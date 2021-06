Pracodawcy nie przejęli się czarnymi prognozami. Zaskakujący bilans pandemii

Jeśli przyjrzymy się analizie GUS i porównamy liczbę nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy, to zauważymy że tych pierwszych było w 2020 r. o ok. 30 proc. więcej. Tylko w jednym sektorze sytuacja była odwrotna.

Z badania GUS "Popyt na pracę 2020" wynika, że w 2020 r. w Polsce w jednostkach zatrudniających 1 lub więcej osób przeciętnie pracowało 12 mln 407,7 tys. osób. W porównaniu z rokiem poprzednim było to mniej o 5,4 proc.

Najliczniejszą grupą zawodową w ogólnej liczbie pracujących według stanu na koniec grudnia 2020 r. byli specjaliści. Stanowili oni nieco ponad 1/5 ogółu pracujących. Najczęściej pracowali w jednostkach liczących powyżej 49 pracujących – 67,2 proc. z nich.

Kolejną, ale mniej liczną niż specjaliści grupą zawodów byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, którzy stanowili 14,4 proc. ogółu pracujących. Zbliżoną liczebnie grupą byli pracownicy biurowi (13,5 proc. ogółu pracujących).

Jak podaje GUS, na koniec grudnia 2020 r. w Polsce tylko 4,2 proc. ogólnej liczby badanych jednostek dysponowało wolnymi miejscami pracy. Łącznie oferowały 84,4 tys. wakatów. Około 80 proc. z nich występowała w jednostkach sektora prywatnego. W ponad połowie wolne miejsca pracy oferowane były przez jednostki, w których pracowało więcej niż 49 osób.

Firmy reprezentujące sekcję przetwórstwa przemysłowego dysponowały największą liczbą wolnych miejsc pracy – 21,2 tys., co stanowiło około 1/4 wszystkich wolnych miejsc pracy w kraju. Kolejną pod względem liczby oferowanych miejsc pracy była sekcja handel; naprawa pojazdów samochodowych, która proponowała 13,9 proc. wolnych miejsc pracy.

Źródło: GUS

Najwięcej ofert wolnych miejsc pracy skierowanych było dla specjalistów. Dla tej grupy zawodowej przeznaczonych była 1/4 wszystkich wolnych miejsc pracy w kraju. Drugą w kolejności grupą zawodów pod względem liczby wakatów byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, na których czekało 20 proc. ogólnej liczby wolnych miejsc pracy. Natomiast na operatorów i monterów maszyn i urządzeń oczekiwało 16,2 proc. wolnych miejsc pracy.

Warto przypomnieć również, że na koniec pierwszego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 110,2 tys. i była wyższa niż w końcu ostatniego kwartału 2020 r. o 25,8 tys. (30,6 proc.). W porównaniu z początkiem 2020 roku liczba wolnych miejsc pracy była większa o 44,1 proc.

- Najwięcej, bo ponad 35 tys. nowych miejsc pracy utworzono w przetwórstwie przemysłowym, handlu i naprawie samochodów. W przypadku przetwórstwa przemysłowego luka pracownicza była też największa, bo nieobsadzonych było prawie 6 tys. etatów. Podobnie w budownictwie jest deficyt kadrowy, bo na pracowników czeka 3 tys. ofert, tak samo w informacji i komunikacji, ale w IT zawsze jest zapotrzebowanie na ludzi – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Chętniej tworzyli niż likwidowali miejsca pracy

Patrząc na nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy w Polsce w 2020 r. można zauważyć, że około 30 proc. więcej miejsc pracy zostało utworzonych niż zlikwidowanych.

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności najwięcej, bo 2,3 nowych miejsc pracy na 1 zlikwidowane, przypadało w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. W pozostałych sekcjach skala tworzenia i likwidacji miejsc pracy była w miarę zrównoważona, bo na około 1 nowe miejsce pracy przypadało 1 zlikwidowane.

Wyjątek stanowiły jednostki prowadzące działalność z zakresu zakwaterowania i gastronomii, gdzie zlikwidowanych miejsc pracy było więcej niż nowo utworzonych. Warto jednak dodać, że obecnie w gastronomii jest dostępnych ponad 17 tys. ogłoszeń o pracę. Porównując te dane z poprzednim rokiem, jest ich ok. 11 tys. więcej. Największy deficyt kucharzy oraz kelnerów widoczny jest w województwie mazowieckim - w obu przypadkach opublikowanych jest prawie 1 tys. ofert. Problem w tym, że na rynku brakuje kandydatów, którzy odpowiadaliby na te ogłoszenia. Branża HoReCa uzupełnia braki kadrowe młodymi ludźmi i studentami, którzy chcą sobie dorobić. Nierzadko pracodawcy decydują się również na zatrudnienie Ukraińców.

Jak zauważa GUS, począwszy od pierwszego kwartału 2013 r. polski rynek pracy charakteryzuje przewaga liczby nowo utworzonych miejsc pracy nad zlikwidowanymi. Wyjątek stanowił tylko drugi kwartał 2020 r., gdzie liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa niż nowo utworzonych.

W okresie 2013-2020 liczba tworzonych nowych miejsc pracy była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza w czwartych. Podobnie jest w przypadku likwidowanych miejsc pracy - najwięcej wykazywano również w pierwszych kwartałach poszczególnych lat. Z kolei 2020 r. we wszystkich kwartałach zaobserwowano spadek liczby nowo tworzonych miejsc pracy w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Źródło: GUS

Z optymizmem w przyszłość

W trzecim kwartale 2021 roku 11 proc. firm chce zwiększać liczbę pracowników, redukcję etatów przewiduje 2 proc. Takie wnioski płyną z raportu „Barometr Manpower Group Perspektyw Zatrudnienia”. Najwięcej nowych rąk do pracy będzie potrzebnych w budownictwie, produkcji przemysłowej oraz w restauracjach i hotelach.

Prognoza netto zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm planujących wzrost a przedsiębiorstwami zapowiadającymi zmniejszenie liczby etatów) po korekcie sezonowej wynosi +7 proc. To wynik wyższy o 1 punkt procentowy niż w bieżącym kwartale i o 14 punktów procentowych wyższy niż w trzecim kwartale 2020 rok, kiedy wpływ pandemii COVID-19 był najbardziej odczuwalny na rynku pracy.

- Z kwartału na kwartał obserwujemy rosnący optymizm polskich pracodawców, który dodatkowo jest wspierany przez postępujący w Polsce program szczepień i luzowanie kolejnych obostrzeń. Chociaż następuje on bardzo powoli, to niewątpliwie jest to pozytywny trend. Widzimy go również w malejącym odsetku pracodawców, którzy chcą ograniczać liczbę etatów. Podczas gdy rok temu o tej porze o redukcji miejsc pracy mówiła co dziesiąta badana firma, dziś jest to jedynie 2 procent organizacji - wyjaśnia Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Group w Polsce.

Jak zauważa, pracodawcy patrzą w przyszłość z większym optymizmem niż rok temu.

- Gdy rok temu zapytaliśmy o to polskich pracodawców, ponad połowa przyznała, że nie wierzy, aby kiedykolwiek udało im się wrócić do stanu zatrudnienia sprzed pandemii. Dziś utożsamia się z tym co dwudziesty pracodawca - dodaje.