Pracodawcy mają problem. Sprawa dotyczy aż połowy pracowników

Co drugi Polak (49 proc.) rozważał w trakcie ostatniego roku zmianę pracodawcy - wynika z najnowszego badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”.

Autor: jk

• 28 lip 2021 12:25





W Polsce wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika (Fot. Shutterstock)

Według raportu ADP Polacy nie są przywiązani do swojego miejsca zatrudnienia.

Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, co drugi Polak (49 proc.) rozważa zmianę pracodawcy. W porównaniu z Europą polscy pracownicy są zdecydowanymi zwolennikami zmian (Polska: 49 proc. vs średnia europejska: 44 proc.). Co ciekawe, częściej o nowej pracy myślą kobiety (54 proc.) niż mężczyźni (50 proc.) oraz pracownicy pokolenia Z (60 proc.).

- Mimo pandemii w Polsce wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Rekordowo niskie bezrobocie sprawia, że osoby szukające pracy wybierają firmy, w których mają większe szanse na rozwój, a także wyższą pensję. Wśród pracowników na całym świecie można jednak zauważyć tendencje związane z brakiem przywiązania do obecnego miejsca zatrudnienia. Co ciekawe, jak wynika z danych firmy Deloitte, młodzi ludzie coraz częściej chcą rozwijać swoją karierę, lecz nie kosztem rodziny czy przyjaźni. Z tego też względu działy HR, aby zatrzymać młode talenty, muszą poszukiwać złotego środka między możliwościami rozwoju kompetencji a balansem pomiędzy karierą i życiem prywatnym – twierdzi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

Rekrutacja to wyzwanie

Warto przytoczyć także wyniki badania ManpowerGroup „Niedobór talentów", z których wynika, że 8 na 10 pracodawców w Polsce ma problemy ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Skala wzrostu jest spora. W roku 2019 mówiło o tym problemie 70 proc. firm, natomiast w 2018 odsetek ten wynosił 51 proc.

Jak wynika z badania „Niedobór talentów”, obecnie największym wyzwaniem dla firm jest obsadzanie stanowisk pracownikami logistycznymi. Kolejną trudną do zrekrutowania grupą zawodową są pracownicy obszaru produkcji przemysłowej. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na niedobór pracowników IT oraz odpowiednio wykwalifikowanych pracowników administracji i obsługi biura, a także osób zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta. Polacy nie są przywiązani do swojego miejsca zatrudnienia (Fot. Shutterstock) Gorsze warunki życia Jednym z najczęstszych wyzwań, z którym w czasie pandemii musieli borykać się pracownicy, było obniżenie wysokości wynagrodzenia (21 proc.). Co więcej, 13 proc. z nich przyznaje, że pracodawca zredukował liczbę świadczonych godzin pracy lub pomniejszył ich zakres obowiązków. Podobnie przedstawia się sytuacja wśród członków gospodarstwa domowego osób ankietowanych, gdzie 15 proc. podziela zdanie, że pandemia miała wpływ na obniżenie ich wynagrodzenia. Zmiana sytuacji finansowej powodowała coraz większe obawy związane z pogorszeniem się statusu życiowego. Prawie połowa ankietowanych Polaków w badaniu ADP przyznała, że w wyniku pandemii zmieniła lub planowała zmienić warunki swojego życia. Najczęściej problem dotyczył młodych pracowników (52 proc.) oraz osób pracujących w Warszawie (66 proc.). Liderami w Europie pod tym względem są Włosi, którzy w blisko połowie przypadków (46 proc.) zdecydowali się na istotne zmiany. - W obawie o zatrudnienie i utrzymanie życia na dotychczasowym poziomie pracownicy często decydowali się na działania poprawiające ich sytuację finansową. Popularną metodą na redukcję ponoszonych co miesiąc kosztów była przeprowadzka do miejsca umożliwiającego wynajem mieszkania w znacznie niższej cenie. Praca w trybie zdalnym pozwoliła pracownikom na realizację zadań z dowolnego miejsca w Polsce. W wyniku tego wielu Polaków zdecydowało się na powrót w rodzinne strony, w których dodatkowo odnotowywano znacznie niższy wskaźnik zachorowań na koronawirusa niż w dużych aglomeracjach – dodaje Barbachowska.

