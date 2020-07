Praca za granicą. Znamy kraje, które Polki najchętniej by wybrały

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, od lutego do końca maja, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o niemal sto tysięcy osób.

W rzeczywistości źródło utrzymania mogło stracić znacznie więcej osób, a kolejne mogły utracić część dochodów, np. w wyniku ograniczenia wymiaru etatu.

Potwierdzają to wyniki badania IQS przeprowadzonego na zlecenie Promedica24. Koronakryzys wpłynął na sytuację zawodową dwóch na trzech Polek. 12 proc. respondentek straciło pracę, 15 proc. część etatu.



Zawirowania na rynku pracy spowodowały, że część kobiet zaczęła zastanawiać się nad wyjazdem do pracy za granicę. Na które kraje stawiają? Nie jest zaskoczeniem, że numerem jeden pod kątem emigracji zarobkowej są Niemcy, które mogą pochwalić się największym w Unii Europejskiej rynkiem pracy. Na chęć wyjazdu za naszą zachodnią granicę wskazało 43 proc. zapytanych kobiet, przy czym aż 54 proc. w wieku 25-34 lata. Kolejne, często wskazywane kierunki to: Holandia (42 proc.), Wielka Brytania (41 proc.), Szwajcaria (38 proc.) i Norwegia (37 proc.).

- Wybór Niemiec, jako podstawowego kierunku emigracji zarobkowej, nie dziwi z kilku powodów. Po pierwsze, jest to państwo sąsiadujące z Polską, przez co staje się naturalnym kierunkiem, zwłaszcza dla osób mieszkających w zachodniej części naszego kraju, w tym pracowników transgranicznych. Po drugie, Niemcy to państwo o wciąż bardzo chłonnym rynku pracy, z potencjałem na przyjęcie nowych pracowników w niektórych branżach, takich jak choćby usługi medyczne i opiekuńcze. Po trzecie wreszcie, dla wielu pracowników wyjazd do pracy w Niemczech wiąże się ze znacznie bardziej atrakcyjnym wynagrodzeniem. Warto przypomnieć, że płaca minimalna brutto w Niemczech wciąż jest trzykrotnie wyższa niż w Polsce - mówi Dariusz Siedlecki, dyrektor ds. rekrutacji w Promedica24.

Dla wielu Polek emigracja zarobkowa to nic nowego. Jak pokazuje badanie IQS, co trzecia z nich ma już takie doświadczenia, zaś najczęściej wybieraną przez nie opcją była dotychczas praca tymczasowa. Obecnie jedna na trzy zapytane kobiety deklaruje, że byłaby gotowa rozważyć ofertę pracy sezonowej bądź tymczasowej poza granicami Polski. Nieco mniejszy odsetek (31 proc.) wskazuje na pracę na kontrakcie, natomiast co czwarta kobieta (24 proc.) bierze pod uwagę pracę stałą.

O ile w przypadku pracy sezonowej bądź tymczasowej, największą otwartość na wyjazd deklarują Polki z grupy wiekowej 45-54 lata, o tyle o stałym zatrudnieniu zagranicą najczęściej myślą kobiety młode, w wieku 25-34 lata. Możliwość podjęcia pracy w oparciu okresowy kontrakt biorą zaś pod uwagę panie z różnych grup wiekowych, co może wynikać z wygody tego typu rozwiązania, w ramach którego możliwe jest uzyskanie gwarancji stabilnego dochodu przy jednoczesnym braku potrzeby wyjazdu wiążącego się z przeprowadzką. Raport „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego” opracowany w ramach kampanii #WomanUpdate przez instytut badawczy Uniwersytetu Warszawskiego Digital Economy Lab (DELab) oraz Instytut Innowacyjna Gospodarka (INGOS), wyraźnie wskazuje, że kobiety mocniej "oberwały" od koronawirusa. Restrykcje związane z pandemią radykalnie ograniczyły możliwości wykonywania pracy wszędzie tam, gdzie konieczny był bezpośredni kontakt z klientem, a tam właśnie przeważają kobiety. Mowa nie tylko o szeroko rozumianym sektorze usług, ale też turystyce i kulturze, gastronomii i sektorze opiekuńczym czy sektorze beauty.