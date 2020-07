Praca zdalna nie każdemu służy. HR ma tu wiele do zrobienia

Przed wybuchem pandemii COVID-19 HR mierzył się z wyzwaniami rynku pracownika. Firmy koncentrowały się na rywalizacji o talenty. Kluczowa była skuteczna i efektywna rekrutacja oraz oferta korzyści i wartości dopasowanych do potrzeb pracownika.

Według Magdaleny Jankowskiej, dyrektor HR na Europę Północno-Wschodnią w O-I Glass, obecnie dla zachowania konkurencyjności i utrzymania rozwoju priorytetowa jest zdolność do dostosowywania się do nagłych i niestandardowych zmian. Zwinność, która warunkuje szybkość reakcji na zmianę i wynika wprost z kompetencji naszych kadr.

- W działaniach HR obserwujemy obecnie, jak punkt ciężkości przesuwa się z rekrutacji w stronę budowania i rozwijania kompetencji pracowników. Z raportu „Walka o biznes trwa. Raport oceniający skutki COVID-19 i rządowych decyzji dla firm”, przygotowanego przez BCC i 4business&people wynika, że firmy znają obszary kompetencyjne, które wymagają uzupełnienia i wolą je uzupełniać poprzez budowę kompetencji wśród obecnych pracowników (33 proc. wskazań) niż rekrutować nowych pracowników (21 proc.) - mówi Magdalena Jankowska.

Warto przyjrzeć się także, jakich kompetencji najbardziej w firmach dziś brakuje. Ze wspomnianego raportu wynika, że najwięcej, bo 34 proc. firm, wskazuje na zdolność adaptacji do zmian oraz innowacyjność i kreatywność. Na kolejnych miejscach wymieniane są odwaga w działaniu w nowej sytuacji (28 proc.), siła i odporność psychiczna (28 proc.) oraz samoorganizacja (26 proc.).

- Rozwój tych kompetencji jest szczególnie istotny w przypadku menedżerów, którzy zarządzają zespołami i odpowiadają za skuteczność działania. Kadra menedżerska przestawia się na nowy tryb pracy z rozproszonym zespołem, którego członkowie znacznie częściej niż dotychczas potrzebują informacji zwrotnej od przełożonego. Często jest to żmudny proces, wymagający koncentracji na innych niż dotychczas kompetencjach. To ogromne pole do działania dla HR. Nie w każdym przypadku zmiana jest bezbolesna – ocenia Magdalena Jankowska.

Są firmy, gdzie rola HR-u jest bardzo duża, a HR-owcy są doradcami biznesu. Są jednak i takie, gdzie HR traktowany jest narzędziowo i transakcyjnie. Czy po pandemii to się zmieni?

- Nie miejmy złudzeń. W świecie po pandemii wciąż istnieć będą firmy, w których rola HR-u sprowadzać się będzie do publikowania ogłoszeń o pracę i cyklicznych szkoleń. Jednocześnie w bardzo wielu organizacjach HR już dawno „wyszedł zza biurka” i od lat odgrywa kluczową rolę jako doradca i partner biznesu - mówi Magdalena Jankowska.

- Kryzys wywołany epidemią sam w sobie nie doprowadzi więc do zmiany w postrzeganiu roli HR-u w organizacji, ale może być dla takiej zmiany katalizatorem. Warunkiem jest jednak proaktywna postawa i dojrzałość zespołów HR, które w tej chwili próby będą w stanie wykazać swoją wartość i na nowo zdefiniować swoją rolę w organizacji - dodaje.

Potrzebne nowe przepisy

Niezależnie od tego, na jak długo zostanie z nami koronawirus, już dziś widać, że zmiany, które zaszły w podejściu pracowników i pracodawców do pracy zdalnej, będą trwałe. Rodzi to szereg wyzwań. Jak zauważa dyrektor HR na Europę Północno-Wschodnią w O-I Glass, konieczne jest uregulowanie tego obszaru. Przepisy przejściowe związane z COVID-19 obowiązują do początku września. Jeżeli nic się nie zmieni, powstanie luka prawna.

- Kwestii wymagających uregulowania jest sporo, jak choćby te związane ze sposobem rozliczania czasu pracy, w tym tzw. przerywanego czasu pracy, kwestiami BHP czy ewentualnymi wypadkami w czasie pracy zdalnej – podkreśla ekspert.

HR korzysta z narzędzi online od lat i w wielu firmach okazał się lepiej przygotowany do zmian wywołanych przez COVID-19 niż inne obszary. (Fot. Shutterstock)

Praca zdalna i relacje

Istotna jest również kwestia nastawienia pracowników do pracy zdalnej i ustawienia na nowo relacji służbowych. Według Jankowskiej, to właśnie w tym zakresie HR ma do wykonania ogromną pracę.

- Widać to wyraźnie w przypadku pracowników, którzy z dnia na dzień przeszli na pracę zdalną. Po kilku miesiącach jest już jasne, że nie każdemu to służy. Firmy produkcyjne w obliczu pandemii mierzyły się z wyjątkowo złożonym wyzwaniem. Pracowników pracujących w biurach musieli zatrzymać w domach, jednocześnie należało zapewnić poczucie bezpieczeństwa pracownikom z produkcji. Z jednej strony zatem ogólnopolska oddolna akcja „bądź bezpieczny”, „zostań w domu”, z drugiej strony konieczność utrzymania produkcji, tak aby po okresie pandemii było do czego wracać. Dziś, po paru miesiącach pracy z domu, pracownicy coraz częściej skarżą się na obniżone samopoczucie i trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych, domowych i rodzinnych. Warto też pamiętać, że nie każdy pracownik dysponuje komfortowymi warunkami do pracy zdalnej – wyjaśnia Magdalena Jankowska.

Z badania przygotowanego przez BCC i 4business&people wynika, że zdaniem 42 proc. pracowników praca zdalna doprowadziła do obniżenia satysfakcji z pracy. 49 proc. badanych uznało, że praca zdalna dezintegruje organizację pracy, a 38 proc, że praca zdalna prowadzi do obniżenia jakości pracy.

- Zadaniem HR w nowej sytuacji powinno być uwzględnienie tego punktu widzenia i stworzenie warunków, w których wszyscy pracownicy czują się komfortowo. Na nowo wypracować należy sieć relacji między pracownikami, a także między pracownikami i przełożonymi. Zamiast komunikacji kaskadowej musimy nauczyć się komunikacji rozproszonej, zdecentralizowanej. Zmianie ulec powinno też podejście do definiowania Employer Value Proposition (EVP). Dzisiaj pracownicy oczekują, że w momencie próby pracodawca zapewni im poczcie bezpieczeństwa i zadba o ich komfort psychiczny. Pozapłacowe benefity schodzą na dalszy plan – zaznacza Jankowska.

HR w świecie online

Jak wyjaśnia Magdalena Jankowska, HR korzysta z narzędzi online od lat i w wielu firmach okazał się lepiej przygotowany do zmian wywołanych przez COVID-19 niż inne obszary, w ramach których dotychczas procesy realizowane były w 100 proc. offline. W wielu firmach pandemia przyspieszyła jednak inwestycje w nowoczesne narzędzia informatyczne, których HR domagał się od dawna, ale brakowało woli zarządu i funduszy.

- Technologiczne przyspieszenie odczuli z pewnością pracownicy i kandydaci, którzy w dotychczasowej karierze nie mieli okazji na co dzień korzystać z narzędzi pracy zdalnej i uczestniczyć w pełni online’owych procesach rekrutacyjnych – mówi Jankowska.

- Warto jednak przy tej okazji podkreślić, że wsparcie pracowników i kandydatów o niższych kompetencjach cyfrowych, takich, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji korzystać z online’owych narzędzi biznesowych, powinno być traktowane przez HR jako nasza odpowiedzialność. Deficyty narzędziowe można nadrobić i nigdy nie powinny przysłaniać nam człowieka i jego potencjału – dodaje.

Szybko i odważnie

Zdaniem Magdaleny Jankowskiej, wstrząs, którego doświadczyliśmy w związku z pandemią i zamknięciem gospodarki, powinien stanowić dla HR-owców przestrogę.

- To, że dziś nie potrafimy wyobrazić sobie jakiejś nowej rzeczywistości, innego sposobu pracy, świadczy tylko i wyłącznie o naszej ograniczonej wyobraźni. Wiele wskazuje na to, że wchodzimy w okres intensywnych zmian w globalnym podziale pracy i globalnych łańcuchach wartości. W ślad za tymi zmianami postępować będą także zmiany w naszych organizacjach i na rynku pracy – zauważa Jankowska.

- Wspomniałam już, jakich kompetencji najbardziej brakuje w firmach w postcovidowym świecie. Te deficyty w zakresie zdolności do adaptacji i brak odwagi w działaniu w nowej sytuacji dotyczą często także nas – dodaje.

Nową rzeczywistość będzie cechować ciągła zmiana. Firmy potrzebują więc profesjonalistów HR, którzy mają odwagę podejmować szybkie decyzje i których nie będzie paraliżowała myśl, że mogą popełnić błąd.

- W świecie, w którym stare reguły przestają obowiązywać, przewagę konkurencyjną będą budować ci, którzy wykażą się wizjonerstwem w nakreślaniu nowych reguł. Dotyczy to całego biznesu, także obszaru HR – podkreśla Jankowska.

