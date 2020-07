Praca zdalna już nie jest świętym Graalem. Coraz więcej ogłoszeń z tą opcją

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym o prawdziwym "wystrzale" tej formy aktywności zawodowej możemy mówić w dwóch ostatnich tygodniach marca. Wtedy wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc.

Wśród tych osób aż 71,8 proc. wskazało sytuację związaną z koronawirusem jako bezpośredni powód pracy z domu. Co ciekawe, w ostatnich dwóch tygodniach kwartału pracę z domu częściej wykonywały kobiety (16,5 proc.). Odsetek mężczyzn wynosił 12,3 proc..

Interesujące z perspektywy analizy zmian związanych z epidemią jest też odwrócenie pewnych tendencji. Z danych jasno wynika, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku „z domu” pracowało 5,9 proc. mieszkańców wsi i 4,1 proc. mieszkańców miast. Rok później odsetek pracujących w formule „home office” na wsi wzrósł o 0,9 punktu proc., a w mieście aż o 2 punkty proc. Biorąc pod uwagę drugą połowę marca 2020 roku mieszkańcy miast mieli już znaczną przewagę na „home office” – 16,9 proc. w stosunku do 10,2 proc..

Raport Devire pokazuje, że to obligatoryjne w czasie pandemii zainteresowanie pracą zdalną na trwałe przełoży się na rynek rekrutacyjny. Jak wskazują autorzy raportu, znaczenie pracy zdalnej rośnie od kilku lat, a obecny kryzys wzmocnił ten trend. Wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, firmy wracają do swoich siedzib, wiele z nich decyduje się wprowadzać hybrydowe modele pracy (naprzemienna obecność ludzi/poszczególnych zespołów w biurze połączona z wykonywaniem obowiązków z domu). Jednak praca zdalna nie jest już świętym Graalem, zarezerwowanym wyłącznie dla branży IT.

- Obserwujemy, że pracodawcy przestali postrzegać pracę zdalną jako ostateczność lub zło konieczne. Dotychczas tylko w niektórych branżach pracownicy mogli średnio raz w miesiącu korzystać z takiego przywileju. Dziś rośnie nie tylko liczba rekrutacji przeprowadzanych wirtualnie, ale również ofert pracy, gwarantujących pełny wymiar wykonywania swoich obowiązków z dowolnego miejsca na świecie - podkreśla Łukasz Dłuski, dyrektor pionu rekrutacji stałej w Devire.

Duży wzrost

Z procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Devire wynika, że 2 na 3 kandydatów chętniej wybiera ofertę, która zapewnia częściowy lub pełny wymiar pracy zdalnej. Liczba ofert pracy z możliwością pracy zdalnej także wzrosła i to średnio o 30 proc.. Tylko po wybuchu pandemii koronawirusa 3-krotnie zwiększyła się liczba firm, które wdrożyły taki model funkcjonowania (65 proc. z nich).

- Nawet 30 proc. naszych ofert pracy w branżach takich jak ubezpieczenia, nieruchomości, administracja, e-Commerce, marketing oraz dynamicznie rozwijający się sektor usług dla biznesu (SSC/BPO) – już dziś zapewnia częściowy lub pełny wymiar pracy zdalnej. Na elastyczność coraz częściej mogą również liczyć pracownicy HR i księgowości - dodaje Łukasz Dłuski.

Pandemia to czas, w którym zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogli oswoić się z pracą zdalną. Pomimo wielu barier, takich jak: brak sprzętu dla wszystkich zespołów, brak definicji pracy zdalnej w polskim prawie czy nierzadko brak zaufania – transformacja rynku w kierunku pracy w zespołach rozproszonych nabrała tempa.

- Dzięki pandemii pracodawcy zrozumieli zalety płynące z pracy zdalnej. To przede wszystkim oszczędność zarówno dla firmy, jak i pracownika. Firma nie płaci chociażby za organizację miejsca pracy, z kolei pracownik nie wydaje pieniędzy na dojazdy czy lunche – podsumowuje Dłuski.

Co z WLB

Jednym z najczęściej powtarzanych minusów dotyczących pracy zdalnej jest to, że nie pozwala zachować work-life balance. Z badania CBRE wynika, że głównym wyzwaniem okazała się organizacja czasu pracy. Tylko 30 proc. pracowników przyznaje, że pracuje z domu w dokładnie takich samych porach jak w biurze. 22 proc. woli wstać trochę wcześniej i skończyć odpowiednio szybciej – decydują się oni na pracę w godzinach 8:00-16:00. Są też tacy, którzy wolą mieć poranek dla siebie. 14 proc. osób swoje obowiązki zawodowe wykonuje dopiero od 10:00, ale za to kończą o 18:00. Niestety, jest też spore grono, bo aż 34 proc. tych, którzy mają wrażenie, że są w pracy cały czas.

Eksperci wskazują, że te wyniki powinny być wskazówką dla organizacji, bo pokazują, że szczyt efektywności pracowników przypada o różnych porach. Dostosowanie okienka aktywności do preferencji pracownika z pewnością czynnikiem wspierającym tę efektywność i dającym poczucie komfortu.

- Już nieraz zwracaliśmy uwagę na fakt, że przechodzimy aktualnie największy i wymuszony test pracy zdalnej. W krótkim czasie obowiązki zawodowe do własnych mieszkań przeniosło wielu pracowników, którzy dodatkowo pozostali w domach z najbliższymi, często dziećmi wymagającymi opieki. To trudna sytuacja, do której pracownicy nie mieli szansy się przygotować. To rodzi problemy m.in. z organizacją własnego czasu pracy, co w ekstremalnych przypadkach może się wiązać z uczuciem, że pracujemy cały czas. Jest to natomiast związane z małym jeszcze przyzwyczajeniem polskich pracowników do pracy zdalnej, której po prostu trzeba się nauczyć - mówi Katarzyna Gajewska, dyrektor w dziale doradztwa i badań rynku CBRE.

Tu rządzi praca zdalna

FlexJobs wyliczył 9 profesji i działów gospodarki, które najczęściej w ostatnich latach sięgały po pracę zdalną, jako rozwiązanie organizacyjne. Oparto to wyliczenie na ofertach pracy, które przebadano w największej gospodarce świata między 1 stycznia 2018 r. a 31 grudnia tego samego roku.

Numerem jeden jest dział "Matematyka i ekonomia". Pod tą nazwą zgromadzone są profesje, które zajmują się analizą makro danych: ekonomiści, analitycy big data, programiści tworzący oprogramowanie dla banków, giełd, ale także naukowcy uczelni wyższych, uczący np. matematyki. Wykonują oni dużą część swojej pracy przez interface systemów, które koordynują, co pozwala im wykonać ją praktycznie wszędzie. Dalej znajdziemy ubezpieczenia, organizacje pożytku publicznego i wolontariat, sprzedaż nieruchomości, marketing, inżynierię, projektowanie przemysłowe, zarządzanie ale też naukowców i prawników.