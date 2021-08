Praca w sektorze kosmicznym. Polska firma chce podwoić zatrudnienie

Wrocławska spółka SatRevolution od kilku lat działa w sektorze kosmicznym. W najbliższych miesiącach chce utworzyć dział odpowiedzialny za misje kosmiczne, dlatego też prowadzi rekrutacje.

SatRevolution zatrudni pracowników (fot. mat. pras.)

SatRevolution jako pierwsza firma z Polski wysłała na orbitę dwa swoje satelity: STORK-4 oraz STORK-5, zaczynając tym samym proces budowy własnej konstelacji. Obecnie zatrudnia ponad 50 osób - głównie programistów, mechaników, elektroników, inżynierów oraz zespół biznesowy. W najbliższych miesiącach planuje podwoić zatrudnienie.

- Przed nami konieczność stworzenia działu odpowiedzialnego za misje kosmiczne - Mission Operations, którego zadaniem będzie kompleksowa obsługa wszystkich procesów związanych z nanosatelitami - wyjaśnia Joanna Jaworska-Piszkiewicz, specjalistka ds. HR w SatRevolution.

Do zadań nowego zespołu należeć będzie przede wszystkim opieka nad procesem komunikacji z satelitami - STORKami, nadzór nad systemem łączności, reagowanie i support w przypadku awarii czy innych sytuacji wymagających interwencji. Zespół będzie także planował i realizował działania związane z dalszą rozbudową konstelacji, w tym także kolejne wyniesienia na orbitę. Do 2026 roku spółka chce umieścić na niskiej orbicie okołoziemskiej 1500 satelitów.

Z czasem zespół będzie także powiększony o specjalistów z zakresu pozyskiwania i obsługi danych oraz osoby odpowiedzialne za relacje z klientami.

By pozyskać nowych pracowników SatRevolution współpracuje z uczelniami technicznymi, biurami karier, organizacjami studenckimi czy tematycznymi kółkami zainteresowań.

- Bardzo doceniamy naszą kooperację z uczelniami wyższymi. Tworzymy miejsca stażowe, które cieszą się zainteresowaniem studentów - mówi Joanna Jaworska-Piszkiewicz.

- Zazwyczaj każdy, kto trafi pod nasze skrzydła zostaje na dłużej. Kosmos zdecydowanie wciąga wszystkich. Praca u nas daje poczucie wyjątkowości i realizacji misji. Wkrótce trafią do nas pierwsze zobrazowania z satelitów. Zależy nam by do tego czasu zrekrutować pierwsze 10 osób, które odpowiednio przeszkolone będą mogły stworzyć podwaliny pod nowy dział - dodaje.

