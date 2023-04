Pracodawcy nie uciekną przed tym wyzwaniem. Problem będzie narastać

Branżą, w której pracodawcy mówią o największych wyzwaniach rekrutacyjnych, są usługi komunikacyjne – aż 83 proc. firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich do pracy kandydatów. Wysoki deficyt w tym zakresie odczuwają też organizacje z obszaru IT i technologii (75 proc.), przemysłu i surowców (74 proc.), jak również nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (74 proc.).

– W Polsce obserwujemy utrzymujący się od lat wysoki wskaźnik niedoboru talentów, na który dodatkowo nakłada się coraz większa presja płacowa. Wynika ona z sytuacji gospodarczej na całym świecie, rosnących kosztów życia, stóp procentowych, ale także tego, że pracownicy coraz wyżej wyceniają swoje kompetencje – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower.

– Wszystko to sprawia, że wyzwania pracodawców związane ze znalezieniem odpowiednich kandydatów o pożądanych kompetencjach, ale wpisujących się jednocześnie przy tym w założenia budżetowe organizacji, są coraz większe. Można zauważyć, że mamy do czynienia z zapotrzebowaniem rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników we wszystkich branżach. Rynek jest dynamiczny, a przedsiębiorstwa, chcąc zachować wysoką konkurencyjność, wprowadzają szereg optymalizacji, nastawiają się na cyfryzację procesów, a co za tym idzie, szukają odpowiednich pracowników. Takich, którzy zaoferują pracodawcy swoje doświadczenie i umiejętności, ale będą też cechowali się pożądanymi kompetencjami miękkimi – dodaje.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że także pracownicy związani z cyberbezpieczeństwem są niezwykle cennymi kandydatami. Z raportu „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023” przygotowanego przez HackerU we współpracy z HRK wynika, że aż 45 proc. ankietowanych stwierdziło, iż otrzymują ponad 5 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych tygodniowo. 55 proc. biorących udział w badaniu przyznało, że takie zapytania otrzymuje od 1 do 3 razy tygodniowo. Te wyniki ilustrują skalę zapotrzebowania na pracowników z co najmniej kilkuletnim stażem w tej branży.

Mikroprzedsiębiorstwa z najmniejszymi wyzwaniami rekrutacyjnymi

Największe trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy na poziomie 74 proc. mają średnie (50-250 zatrudnionych osób) i duże (ponad 250 pracowników) organizacje.

Niemal z taką samą skalą wyzwania zmagają się małe (zatrudniające od 10 do 49 osób) przedsiębiorstwa (73 proc.). Problem ten dotyczy również 60 proc. mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób).

Brakuje kandydatów z umiejętnością adaptacji i odpornych na stres

Raport ManpowerGroup porusza także kwestię umiejętności miękkich. Wśród tych najtrudniejszych do znalezienia cech kandydatów do pracy znalazły się odporność na stres i umiejętność adaptacji (34 proc.), a także zdolność krytycznego myślenia oraz analizy (33 proc.).

Brakuje również osób charakteryzujących się wnikliwością i chęcią do rozwoju (27 proc.), potrafiących działać zespołowo (25 proc.) oraz sprawnie rozwiązujących problemy (25 proc.).

– Poza wskazanymi w badaniu kompetencjami miękkimi bardzo ważne wśród kandydatów są także komunikatywność, empatyczne przywództwo, efektywne zarządzanie stresem czy zdolność przyswajania i przekazywania wiedzy – mówi Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions ManpowerGroup w Polsce.

Jak wyjaśnia Rudnicki, firmy coraz częściej zauważają, że kluczem do sukcesu oraz dalszego rozwoju są zwinność, elastyczność, otwartość na nowe rozwiązania.

– Istotna jest też chęć nieustannego uczenia się. Rozwijanie unikatowych, charakterystycznych tylko dla ludzi kompetencji miękkich powinno być priorytetem organizacji chcących uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną. To cechy, które są cenne na każdym etapie kariery, a najlepszym sposobem ich utrwalenia jest praktyka. Powoduje, że wyzbywamy się pewnych nawyków, przełamujemy stereotypy, co w konsekwencji kształtuje istotne umiejętności interpersonalne – dodaje ekspert.

Firmy chcą inwestować w rozwój talentów

Polscy pracodawcy, którzy wskazali w badaniu na niedobór kandydatów o pożądanych umiejętnościach, zostali zapytani o to, w jaki sposób chcą wypełnić tę lukę. Najwięcej z nich planuje zainwestowanie w rozwój zatrudnionych już osób (70 proc.), a także zatrudnienie nowych talentów na stałe (48 proc.) lub tymczasowo (40 proc.). Firmy chcą także postawić na rozszerzenie działań związanych z nowymi technologiami (38 proc.).

- Aktualnie na rynku obserwujemy malejącą liczbę publikowanych ofert pracy, ale też mniejszą motywację wykwalifikowanych pracowników do zmiany miejsca zatrudnienia. To powoduje, że trudniej jest zrekrutować poszukiwanych specjalistów. Pracodawcy, którzy chcą wypełnić lukę kompetencyjną w swoich organizacjach, wdrażają między innymi programy rozwojowe oraz szkoleniowe dla pracowników, oferują im także więcej elastyczności w zakresie godzin czy miejsca pracy. To sprawia, że trudniej jest zachęcić zatrudnione już osoby do zmiany pracy, a z drugiej strony zachęca potencjalnych nowych kandydatów do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym takiej firmy – dodaje Katarzyna Pączkowska.

Niedobory talentów w ujęciu globalnym. Nie tylko Polska ma problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników

Globalnie problem ze zrekrutowaniem odpowiednich talentów zgłasza 77 proc. firm, co jest wynikiem o 5 punktów procentowych wyższym niż ten notowany przez polskie organizacje.

Biorąc pod uwagę poziom trudności w zrekrutowaniu pożądanych pracowników wśród sąsiadujących z nami krajów, to lepszą niż w Polsce sytuację deklarują organizacje w Czechach (66 proc.) oraz Słowacji (68 proc.). O większym niż w kraju nad Wisłą niedoborze talentów mówią natomiast niemieckie firmy (86 proc.).

Specjaliści z fachem w ręku poszukiwani przez firmy

O tym, jak duże mamy braki kadrowe na rynku pracy, mówi także „Barometr zawodów”, ogólnopolskie badanie, które co roku przygotowuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie ministra rodziny i polityki społecznej. To prognoza zapotrzebowania na pracowników w 2023 roku wskazująca, które zawody są deficytowe, w równowadze i nadwyżkowe. Z tegorocznej edycji wynika, że w skali ogólnopolskiej w 27 zawodach brakuje specjalistów, natomiast reszta jest w równowadze. Nie ma żadnego nadwyżkowego zawodu.

Aż 11 z 27 deficytowych zawodów należy do kategorii, którą można opisać jako specjaliści z fachem w ręku. Są to cieśle, dekarze, elektrycy, kucharze, mechanicy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze oraz ślusarze.

– Brak nadwyżkowych zawodów pokazuje, że w Polsce wciąż mamy do czynienia z deficytem pracowników. To prosta konsekwencja tego, że średniorocznie z rynku pracy ubywa między 150 a 200 tys. osób. Zatem więcej osób przechodzi na emeryturę, niż zaczyna karierę. Problemem pozostaje natomiast dopasowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy, bo w Polsce wciąż rośnie liczba młodych z wykształceniem wyższym, a deficyty wskazują na to, że największe zapotrzebowanie jest tam, gdzie nie jest ono wymagane. Potrzebujemy dekarzy, cieśli, kierowców, a kształcimy humanistów – mówi Krzysztof Inglot, założyciel agencji Personnel Service.

