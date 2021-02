Praca we Wrocławiu i w Poznaniu. Capgemini szuka pracowników

Ponad 300 nowych pracowników planuje zatrudnić Capgemini w Software Solutions Center, które ma swoje siedziby we Wrocławiu i w Poznaniu.

Autor:jk

• 22 lut 2021 13:23





Capgemini rekrutuje pracowników do Software Solutions Center (fot. mat. pras.)

Aż 25 proc. zatrudnionych w centrach usług biznesowych we Wrocławiu i ponad 26,6 proc. w Poznaniu, to specjaliści IT.

Według raportu ABSL w 2021 r. w tych organizacjach powstanie kolejnych 500 nowych miejsc pracy.

Jedną z firm, która prowadzi rekrutacje w obu miastach jest Capgemini - planuje przyjąć 300 nowych osób.

Wrocław jest trzecim polskim miastem, zaraz po Warszawie i Krakowie, pod względem liczby pracowników w sektorze usług biznesowych. To ponad 15,4 proc. zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce. W pierwszym kwartale 2020 r. we Wrocławiu istniało 188 centrów biznesowych, które zatrudniały niemal 52 tys. osób, w tym ponad 25 proc. specjalistów IT.

W 113 centrach usług biznesowych na poznańskim rynku w roku 2020 zatrudnionych było 18 200 pracowników – w tym 26,6 proc. w branży IT. Szacuje się, że w 2021 r. liczba miejsc pracy w tym regionie w centrach usług biznesowych zwiększy się o ok. 500.

Jedną z firm, która działa zarówno we Wrocławiu (od 17 lat), jak i w Poznaniu (od 2016 r.) jest Capgemini. W tych miastach firma ma siedzibę jednej z wiodących linii biznesowych - Software Solutions Center. Tylko w tym roku planuje zwiększyć zatrudnienie o kolejne ponad 300 nowych osób.

Branża IT na wygranej pozycji

Jak wskazują dane z portalu Pracuj.pl, w 2020 r. aktywność pracodawców była mniejsza niż przed rokiem. Jednak aż 14 proc. ze wszystkich 542 593 ogłoszeń zamieszczonych w serwisie była kierowana do specjalistów branży IT.

- Każdego dnia obserwujemy rozwój i ogromny potencjał IT, nic zatem dziwnego, że rynek nieustannie poszukuje specjalistów w tej dziedzinie. Branża IT jest jedną z dominujących w pozytywnym trendzie branż w obecnym kryzysie wywołanym pandemią. Zapotrzebowanie na rozwiązania IT stale rośnie, więc tak jak w 2020 r. zwiększyliśmy zatrudnienie w Software Solutions Center, tak też w 2021 r. planujemy zwiększyć liczbę naszych pracowników o ponad 300 osób - mówi Monika Cwynar-Kępa, HR dyrektor, Software Solutions Center, Capgemini.

- Wśród poszukiwanych specjalistów znajdują się programiści pracujący z technologiami cloudowymi, mikroserwisami, językami obiektowymi tj. Java, .NET, ale także specjaliści od aplikacji mobilnych, czy też testerzy oprogramowania. Zdecydowanie bardziej poszukujemy osób posiadających już doświadczenie w branży, jednak Capgemini jest także otwarte na kandydatów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w IT - dodaje. Wrocław i Poznań dobrze sobie radzą Mimo, że rok 2020 był niezwykle trudnym czasem na rynku pracy – zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika, to województwo dolnośląskie, jak i wielkopolskie dobrze sobie poradziły z kryzysem. Wskazują na to dane portalu Pracuj.pl, z których wynika, że aż 10 proc. wszystkich zamieszczonych ogłoszeń o pracę pochodziło z województwa dolnośląskiego, a 9 proc. z wielkopolskiego. Dużą rolę w tej kwestii odgrywają centra usług biznesowych, które są zlokalizowane we Wrocławiu i w Poznaniu. Zwiększa się zarówno liczba tego typu organizacji w tych miastach, jak i ogólny poziom zatrudnienia w istniejących już placówkach. - W 2020 r. w Software Solutions Center zatrudniliśmy dziesiątki nowych osób. Z uwagi na bezpieczeństwo, rekrutacja w minionym roku odbywała się głównie online. Nowe procedury rekrutacyjne wprowadzone na tak dużą skalę były dla nas wyzwaniem, podobnie jak dla kandydatów, lecz mimo to, udało się nam wypracować odpowiednie zasady prowadzenia rozmów z kandydatami i ich wdrożenia. Dzięki temu cały proces rekrutacji przebiegał sprawnie i przygotował nas na zdalne pozyskiwanie pracowników w przyszłości - wyjaśnia Michał Mikucki, dyrektor poznańskiego Capgemini i Head of Delivery. Obecnie praca w Capgemini Software Solutions Center przebiega w modelu hybrydowym. Taki model pracy zapewnia dużą elastyczność. Jednak warto podkreślić, że przez cały czas biura we Wrocławiu i w Poznaniu Capgemini pozostawały otwarte, więc jeśli pracownicy preferują pracę bezpośrednio z siedziby firmy, nieustannie mają taką możliwość. Kto znajdzie pracę? Chłonność rynku IT nie pozostawia złudzeń - specjaliści branży informatycznej mogą być spokojni o miejsca pracy. W ścisłej czołówce znajdują się m.in. eksperci od nowych technologii – sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. Warto również podkreślić, że wraz z rozwojem nowoczesnych usług biznesowych na znaczeniu zyskują także kompetencje miękkie. - Programiści, architekci IT, testerzy w Capgemini mają możliwość pracy z technologiami najwyższej jakości. Wśród ofert pracy nie brakuje właśnie tych stanowisk – zwłaszcza dla osób, które już nabyły doświadczenie w IT. Wśród kandydatów poszukujemy osób posługujących się językami angielskim lub niemieckim, Jest to konieczne w projektach, które prowadzimy dla naszych klientów z USA, UK, czy też z Niemiec - podsumowuje Monika Cwynar-Kępa. Rekrutacja także na Śląsku Warto przypomnieć, że Capgemini zamierza zatrudnić również 200 nowych pracowników do obsługi projektów IT w Katowicach. Firma będzie poszukiwać m.in. architektów, konsultantów oraz inżynierów technologii chmurowych, a także specjalistów w zakresie Vmware, Microsoft, Oracle, SQL, Linux. - Zatrudnienie znajdą osoby o różnym stopniu doświadczenia zawodowego - choć szczególnie sektor poszukuje doświadczonych inżynierów i architektów IT, to także kandydaci na początku swojej ścieżki zawodowej mają duże szanse na zatrudnienie, szczególnie z dobrą znajomością języka angielskiego, ale liczy się też znajomość niemieckiego i francuskiego, czy innych języków - mówi Artur Kmiecik, dyrektor Cloud & Data Services w Capgemini Polska.

