optymizmem. Po 12 miesiącach wiemy, że aktywność pracodawców w 2021 roku jest powodem do uznania tego roku za wyjątkowo intensywny czas w rekrutacji, szczególnie pozytywny dla kandydatów i ich możliwości zmiany zatrudnienia. Jednocześnie jednak wciąż funkcjonujemy w mocno ewoluującym środowisku pracy, które należy uważnie śledzić, by uniknąć pojawiających się potencjalnych trudności - dodaje.

IT, handel i sprzedaż na czele listy

Na czele zestawienia najchętniej poszukiwanych specjalistów utrzymali się ponownie eksperci ds. handlu i sprzedaży. Dotyczyło ich 27 proc. wszystkich ofert na Pracuj.pl. Kategoria ta przyniosła 265 175 ofert pracy dla kandydatów. Zainteresowaniu pracownikami w tym obszarze służyła niewątpliwie zarówno bardziej stabilna niż w 2020 roku sytuacja sklepów wielkopowierzchniowych czy galerii handlowych, jak i rosnący nacisk firm na realizację ambitnych celów sprzedażowych.

Na drugiej pozycji znaleźli się specjaliści IT, do których kierowanych było 22 proc. wszystkich ofert w serwisie. 218 407 ogłoszeń to wyraźne odzwierciedlenie trendów obserwowanych na rynku pracy. Na wynik ten złożyły się oferty dla specjalistów w zakresie rozwoju oprogramowania (14,5 proc. wszystkich ogłoszeń) oraz administracji IT (7,5 proc.).

Warto przytoczyć także dane z raportu No Fluff Jobs "Rynek pracy IT w Polsce w 2021 roku", z których wynika, że w roku 2021 na portalu dostępnych było niemal 91 tys. ogłoszeń, co oznaczało wzrost aż o 236 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Specjaliści od Backendu w ubiegłym roku byli tymi, których poszukiwano najczęściej, a ogłoszeń do nich kierowanych było aż o ponad 160 proc. więcej niż w roku 2020. I choć w kwestii kategorii po Backendzie prym wiodły Frontend i Fullstack (kolejno drugie i trzecie miejsce), i te trzy łącznie odpowiadały za 54,5 proc. wszystkich ofert, to tych dotyczących właśnie Backendu było ponad 2 razy więcej niż dwóch pozostałych kategorii razem wziętych. O tym, ile zarabiali specjaliści IT w 2021 r., możesz przeczytać tutaj.

Trzecie miejsce należało do pracowników obsługi klienta. Kierowano do nich 145 157 ogłoszeń, czyli 15 proc. wszystkich zamieszczonych w serwisie w 2021 roku. W ostatnich trzech raportach pt. "Rynek Pracy Specjalistów" można było obserwować stopniowy spadek udziału tej grupy specjalistów w całej puli ogłoszeń na Pracuj.pl, symbolizowany przez trzecie miejsce w zestawieniu. Mimo to także w tej kategorii kandydaci mieli w 2021 roku wybór wyraźnie większej liczby ofert niż w minionych latach.

Na czwartym miejscu znalazła się praca fizyczna, której dotyczyło 12 proc. ogłoszeń, czyli 119 149 ofert opublikowanych na Pracuj.pl. Wysoka pozycja tej specjalizacji to optymistyczny sygnał zwłaszcza w kontekście problemów, z którymi fachowcy mierzyli się na początku pandemii. Jak wykazały ubiegłoroczne raporty Pracuj.pl, pracownicy fizyczni są coraz bardziej świadomi swojej dobrej pozycji negocjacyjnej w rekrutacjach. Piątą pozycję w zestawieniu zajęła inżynieria, która utrzymuje stabilny - około 10-procentowy - udział w puli ofert.

COVID-19 namieszał na rynku pracy

Miniony rok stanowił ważną próbę dla specjalizacji, których dotknęły trudności w pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa. 2020 rok oraz trwające w jego trakcie lockdowny lub ograniczenia działalności różnych sektorów gospodarki przekładały się na obawy pracowników fizycznych, produkcji, budownictwa czy przede wszystkim osób zajmujących się hotelarstwem, turystyką i gastronomią. Ograniczane początkowo podczas pandemii budżety reklamowe odbijały się na rekrutacjach specjalistów ds. marketingu. Krach rekrutacyjny dostrzegalny w II kwartale 2020 roku dotknął natomiast mocno specjalistów HR.

Wspomniane tendencje uległy znacznej zmianie w minionych 12 miesiącach. Między II półroczem 2020 roku a II półroczem 2021 roku we wspomnianych specjalizacjach obserwować można było wyraźny wzrost aktywności rekrutacyjnej pracodawców. Specjalizacje dotknięte na początku pandemii spadkami aktywności rekrutacyjnej skorzystały więc wyraźnie z ogólnego ożywienia na rynku pracy. Służyło im zdejmowanie obostrzeń czy okresy mniej intensywnego przebiegu pandemii koronawirusa.

Na szczególną uwagę zasługują obszary marketingu i HR, w których obserwować można było najbardziej wyraźne wzrosty. W przypadku marketingu popyt na specjalistów mógł prawdopodobnie napędzać ogromny wzrost sektora e-commerce i reklamy internetowej. Z kolei specjaliści HR stali się niezbędni do organizacji pracy zdalnej czy hybrydowej, a także wsparcia firm w coraz bardziej wymagających procesach rekrutacyjnych.

Również z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton wynika, że obserwujemy wzmożone zainteresowanie dotyczące specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi - w grudniu 2021 r. odnotowano wzrost liczby ofert pracy o 59 proc. Najczęściej rekruterzy poszukują HR Business Partnerów - liczba ogłoszeń skierowanych do nich zwiększyła się o 86 proc. Na celowniku rekruterów są również specjaliści ds. HR (wzrost o 63 proc.) oraz specjaliści ds. kadr i płac (wzrost o 58 proc.).

Najbardziej aktywne branże w 2021 roku

Ciekawe wnioski przynosi analiza najbardziej aktywnych rekrutacyjnie branż. W odróżnieniu od zestawienia specjalizacji, w przypadku zestawienia branż klasyfikujemy nie poszukiwany profil kandydatów, ale branżę reprezentowaną przez pracodawcę. W 2021 roku na pierwsze miejsce pod tym względem awansowały firmy z sektora IT - pochodziło od nich co dziesiąte ogłoszenie na Pracuj.pl (99 791 ofert). To kolejny dowód na bardzo duże ożywienie rekrutacyjne w obszarze nowych technologii w minionych 12 miesiącach.

Na drugim miejscu znalazły się firmy z branży finansów i bankowości (97 455 ogłoszeń opublikowanych na Pracuj.pl), czyli lider zestawienia w minionych latach. Na podium utrzymali się pracodawcy reprezentujący obszar handlu i sprzedaży B2C (84 574 oferty). Wśród liderów zainteresowania pracownikami na Pracuj.pl znalazły się także firmy z branż produkcji FMCG, budownictwa oraz handlu hurtowego B2B.

Gdzie najłatwiej znaleźć pracę?

Na tle innych omawianych kwestii, skala rekrutacji w poszczególnych województwach w 2021 roku wykazywała się wyjątkową stabilnością. Warto zauważyć, że wzrost zainteresowania pracownikami na Pracuj.pl w stosunku do 2020 roku zaobserwowano we wszystkich z nich. Rekrutacje prowadzono także intensywniej w przypadku ofert pracy za granicą.

W minionych 12 miesiącach co piąte ogłoszenie opublikowane na Pracuj.pl pochodziło od firm z województwa mazowieckiego (20 proc. ofert na portalu), co dało mu ponownie pozycję mocnego i stabilnego lidera zestawienia, z minimalnym spadkiem w stosunku do 2020 roku. Na podium obok stolicy znalazły się województwo dolnośląskie (10 proc. ofert) oraz śląskie (9 proc.), które również utrzymały swoje miejsca z poprzedniego raportu "Rynek Pracy Specjalistów".

Miejsce czwarte zajęło woj. wielkopolskie (9 proc.), które wyprzedziło w stosunku do poprzedniego roku woj. małopolskie (9 proc.). Różnice liczby ofert między tymi województwami były jednak stosunkowo niewielkie i wszystkie dysponowały bardzo zbliżonym potencjałem rekrutacyjnym w minionym roku. Za nimi znalazły się woj. pomorskie (7 proc.) i łódzkie (6 proc.), których udział w puli ofert w 2021 roku się nie zmienił.

Praca i rekrutacja zdalna

Wzrost znaczenia pracy i rekrutacji zdalnej to zdecydowanie kluczowy trend powstały w obliczu wyzwań zrodzonych przez pandemię koronawirusa. Wpłynął on na zmianę oczekiwań kandydatów wobec modeli pracy, ale także na nowe postawy pracodawców.

Mimo znoszenia części obostrzeń pandemicznych w minionym roku utrzymał się trend prowadzenia wielu rekrutacji w modelu zdalnym. Pod koniec grudnia 2021 roku dotyczyła ona około 39 proc. aktywnych ogłoszeń dostępnych w serwisie - dla porównania pod koniec I półrocza 2021 roku było to 32 proc., a pod koniec grudnia 2020 roku - około 30 proc.

Jeśli chodzi o stanowiska umożliwiające pracę zdalną, to pod koniec minionego roku do tej kategorii należało blisko co piąte ogłoszenie w serwisie (19 proc.). Jeszcze na finiszu pierwszego półrocza 2021 r. było to ponad 10 proc., a w listopadzie 2020 roku - około 7 proc. Mamy więc w tym zakresie istotny trend otwierania się pracodawców na zatrudnianie pracowników w nowych modelach wykonywania obowiązków.

To także efekt rosnących oczekiwań kandydatów i nowych zwyczajów. Według badań Pracuj.pl wykonywanie pracy w modelu hybrydowym lub zdalnym deklaruje aż 35 proc. Polaków, przy czym najczęściej pracują tak reprezentanci Generacji Y (25-34) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców.