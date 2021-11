Pracodawcy mają twardy orzech do zgryzienia. Za dużo wakatów, za mało pracowników

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 5,5 proc., zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych wyniosła 5,7 proc. malejąc również o 0,1 punktu procentowego w ujęciu miesięcznym – wynika z najnowszego Wskaźnika Rynku Pracy.

km

• 30 lis 2021 9:00





Liczba osób bezrobotnych, które znajdują zatrudnienie ustabilizowała się na poziomie około 65 tys. osób w skali miesiąca (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak zaznacza Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych z punktu widzenia osób poszukujących pracy zjawiska na rynku pracy są korzystne.

W październiku w porównaniu do września o 5 proc. zmalała liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Tym samym, skompensowany został wzrost tej kategorii bezrobotnych z września.

Liczba osób bezrobotnych, które znajdują zatrudnienie ustabilizowała się na poziomie około 65 tys. osób w skali miesiąca. Podaż ofert pracy trafiających do rejonowych urzędów zatrudnienia znacząco przewyższa liczbę osób, które znajdują pracę i zostają wyrejestrowane z bezrobocia.

Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w październiku zmalał w porównaniu do września o 0,4 punktu.

Jak zaznacza Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), z punktu widzenia osób poszukujących pracy zjawiska na rynku pracy są korzystne. Sytuacja wygląda mniej optymistycznie z punktu widzenia pracodawców. Jak podkreślają autorzy badania, najważniejsze ograniczenia rynku pracy to luki kadrowe, które poza rosnącą inflacją zwiększą presję płacową w firmach oraz niepewność co do skali wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W październiku w porównaniu do września o 5 proc. zmalała liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Tym samym, skompensowany został wzrost tej kategorii bezrobotnych z września br. Generalnie w ostatnich miesiącach liczba osób bezrobotnych, które znajdują zatrudnienie ustabilizowała się na poziomie około 65 tys. osób w skali miesiąca. Podaż ofert pracy, trafiających do rejonowych urzędów zatrudnienia znacząco przewyższa liczbę osób, które znajdują pracę i zostają wyrejestrowane z bezrobocia - czytamy w komentarzu.

źródło: BIEC

Jak podkreślają autorzy wskaźnika, w ostatnich miesiącach systematycznie zwiększała się liczba ofert niewykorzystanych. - Od początku roku średniomiesięcznie pozostawało niewykorzystanych około 80 tysięcy ofert, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to około 65 tysięcy. Co prawda przed rokiem przedsiębiorstwa nie były zbyt skłonne do zwiększania zatrudnienia, choćby ze względu na ograniczenia pandemiczne. Niemniej jednak obserwowany ostatnio wzrost liczby ofert pracy niewykorzystywanych przez bezrobotnych może świadczyć o nasilającej się luce pomiędzy oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców a kwalifikacjami osób bezrobotnych poszukujących pracy – czytamy. Autorzy opracowania zauważają, że dane na temat zgłaszanych do urzędów pracy ofert nie są na razie spójne z prognozami menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych na temat zmian wielkości zatrudnienia i ogólnych ocen sytuacji gospodarczej. - W ostatnim czasie rosła liczba ofert pracy zarówno tych zgłaszanych do urzędów pracy, jak tych ukazujących się w internecie, jednocześnie plany zatrudnieniowe ankietowanych menedżerów firm oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej systematycznie pogarszały się. W przypadku obu pytań zaczęły ponownie przeważać oceny negatywne. Poza firmami związanymi z przemysłem energetycznym, w większości branż dominuje tendencja do redukcji zatrudnienia lub utrzymania jego wielkości na dotychczasowym poziomie – zauważają autorzy. Od roku systematycznie maleje liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Po jednorazowej stabilizacji w sierpniu, we wrześniu i w październiku br. odnotowano zmniejszoną wielkość tej grupy w zasobie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.