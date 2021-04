Praca w TikToku. Kto ma szansę i na jakie warunki może liczyć?

Nasz zespół prężnie się rozwija. W Europie zatrudniamy ponad 3 tysiące pracowników, natomiast w Polsce jesteśmy już kilkudziesięcioosobowym zespołem. W planach mamy potrojenie tej liczby jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku - mówi Sylwia Chada, szefowa TikToka na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

Autor:Justyna Koc

• 16 kwi 2021 0:01





Sylwia Chada, szefowa TikToka na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Od stycznia prowadzimy rekrutację na stanowiska w obszarach nowych technologii, marketingu, reklamy i mediów. Na ten moment mogę powiedzieć, że jesteśmy pozytywnie zaskoczeni liczbą aplikacji - mówi Sylwia Chada.

Chada podkreśla, że należałoby przełamać stereotyp, iż pracownicy branży technologicznej to mężczyźni.

Jej zdaniem trzeba pokazywać historie kobiet, które świetnie sobie radzą, pną się po szczeblach kariery i osiągają sukcesy.



W branży IT jest pani w zdecydowanej mniejszości. Z raportu „Jumping the hurdles: Moving women into cybersecurity’s top spots” opracowanego przez Accenture wynika, że tylko 20 proc. dyrektorów ds. bezpieczeństwa to kobiety. Badanie No Fluff Jobs pokazuje, że zdecydowana większość pań deklaruje, iż piastuje stanowisko specjalistki (67 proc.), a 18 proc. kieruje zespołem jako liderka lub menedżerka. Dlaczego wciąż tak mało kobiet piastuje stanowiska kierownicze w IT?

Sylwia Chada, szefowa TikToka na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią: - Trzeba zauważyć, że liczba kobiet pracujących w branży IT z roku na rok dynamicznie rośnie, coraz więcej kobiet decyduje się właśnie na do tej pory dość "męską" branżę. Oczywiście do pełnego wyrównania tej liczby jest nam jeszcze daleko, jednak uważam, że już za kilka lat liczba kobiet w branży technologicznej może być porównywalna do liczby mężczyzn.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tak jak w każdej innej branży, aby osiągnąć sukces, liczą się przede wszystkim wiedza, umiejętności oraz determinacja w osiąganiu celu. Myślę, że osoba, która ma takie cechy, osiągnie sukces w branży IT bez względu na płeć.

Raport Accenture, który próbuje wyjaśnić problem braku kobiet w branży cyberbezpieczeństwa, wskazuje m.in. na niedostateczną liczbę menedżerów, którzy angażowaliby się w aktywne wspieranie rozwoju kobiet w tym obszarze IT. Zgadza się pani?

- Myślę, że jest to kwestia również przełamania pewnego rodzaju stereotypu, że pracownicy branży technologicznej to mężczyźni. Potrzebne jest pokazywanie historii kobiet, które świetnie sobie radzą, pną się po szczeblach kariery i osiągają sukcesy. Tak, aby już od najmłodszych lat uczyć dzieci, że bez względu na płeć mogą zajmować się praktycznie każdą profesją. Pani stoi na czele firmy z branży technologicznej. Co determinuje sukces kobiety w branży uznawanej za "męską"? - Wytrwałość i skupienie! W mojej karierze miałam również szczęście trafiać na wspaniałych mentorów, którzy wspierali mnie w osiąganiu kolejnych sukcesów. Nie było łatwo, jednak wiara we własne siły, ciężka praca i ciągłe dążenie do doskonałości na pewno mi w tym pomogły. Z zamiłowania jestem sportowcem, myślę, że sportowy duch ciągłego dążenia do celu i zapał w jego realizacji oraz zdolność do przekraczania granic własnej strefy komfortu na pewno sprawiły, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i mam zaszczyt kierować biurem TikToka w Polsce i regionie. TikTok wszedł do Polski – sporo osób czekało na ten moment. Jak to się stało, że trafiła pani do firmy i nadzoruje wejście marki na polski rynek? - To była naturalna droga w rozwoju mojej kariery. Poszukiwałam pasjonującego zajęcia, które pozwoliłoby mi nadal się rozwijać. Miałam już doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek polski oraz ich monetyzacji. Jest to kolejny, ekscytujący krok w mojej karierze, ale także ogromne wyzwanie oraz obowiązek zbudowania i prowadzenia zespołu, motywowania moich współpracowników do osiągania kolejnych celów, a także budowania długoterminowych relacji z naszymi partnerami. Polski oddział będzie obsługiwał kluczowe rynki w Europie Centralnej, takie jak Rumunia, Węgry i Czechy. Skąd taki wybór - dlaczego akurat Polska? - Polska jest ważnym rynkiem dla TikToka ze względu na swoje położenie i potencjał biznesowy. Warszawskie biuro wspiera klientów w rozwijaniu ich działań marketingowych na TikToku oraz buduje świadomość platformy na kluczowych rynkach Europy Środkowej, takich jak Rumunia, Węgry oraz Czechy. Nasz zespół prężnie się rozwija. W Europie zatrudniamy ponad 3 tysiące pracowników, natomiast w Polsce jesteśmy już kilkudziesięcioosobowym zespołem. W planach mamy potrojenie tej liczby jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku. Na jakim etapie jest rekrutacja? - Od stycznia prowadzimy rekrutację na stanowiska w obszarach nowych technologii, marketingu, reklamy i mediów. Na ten moment mogę powiedzieć, że jesteśmy pozytywnie zaskoczeni liczbą aplikacji. Kogo poszukujecie? Kto może znaleźć pracę w TikToku? - W TikToku chcemy tworzyć przyjazną przestrzeń, w której pracownicy są doceniani za swoje umiejętności, doświadczenie i unikalne spojrzenie na biznes. Nasza platforma łączy ludzi z całego świata. Chcemy być przede wszystkim otwarci dla różnych osób, którzy mają kreatywne pomysły i razem z nami chcą rewolucjonizować branżę marketingową w Europie Centralnej. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska specjalistyczne w różnych departamentach, zarówno na rynek polski, jak i pozostałe rynki Europy Centralnej. Na jakie warunki mogą liczyć pracownicy? - W TikToku oferujemy atrakcyjne i konkurencyjne warunki zatrudnienia. Oczywiście nasi pracownicy mają do dyspozycji również ubezpieczenie zdrowotne oraz dodatkowe benefity, jak karnety na siłownie, dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, wiele szkoleń czy premię za wyniki. Jesteśmy firmą globalną, dlatego też nasi pracownicy mają ogromną szansę na rozwój, możliwość pracy i dzielenia się swoim doświadczeniem z osobami z najdalszych zakątków świata. Rekrutujecie nie tylko pracowników do polskiego biura, ale szukacie też kandydatów, którzy podejmą pracę m.in. w Rumunii czy na Węgrzech. Ponadto oferujecie pracę zdalną. Na jakich warunkach? Jak będzie wyglądać praca na tym stanowisku? - Nasze biuro w Warszawie odpowiada za rozwój biznesu TikToka w tej części Europy, dlatego już rozpoczęliśmy kompletowanie zespołu odpowiedzialnego za poszczególne rynki. Prowadzimy rekrutację na stanowiska handlowe. Obecnie wszyscy nasi pracownicy pracują zdalnie. Jest to podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa im oraz ich najbliższym. Oczywiście mam świadomość, że praca zdalna – w szczególności gdy ktoś rozpoczyna pracę w nowej firmie – utrudnia nawiązanie relacji między członkami zespołu oraz wdrożenie się w codzienne obowiązki. Z racji tego oferujemy naszym pracownikom dodatkowe narzędzia i aktywności wspierające ich w tej sytuacji, np. quizy, gry i inne zabawy online, które pozwalają im poznać się bliżej. Wiemy, że obecnie niezwykle istotne jest zdrowie psychiczne. Praca z domu, którą często trudno oddzielić od życia prywatnego, może być czasem przytłaczająca. By uwolnić pracowników od negatywnych emocji, dwa razy w tygodniu umożliwiliśmy im wyznaczanie sobie czasu, podczas którego nie uczestniczą w żadnych spotkaniach. Uruchomiliśmy także infolinię, na której mogą porozmawiać ze specjalistami o swoich problemach.



Czy praca zdalna kusi kandydatów? Łatwiej rekruterom pozyskać pracowników? - Na pewno możliwość pracy zdalnej pozwala poszerzyć grono kandydatów, którzy swoje obowiązki będą mogli wykonywać praktycznie w każdym miejscu na świecie. Uważam jednak, że rekruterzy mają w tym wypadku utrudnione zadanie. Komunikatory internetowe to oczywiście nasz ogromny sprzymierzeniec w rozmowach rekrutacyjnych, jednak nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracownikiem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.