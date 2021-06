Pracę można dostać od ręki. Zakupy on-line rozgrzały rynek

Nasze zamiłowanie do robienia zakupów on-line spowodowało ogromny rozwój branży logistycznej. Dziś - dosłownie od ręki - zatrudnienie można znaleźć w centrach logistycznych, biurach, magazynach, sortowniach czy jako pracownik w terenie.

Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na handlowców, spedytorów i magazynierów (Fot. materiały prasowe)

Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich.

W 2020 roku aż 73 proc. internautów dokonywało zakupów online i ich liczba wzrosła o 11 punktów procentowych w porównaniu do 2019 roku.

Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na handlowców, spedytorów i magazynierów.

W 2020 roku Polacy dokonali zakupów online za ponad 15,3 mld euro, co oznacza wzrost o 31,4 proc. w stosunku do roku 2019. Według badań organizacji eCommerce Europe Polska miała najwyższy wzrost w całej Europie. Prognozuje się, iż wysokie tempo wzrostu e-handlu w Polsce utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych lat. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce osiągnie poziom 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12 proc.

Najszybciej będzie rosła sprzedaż produktów spożywczych oraz z segmentu zdrowia i urody. Wraz z coraz szybszym rozwojem e-commerce widać dynamiczny wzrost branży logistycznej. Powstają kolejne wielkopowierzchniowe hale magazynowe, a firmy kurierskie przeżywają rozkwit, rośnie więc zapotrzebowanie na pracowników, którzy obsłużą poszczególne procesy.

Popyt napędza branżę

Wraz z rozwojem sektora e-commerce zwiększyło się zapotrzebowanie na pracowników branży logistycznej oraz usług kurierskich. Zatrudnienie można znaleźć w centrach logistycznych, biurach, magazynach, sortowniach czy jako pracownik w terenie. Obecnie najbardziej poszukiwanymi pracownikami w logistyce są magazynierzy oraz operatorzy wózków widłowych z uprawnieniami UDT.

W ostatnich latach pracownicy ci byli w grupie najbardziej pożądanych, a szybki rozwój e-handlu sprawił, że niedobory kadrowe jeszcze bardziej się pogłębiły. Do prac związanych z wykorzystaniem wózka widłowego potrzebne są odpowiednie uprawnienia potwierdzone egzaminem, co również ma wpływ na aktualny deficyt kadrowy.

- Deficyt kadrowy w branży logistycznej widać szczególnie w strefach ekonomicznych oraz regionach, gdzie zlokalizowane są duże centra magazynowe i przeładunkowe. W porównaniu z rokiem 2019 czy nawet 2020 mamy coraz więcej zapytań od klientów o dostępność operatorów wózków widłowych z uprawnieniami UDT. Odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku są operatorzy wózków widłowych ze wschodu. Jako agencja pracy dla wielu naszych klientów rekrutujemy pracowników ze wschodu z doświadczeniem w krajach ojczystych, a następnie przeprowadzamy ich przez proces szkolenia i uzyskania uprawnień w Polsce - mówi Tomasz Dudek, dyrektor agencji pracy OTTO Work Force Central Europe. Błędy w rekrutacji Warto przypomnieć, że branża ma problem również z rekrutacją cyfrowej kadry pracowniczej. Wskazuje na to prawie jedna czwarta firm logistycznych, która twierdzi, że rekrutacja talentów technologicznych jest bardzo trudna. Według ekspertów z firmy zajmującej się transportem i logistyką, C.H Robinson, istnieją dwie istotne kwestie, które mogły spowodować małe zainteresowanie pracą w tej branży. Jej wizerunek i sam proces rekrutacji młodych ludzi posiadających umiejętności cyfrowe. Logistyka wciąż przywołuje na myśl obrazy ciężarówek i magazynów, podczas gdy w rzeczywistości sektor ten wymaga wielu nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, roboty, automatyzacja czy analizy predykcyjne. - Jest to czas, kiedy pokolenie Z po raz pierwszy wkracza na rynek pracy. Najwyższa pora, aby zaprezentować młodej generacji ogromne możliwości, jakie daje zawód logistyka. Jest to między innymi bycie częścią zespołów projektowych opracowujących i wdrażających najnowocześniejsze technologie lub pracujących nad inicjatywami, które minimalizują wpływ transportu na planetę. Warto przedstawiać tematy, które trafią do nowego pokolenia doświadczonych cyfrowo i świadomych społecznie studentów przechodzących przez nasze systemy edukacji - uważa Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe.

